驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合2025 ITF旅展 達人現場分享

2025 年泰國觀光局台北辦事處（TAT）以全新願景 「The New Thailand」 進軍 2025 ITF 台北國際旅展（11／7～11／10，南港展覽館 1 館，攤位編號：K1637），以「Healing is the New Luxury （用療癒重新定義奢華）」為核心概念，結合文化表演、主題行程、DIY 體驗與限定優惠，攜手旅行社與航空推出限定優惠、6大經典舞蹈與DIY體驗、KOL現場分享，邀請台灣旅客以更聰明的消費方式，開啟更有深度與溫度的泰國旅程。

呼應泰國觀光局 2025–2026 年全球推廣主軸「Value is the New Volume（品質驅動成長）」，今年度泰國觀光局聚焦推動高品質、永續與在地共好的旅遊體驗。以「Healing is the New Luxury（用療癒重新定義奢華）」為敘事主線，將泰國打造為一個能讓身心靈充電的幸福旅棧，呈現泰國旅遊的新時代風貌。

此次泰國觀光局台北辦事處特別攜手 亞洲航空、KKDAY、雄獅旅遊、東南旅遊、山富旅遊、品冠旅遊 及 開心假期 等七家業者，推出 2025 ITF 旅展限定優惠，帶給旅客最實惠又多元的泰國旅遊選擇。

今年泰國觀光局在旅展現場，同樣展示動態與靜態的泰國文化表演。（圖片提供＝泰國觀光局）

達人現場分享

提早搶進2026泰國潑水節

今年泰國館舞台活動以6 大經典舞蹈 × 一次看懂泰國之美，匯集東北、北部、南部等地代表性文化表演，從充滿節慶氣氛的群舞到融合武術與戲劇的演出，展現泰國多元而絢麗的文化風貌。現場更安排互動式體驗活動，包括以回收瓶蓋製作的 ECO-KEYCHAIN 環保鑰匙圈 DIY、DIY 編織魚手工吊飾，邀請旅客在觀賞表演之餘，親身感受泰國的創意、熱情與療癒魅力。

此外在展場每天有KOL現場分享，讓您能把靈感帶回家，本次特邀BEST、巨鳥胃77 & 郁瑋Forever、艾瑞克、小林賢伍 Kengo Kobayashi 、泰國達人尼克-Nick Su等人氣創作者，將以真實的旅遊故事與私藏行程，帶領大家從不同角度認識泰國，為您的下一趟旅程帶來靈感與驚喜。

隨著泰國上半年度的跨年、新年與潑水節即將到來，泰國觀光局台北辦事處誠摯邀請台灣旅客親臨泰國，共同感受最具代表性的節慶魅力與滿滿熱情。去年度台灣旅客赴泰人次突破 100 萬人，再創旅遊人次新高峰！泰國觀光局台北辦事處處長Sarima Chindamat（莎莉蔓）誠摯邀請大家在未來繼續探索「新泰國」的多元風貌與無限驚艷。

