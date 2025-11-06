三重魅力驚喜！ 2025 ITF台北國際旅展 「東京展位」3大亮點搶先看

快訊

聯合新聞網
【文・林宥銣】

年度旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11／7登場，東京觀光展區今年以全新品牌視覺與創意互動設計亮相，邀請旅客重新發現東京的多元魅力。展場不僅呈現最新旅遊資訊，還能親身體驗東京的「玩樂、購物、文化」三重魅力，讓旅人提前感受東京的熱度與驚喜。

亮點1．必拍東京雙塔　限量行李牌人氣登場

本次特製的「Tokyo Tokyo行李吊牌」將於旅展首度亮相，兼具時尚與實用性，是熱愛日本旅遊者的收藏必備。展區更打造「東京鐵塔」與「東京晴空塔」雙塔拍照打卡點，讓人一秒飛回東京。民眾只要上傳合照至個人社群並追蹤東京觀光官方SNS，即可獲得限定贈品。現場同時提供最新旅遊地圖與資訊手冊，幫助旅客規劃下一趟東京之旅。

亮點2．互動裝置登場　體驗東京新魅力

展區設置趣味互動遊戲，融合東京最新話題景點與文化體驗，讓民眾在玩樂中認識不同區域特色，參加挑戰還可獲得Tokyo Tokyo環保袋。此外，3大東京觀光業者也將現身旅展現場：「伊藤洋華堂」帶來購物資訊與免稅優惠；「漫畫道場東京（MANGA DOJO TOKYO）」邀遊客體驗日本漫畫創作課程；「Villa Fontaine羽田空港飯店」則介紹直通機場、附天然溫泉的住宿亮點，完整呈現東京吃喝玩樂一站式魅力。

亮點3．日本館舞台活動　探索多摩自然風光

東京不僅擁有繁華街景與多元文化，還有被譽為「城市後花園」的多摩地區。東京觀光財團將於11／8下午13：30在日本館舞台舉辦主題活動「東京最新觀光魅力與多摩地區」，現場以互動問答方式介紹自然與戶外旅遊路線，並送出限量東京福袋

2025年「台北國際旅展（ITF）」將於台北南港展覽館一館盛大舉行。東京展區位於一樓日本區域內（攤位編號：K3332），現場將呈現多元豐富的內容，包含東京最新觀光資訊、多摩地區觀光特色等，讓來場者一次掌握東的最新魅力。

