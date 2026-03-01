走進日本東北在地人的廚房 「仙台朝市」現場直擊

早上8點前仙台朝市正陸續在準備營業。 記者-游琮玄／攝影

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】如果想真正看見一座城市的日常，不妨從當地的菜市場開始。被稱為「仙台的廚房」的仙台朝市，距離仙台車站步行僅約5分鐘，是旅人深入認識在地飲食文化的最佳起點。市場表定上午8點開始營業，不過實際上7點半左右便已有店家陸續備料、開門迎客。若想避開人潮、先行逛逛清爽的市場，建議不妨提早到訪，感受城市甦醒的節奏。

▲KOGANE 海產物提供各種新鮮魚類現場料理，在店家的側方可以直接立食。 記者-游琮玄／攝影 ▲KOGANE 海產物提供各種新鮮魚類現場料理，在店家的側方可以直接立食。 記者-游琮玄／攝影

仙台朝市全長約百餘公尺，卻集結超過數十家店鋪，從當季蔬菜水果、東北物產、傳統甜點，到新鮮海產應有盡有。清晨時分，攤位前陳列著剛上岸的魚貨與貝類，叫賣聲此起彼落，充滿濃厚生活感。對於自由行旅客而言，走進這裡，不僅能感受觀光氛圍，更能貼近仙台人真實的日常生活。

▲新鮮的巨大帆立貝現切現吃非常鮮甜美味。 記者-游琮玄／攝影 ▲新鮮的巨大帆立貝現切現吃非常鮮甜美味。 記者-游琮玄／攝影

特別值得一提的是，多家海產店提供「立食」服務。旅客可以直接在店前挑選喜歡的鮮魚或貝類，店家現場處理後立即上桌，再搭配白飯與味噌湯組成套餐。依照個人喜好自由搭配，從鮪魚、干貝、甜蝦到海膽，拼出專屬於自己的海鮮丼，既新鮮又充滿儀式感。若想來點熱食，市場內也有拉麵店與定食屋營業，是不少當地人習慣的早餐選擇。

▲管源糰子店有甜醬油、黑芝麻、核桃、毛豆尼、紅豆泥等五種口味。 記者－游琮玄／攝影 ▲管源糰子店有甜醬油、黑芝麻、核桃、毛豆尼、紅豆泥等五種口味。 記者－游琮玄／攝影

飽餐一頓後，別忘了到傳統和菓子店尋找仙台名物「毛豆泥糰子」。綿密香甜的毛豆泥包裹在Q彈糰子外層，是宮城地區代表性的風味甜點，也很適合外帶邊走邊品嚐。

DATA／仙台朝市

・地點：仙台 PARCO2 西側商店街

・營業時間：08:00~18:00

・交通方式：自仙台站西口徒步5分鐘

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野