日本租車再升級！ 270元起加購享「安心保障」服務 自駕出遊更安心

旅奇傳媒
▲租車超輕鬆，包括中文服務、免費彈性取消、專人接送領車等項目。　圖：Klook／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】日本一直是台灣旅客的熱門旅遊首選，自駕更是最受歡迎的交通方式之一，特別是在沖繩北海道、京阪周遭、九州等地區，旅客可靈活探索更多景點。為讓旅客在自駕旅程中更安心，可透過 Klook 向日本租車公司加購獨家「安心保障」服務，即日起於日本各大主要城市如沖繩、東京、大阪、福岡等城市率先上線，未來將陸續擴展至更多城市。

安心保障服務即日起於日本各大主要城市如沖繩、東京等城市率先上線。　圖：Klook／提供
「安心保障」每天僅加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含 CDW 租車零自負額補償（賠償金額無需自行負擔），NOC 營業損失補償與道路救援費用報銷等，以實惠價格獲得更廣泛的租車保障！

自駕是許多自由行旅客的首選，但若遇上突發狀況，有可能要自行負擔高額維修或營業損失。透過 Klook 向租車公司加購「安心保障」服務，即可升級租車保障方案。只要於 Klook 租車頁面輸入指定目的地、日期與時間，並於篩選格勾選安心保障方案，每日僅多270元起即可享有「安心保障」服務。

租車公司提供的保障內容包含租車零自負額，也含括營業損失賠償、緊急道路救援報銷、車輛竊盜與搶奪保障及「車窗、輪胎、底盤、後視鏡專案保障」，租車公司更進一步提供隨車租賃物品（如 GPS、雪鏈等）遺失保障等，協助旅客在異地旅遊時應對突發狀況，開心上路、安心回家。

▲旅客可上Klook租車輕鬆篩選「安心保障」服務車款。　圖：Klook／提供
租車超輕鬆！中文服務、免費彈性取消、專人接送領車

Klook 不僅提供全中文介面和 LINE Pay 等多元付款服務，多家租車公司現場亦提供中文服務，不讓語言隔閡影響旅遊好心情。更有專人接送領車服務（限沖繩那霸機場）與 Klook 會員積分回饋，並提供租車前免費取消的方案，在安排行程時更有彈性！

透過Klook「安心保障」與多項貼心服務，期望讓旅客自在享受無障礙自駕樂趣，旅程也更安心無憂。「安心保障」服務由合作之日本租車公司提供，其內容及條款依各租車公司政策為準；Klook 僅提供預訂與平台服務。

沖繩 北海道

