長榮航空「玩美加族」郵輪雙重奏 美墨五城 × 阿拉斯加冰川

聯合新聞網／ TTN旅報
墨西哥 聖母教堂 圖／巨大旅遊 提供
墨西哥 聖母教堂 圖／巨大旅遊 提供

【文・旅報傳媒】

郵輪旅行的魅力，在於它將從容與探索融為一體，是一座航行於壯闊地景中的海上飯店，每日起床，窗外便是嶄新的世界，隨郵輪航向地球的絕美角落。然而，當熱情如火的拉丁美洲與冰封的冰河同時發出邀請，旅人的心該歸向何方？現在，無需再做取捨。長榮航空「玩美加族」系列行程，以深厚的專業與前瞻的視野，規劃兩種截然不同的航行，其一是深入陽光普照的墨西哥海岸，另一則是航向史詩般的阿拉斯加冰川，帶領旅人沉浸於兩種極致的感官體驗。

陽光滿載的美墨五城之旅

「玩美加族」系列行程中的「皇家公主遊輪｜樂遊美墨五城．奇岩~古鎮~龍舌蘭11天」，是融合文化、自然與奢華的航程，從聖地牙哥與洛杉磯的多元風貌，到墨西哥三港的文化與自然魅力，再加上海上奢華的郵輪體驗，讓旅人一次收穫歷史、藝術、自然與休閒的多重享受。

此郵輪行程重新定義美墨郵輪的價值，最大亮點在於將聖地牙哥的加入行程中，不同於許多美墨郵輪行程在洛杉磯登船後即出發，錯過此南加州海岸具代表性的城市。行程安排抵達洛杉磯後，直接展開聖地牙哥探索，遊訪港灣、感受城市濃厚的歷史韻味，行程還安排「海景火車」，沿著美麗色海岸線馳騁，窗外盡是波光粼粼的太平洋與壯麗懸崖，這樣的開場無疑為整趟航程增添詩意。

聖地牙哥 巴亞爾塔港 圖／巨大旅遊 提供
聖地牙哥 巴亞爾塔港 圖／巨大旅遊 提供

另一項突破在於「全包式岸上觀光」。「玩美加族」的美墨郵輪行程將岸上觀光全面納入行程，不需再額外費，也不用臨時決定。無論是沉浸古老城鎮的氛圍，還是盡情享受沙灘與拉丁音樂，都能無憂暢遊，真正實現「一票到底」的便利。最令人驚喜的，此涵蓋五城、火車體驗與岸上活動全包的行程，價格約在7～8萬元之，高CP值讓旅人盡情郵輪之旅。

冰河壯麗的阿拉斯加航程

當墨西哥以熱情擁抱旅人，阿拉斯加則以冰雪書寫大自然的宏偉篇章。對郵輪旅人而言，阿拉斯加是夢想航線之一，「玩美加族」規劃多元行程，讓不同需求的旅客都能找到心中的完美航程。

其中，2025年10月下水的「星辰公主號」郵輪，是目前阿拉斯加郵輪中，噸位最大、最新的郵輪，行程將航行經典的內灣航線，停靠朱諾與史凱威，並直抵冰河，讓旅客親眼見證冰川的律動與生命力。另外，還有12天、15天的經典行程，最大亮點在於深入冰河，當冰山崩落的轟鳴聲在峽灣迴盪，震撼感無可取代。其中，12天行程為精華濃縮，15天行程則延伸至內陸的國家公園，讓旅客同時體驗海上與陸地的壯麗景色。

墨西哥的熱情與阿拉斯加的壯麗，宛如南北雙重樂章，等待旅人為自己選擇最動人的旋律。這不僅是一趟郵輪假期，亦是一場「旅行的抉擇題」，而唯一的正確答案，就是踏上屬於自己的航程。

阿拉斯加冰川 圖／TTN圖庫
阿拉斯加冰川 圖／TTN圖庫

