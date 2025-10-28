北海道道東單車行 探訪摩周•標茶•鶴居之美 濕原騎行、邂逅丹頂鶴 感受自然與野生動物共生魅力
由摩周湖、標茶町與鶴居村觀光協會3單位攜手合作，於2025年9/1～9/5特邀中華民國自行車騎士協會與本刊記者前往北海道道東進行實地考察，將道東單車旅行的魅力紹給台灣市場。
騎上單車，從摩周湖清澈的藍色湖水、標茶町綠意盎然的酪農田野，到鶴居村廣闊的濕原和優雅飛翔的丹頂鶴，每一段路線都能感受到大地的純淨與生命的律動。無論想悠閒漫遊或挑戰體能，北海道道東的單車路線都讓人忍不住放慢腳步，與野生動物和大自然親密接觸，留下難忘的旅遊回憶。
路線 ➊ 弟子屈町
屈斜路王子飯店 → 和琴半島 → Wakka Tomari Cafe'（午餐）→ 摩周湖展望台 → 硫黃山 → 川湯溫泉欣喜湯別邸忍冬
屈斜路王子飯店
坐擁湖畔美景的舒適基地
座落於湖畔，是欣賞湖光山色的理想據點，也是此行單車行程的起點。飯店擁有逾200間客房，多數面湖，四季景色各異：春夏綠意盎然，秋季楓葉映湖，冬日天鵝飛舞。館內設有天然溫泉大浴場及多樣餐飲選擇，提供旅人舒適空間，是探索道東的最佳休憩選擇之一。
Wakka Tomari
充電的理想停靠點
摩周湖以湖水清澈透明聞名，因常被薄霧籠罩，散發夢幻氣息。展望台視野遼闊，湖心小島與周圍火山群一覽無遺，天氣晴朗時能看見被譽為「摩周藍」的湛藍湖面。不僅能體驗自然之美，也能感受湖泊的靜謐與神秘。
摩周湖展望台
眺望「神秘之湖」最佳視角
摩周湖以湖水清澈透明聞名，因常被薄霧籠罩，散發夢幻氣息。展望台視野遼闊，湖心小島與周圍火山群一覽無遺，天氣晴朗時能看見被譽為「摩周藍」的湛藍湖面。不僅能體驗自然之美，也能感受湖泊的靜謐與神秘。
硫黃山
煙霧下的奇幻探險
是座仍持續噴煙的活火山，距川湯溫泉不遠。漫步其中，白色與黃色交錯的火山地表與硫磺煙霧瀰漫的景象，猶如走入地球的能量核心。沿途設有步道，可近距離觀察硫磺結晶與噴氣孔，感受大地的震撼力量。同時這裡也是認識道東火山地形的最佳戶外教室。
同場加映❗️ 釧路川源流獨木舟之旅
釧路川源自屈斜路湖，水質清澈，沿途蜿蜒穿過廣闊濕原，是體驗北海道自然的最佳場域。搭乘單槳獨木舟順流而下，可近距離觀察蝦夷鹿、白尾海鵰或銀喉長尾山雀，還有翠鳥等多樣野鳥。夏天可看見河中魚群與綠意，冬日則能在積雪林間河道划行。全程由專業當地嚮導引領，新手也能安心體驗這段融合野趣與寧靜的獨特旅程。
路線 ➋ 標茶町
摩周溫泉道之 → 途經多個酪農牧場 → 多和平展望台 → JR塘路站
從摩周溫泉道之駅出發，沿途穿越標茶町典型的酪農風景，感受北海道鄉間的寧靜氣息。騎行途中需稍作爬升，抵達多和平展望台後，眼前豁然開朗，可360度眺望廣闊的地平線與綿延牧場。遊客可在展望台區販售紀念品的小舖與餐廳品嚐以當地食材或標茶町出產的牛肉BBQ特色餐點等。此路線難易度適中，適合推薦給家庭與休閒騎行者探索北海道的鄉村風情。
同場加映❗️
釧路濕原慢車號
自1989年起營運，從釧路站至塘路站約40～50分鐘，悠閒穿越日本最大濕地。沿途可欣賞廣闊綠意與野生動物，如蝦夷鹿、小狐狸、白尾海鷗等。列車行駛緩慢，部分景點還會減速並播放導覽解說，讓旅客更貼近自然，大車窗吹進微風，增添旅程愜意氛圍。營運期間為每年4～10月，票價680日圓，加指定席車票840日圓，全車指定席。
PON‧PONYU（ぽん‧ぽんゆ）愛奴語中的「小溫泉」
隱身自然懷抱中，位於釧路濕原國家公園湖畔小高地的溫泉旅館PON‧PONYU於2024年全新開幕。旅館由擔任無印良品藝術指導的原研哉、建築大師隈研吾及創作者鈴木輝隆共同打造。館內設有天然溫泉，可邊泡湯邊欣賞美景。
鹿革DIY體驗－兼具實用與紀念價值
標茶町觀光協會提供獨特鹿革DIY體驗課程，使用當地獵捕的鹿革，由專業老師示範鹿皮技巧，從選材到縫製，每個步驟都可自行操作。完成作品可帶回家，如名片包、鑰匙圈等，不僅實用，也具有紀念價值。體驗兼具手作樂趣與在地文化特色。活動採預約制，請聯繫「標茶町觀光協會」info@shibecha-kanko.com
路線 ➌ 鶴居村
釧路濕原 → Kottaro濕原展望台 → 途經多個酪農牧場 → Heart'n Tree（午餐）→ 鶴居村山林區域 → 濕原溫泉飯店
騎行鶴居村這條單車路線全長約50公里，爬升高度約380公尺，需要大約6小時完成，難度偏高。沿途路況豐富多變，有一段碎石子路段考驗車手耐力，穿過濕原區域時，接著徒步一小段至Kottaro濕原展望台，視野寬闊，可眺望無邊際蘆葦與河道交織的濕地景致，若幸運還可能一見優雅的丹頂鶴現身；再來騎經廣闊酪農田時，乳牛悠哉吃草的鄉村風情盡收眼底。中途在Heart'n Tree享用午餐後，繼續前進進入鶴居村的山林地帶，穿越濃密山林、陡坡攀升，最後抵達濕原溫泉飯店作休息落腳。路線不僅兼具挑戰性，更將鄉村景致、濕原生態與野鳥觀察巧妙融合，是喜愛冒險與自然騎行的絕妙選擇。
Heart'n Tree
在地風味與手作樂趣
融合農場餐廳與住宿體驗，餐點以當地食材手作而成，從披薩、麵包到甜點皆講究自然無添加。住宿以木造小屋為主，環境寧靜清新，花園與露臺增添悠閒氛圍。旅客還能參加料理課程、香草體驗與製酪活動，享受手作的樂趣與自然的風情。
同場加映❗️Cape Kirakotan健行 探訪濕原寶庫
釧路濕原中的特殊保護區，健行路線穿越原始濕地與細流河道景觀，終點可看到濕原深處的壯闊場景，還有繩文時代的遺址。此處屬於自然保護區，進入部分區域需申請許可，在步道上有機會觀察濕地植物、小動物、野鳥與水匯流的地形變化，是親近北海道濕原生態風貌的珍貴路線。
