「世界三大夕陽」之一 北海道釧路「冬季冰上SUP」浪漫新玩法

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於北海道道東的釧路市，因夕陽落入太平洋前，在釧路川、港灣與幣舞橋一帶染出鮮明橘紅光芒，而被譽為「世界三大夕陽」之一。冬季氣候乾冷、空氣透明度高，使夕陽色彩更加濃烈。從札幌的新千歲機場搭乘國內線飛往釧路機場，僅需約45分鐘即可抵達；再從機場轉乘巴士約30分鐘，就能輕鬆進入釧路市區。

2026/01/11～01/24期間限時推出全新的「冰上立槳 SUP」活動，以冬季結冰的河面、蓮葉狀薄冰為賣點，讓旅客能乘著槳板站在水面與冰層交會的邊界，一邊輕敲冰面一邊從前所未有的角度感受釧路的冬日魅力。

活動全程皆由專業教練帶領，並提供救生衣、防寒裝備等完善器材，即使是不會游泳、完全沒接觸過 SUP 的初學者也能安心參加。行程包含白天、清晨與日落等不同時段，其中最熱門的就是「夕陽與夜間 SUP 探險」。參加者可在夕陽逐漸沉入太平洋前，沿著釧路川滑行，欣賞天空從金黃逐漸轉為橙紅、紫藍的漸層色彩，搭配河面薄冰反射出的光線，更呈現出冬季限定的奇幻氛圍。

▲河面在冬季有機會可以看到蓮葉冰的景象。 圖：Photo AC／來源

若天候與結冰狀況良好，還有機會看見蓮葉冰的自然現象，是一般旅行中難得遇見的特殊景象。想體驗整日行程的旅客也可以選擇參加「釧路市區歷史散步+立槳體驗」的行程，由專業導遊帶著一路穿越釧路的歷史街道，最後在最美夕陽景點搭上立槳慢慢等待日落時分，非常浪漫。

DATA／釧路川 Magic SUP Adventure

・報到地點：釧路市觀光國際交流中心1樓

・舉辦時間：2026/01/11～01/24（期間限定）

・費用：純立槳體驗兩人以上報名 每人5,500日圓起

・交通：自 JR釧路站步行約5分鐘

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野