「埃及」盡是奇蹟 也是商機

在埃及，歷經20多年建造、匯集逾10萬件館藏，完整展出圖坦卡門陪葬文物的「大埃及博物館」於11∕1正式開幕，吸引國際目光。在台灣，台南奇美博物館與英國大英博物館合作推出「埃及特展（2026年1∕29起）」，早鳥門票10萬張在10∕20甫開賣1小時內即宣告售罄，堪稱比演唱會門票還難買。以上兩者都是近期旅遊熱搜新聞，也為埃及旅遊市場再添話題。

可以說，台灣將再度掀起一股「埃及風」，旅客對「走入文明現場」的渴望，讓這股熱潮不僅存在於文化與興趣層面，也形成難得可以被期待的新旅遊商機。

每年10月至隔年4月是埃及旅遊旺季。今年最大的門檻已經不是「心動」，而是「訂不到」。許多旅行社要規劃新的旅遊團，卻遇到埃及國內中段航班與飯店滿檔的情況；此外，去年飯店選擇相對充裕，今年則是「房不好拿、房型更不好拿」。

各家航空機位供給明顯提升：阿提哈德航空（EY）新開「台北－阿布達比」航線，從阿布達比轉開羅，方便業者組團；阿聯酋航空（EK），從杜拜轉開羅，台灣始發增班後客容量提升；土耳其航空（TK）從伊斯坦堡能直飛赫爾格達、亞歷山大，也可接西奈半島，彈性更大；東航（MU）∕國航（CA）∕川航（3U）等大陸航空亦提供機位，支撐市場量能。

這1、2年埃及旅遊體驗全面翻新，跳脫過去那個「有點荒涼的歷史現場」。吉薩（Giza）金字塔區域全面現代化，道路寬敞、設施更新。被網紅炒熱的「黑白沙漠」，不再是冷清荒野，而是充滿營火、越野車與旅人笑聲。尤其大埃及博物館開幕後亮點爆棚，圖坦卡門陪葬組件首度完整展出，3天3夜也看不完。

過去埃及長線旅遊多由熟齡族群支撐，但今年最明顯的變化是「30歲以下年輕人大量成長」，他們想親眼確認書本裡（或電玩遊戲裡）的文明。也有許多年輕團體不想跟傳統大團，也不放心自由行，而是找旅行社訂製客製化小團體，這類客群快速增加，成為市場新主力。

行程內容也出現明顯分流：經典尼羅河＋大博物館＋金字塔線仍是主流，但品質要求更高；黑白沙漠、撒哈拉深度線的需求暴增，營地一位難求；西奈半島、紅海、亞歷山大分區旅行開始受到市場關注。

同時，也不可忽略衣索比亞興建水壩影響尼羅河水位，部分河段可能影響未來遊船航期，這代表業者必須提前調整產品布局。這不是一波短期熱潮，而是埃及旅遊市場邁向興旺的徵兆：「奇美博物館埃及特展」提供文化前導，「大埃及博物館」提供壯觀現場，而航空公司與旅行業者正站在這波勢能的中樞。

市場信號清楚明確：埃及正在重新被世界看見，旅行業者不該錯失這一次文明旅遊黃金期。能夠讀懂文化熱度趨勢，提供專業敘事與深度導覽，彈性設計客製行程及早提前鎖定航班與房源的業者，將站在這場浪潮的前端。

