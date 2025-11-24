重新定義沖繩旅遊新高度！「沖繩海麗客蘭尼度假村」開啟頂級款待嶄新篇章　冬日限定恆溫泳池、海上體驗與星級美食

坐落於沖繩海岸國家公園內、面向1.7公里潔白海岸線的沖繩海麗客蘭尼度假村（Halekulani Okinawa）宛如蔚藍海洋上的一顆珍珠，是Halekulani集團在夏威夷之外的首間海外飯店。以極致的奢華與細膩的待客之道，完美詮釋「天堂般的居所」之意境，也讓旅人從踏入的那一刻起，就感受到時間緩緩流動的優雅節奏。

占地約8萬7,000平方公尺的沖繩海麗客蘭尼度假村，依著海岸線延展，建築線條流暢優雅，與周遭自然景觀融為一體，度假村內有五座泳池，其中蘭花泳池以150萬塊馬賽克磚鋪成，最為經典。其曾獲2024富比士旅遊指南評選為最佳5星級度假村及SPA水療中心，也成為日本第3家加入「世界頂級酒店聯盟（LHW）」的成員，自2023年起更是沖繩唯一列入「全球奢華旅行聯盟Virtuoso」的度假村。瞄準高端市場的精準客群，沖繩海麗客蘭尼正以獨到服務、活動策劃與真摯款待的品牌精神，引領旅人重新發現沖繩的細緻風景。

（左起）沖繩海麗客蘭尼度假村公關部總監真榮城省子、總經理福永健司與銷售行銷部長山本茂樹。 圖／廖苡安 攝影

卓越服務 樹立標竿 擘劃高端旅遊新趨勢

沖繩海麗客蘭尼度假村總經理福永健司（Kenji Fukunaga）表示，我們最核心的競爭力，來自團隊對「款待之心」的堅持。無論是櫃台接待、客房服務，或餐飲體驗，員工展現出的細膩關懷與專業態度，讓沖繩海麗客蘭尼度假村在沖繩高端旅宿市場中始終保持領先地位。2024年度假村客群以日本國內旅客為主，占約7成；國際旅客約3成。然而進入2025年後，市場結構出現明顯變化，截至目前統計，美國旅客成為最大海外客源，其次為台灣與韓國，顯示海麗客蘭尼的國際能見度持續提升。

談及台灣市場，福永健司特別強調其潛力與重要性。台灣距離沖繩飛行時間短、航班多，非常便捷。聽聞台灣旅客非常喜愛美食，對於美味料理情有獨鍾。沖繩海麗客蘭尼度假村將於今年11月迎來新任行政總主廚，以創新料理與在地食材融合的饗宴，吸引注重味覺與文化體驗的台灣高端旅客。除了餐飲升級，也積極拓展多元休閒體驗，包括海上拖曳傘、萬座毛觀光遊船等活動，讓旅人能以不同角度探索沖繩之美。福永健司同時提到，推廣沖繩整體魅力與推廣飯店本身同樣重要。作為全球5大「長壽藍色區」（Blue Zone）之一，沖繩以長壽與健康生活聞名，未來也將以這項特質做為吸引國際旅客的新亮點。

【左圖】獨家推薦冬日恆溫泳池體驗。【右圖】海洋大廳 圖／沖繩海麗客蘭尼度假村 提供

暖意奢享 永恆泳池與夢幻蒸汽浴 「永恆冬日」打造四季皆宜濱海假期

誰說冬日不適合玩海島？為打破沖繩冬季旅遊的季節界線，沖繩海麗客蘭尼再度以創意迎冬推「永恆冬日泳池專案」，自2025年12∕1至2026年3∕15限時登場。旅客可以在恆溫30℃的海洋露台泳池（Ocean Terrace Pool）中暢泳，陽光灑在海面上閃閃發亮，泳池旁還有按摩浴池，白天遠眺東海蔚藍，夜晚在浪聲與落日之間放鬆身心，感受冬日的寧靜與浪漫。

自2025年12∕15至2026年2∕15，度假村還設計了「池畔小屋蒸氣浴體驗」。夢幻的藍白色Cabana搭配芬蘭正宗電桑拿爐，讓旅客在海景環繞下享受戶外蒸汽浴。溫暖蒸氣中帶著淡淡植物香氣，深層放鬆每一寸肌膚，也帶來療癒的感受。

體驗前後，旅客可分別品嚐以沖繩黑糖調製的迎賓飲品與富含礦物質的名護鹽飲，細緻感受沖繩的自然風味。全天候餐廳「House Without a Key」也提供Loco Moco與宮古島雪鹽藍色冰沙，為冬日海景時光增添一份暖心的味覺享受。

天空與海洋盛宴 專屬海空巡禮 欣賞恩納村海岸線絕佳視角

近期沖繩海麗客蘭尼度假村全新推出2項海上體驗，讓旅人有機會用不同角度感受這片島嶼的自然魅力，希望每一位到訪的客人，都能找到「身心與自然的平衡」，在旅行中真正放鬆。其中一項是「海上拖曳傘」，清晨或午後，專屬遊艇緩緩駛離海岸，旅人隨風升空，腳下是碧藍的珊瑚海，遠方是蜿蜒的海岸線和恩納村翠綠的山影。微風吹拂臉龐，海天一色，心也隨之放開，自由又壯闊的感覺，令人著迷。

另一項「萬座毛遊船之旅」，船隻在寧靜的海面上滑行，目光所及是沖繩最具代表性的萬座毛象鼻岩，從海上視角欣賞比再陸地更雄偉。坐在船上，讓心隨著波光流動，享受這片刻的寧靜，像是和自然一起呼吸。兩種不同的海上體驗，帶給入住賓客的不只是景色，更是一種慢下來、重新感受身心的方式。沖繩的美，就在這些細膩的瞬間，慢慢浸入心裡。

行政總主廚履新 啟動琉球美食靈感之旅

【上左圖】【上右圖】Shiroux新任顧問主廚坂本健創作菜單開胃料理。【下左圖】Shiroux創意餐廳【下右圖】Shiroux新任顧問主廚坂本健 圖／沖繩海麗客蘭尼度假村 提供

沖繩海麗客蘭尼自2025年11月起迎來全新行政總主廚「早坂心吾」，為飯店注入融合夏威夷精神與沖繩文化的新風貌，開啟一段屬於「海與島嶼的美味共鳴」之旅。

早坂主廚的料理人生始於北海道，在壯闊的知床自然中體悟四季更迭的韻律，並自法國名廚三國清美門下習藝，奠定以「食材為主角」的烹飪哲學。此後，他於東京柏悅與東京安達仕等頂級酒店磨練技藝，2015年起出任東京麗思卡爾頓酒店行政總廚，以現代小酒館風格的創意料理，將食材的天然香氣發揮至極致。其後歷任銀座凱悅中心、日光與福岡麗思卡爾頓酒店行政總廚，皆以永續精神與在地食材為軸，細膩詮釋地方風土與餐桌文化的連結。

對於加入海麗客蘭尼，他充滿期待地表示，沖繩擁有獨一無二的飲食文化與豐富海洋資源。希望融合琉球食材與傳統烹飪技法，延續夏威夷語中代表家人精神的「Ohana」理念，與團隊共同打造能觸動人心的餐飲體驗。

隨著早坂主廚的到任，餐飲團隊將展開更多國際交流與跨界合作，延續飯店對美食藝術的探索。過去飯店曾邀請多位國際名廚聯手呈獻佳餚，其中「創意餐廳SHIROUX」更與京都星級名廚坂本健攜手合作。坂本主廚的餐廳cenci不僅連續5年入選《亞洲最佳50餐廳》；以及連續4年獲米其林一星認證，展現日式精神與全球視野的完美融合。

相信在早坂主廚帶領下，沖繩海麗客蘭尼以料理為語言，融合在地自然與文化風味的精緻料理，也能擄獲喜愛美食的台灣旅客味蕾。

❄️「冬日獻禮」住房特惠專案❄️

沖繩海麗客蘭尼原創設計禮包。 圖／沖繩海麗客蘭尼度假村 提供 🔵 專案禮遇：每日限定開放6間客房，致贈印有飯店標誌的禮包、獨家面膜，以及泳畔小屋的專屬使用時光。專案賓客，可於抵達後的第2天早晨（9：00～11：00）體驗僅限冬季開放的恆溫泳池。 🔵 費用：2人一室，房價8萬3,490日圓起（含稅及15%服務費） 🔵 入住日期：2025年12∕1至2026年3∕14。 🔵 備 註：專案適用16歲以上賓客。

🌊 精選海上活動 🏄‍♀️

【左圖】拖曳傘體驗，從空中俯瞰恩納村之美。 【右圖】萬座毛遊船，從海上欣賞奇岩之美。 圖／沖繩海麗客蘭尼度假村 提供

🪂 》拖曳傘之旅

飛行時間： 10分鐘（總時長 60 分鐘）。 人數與限制： 體驗項目限6人，搭船遊覽限6人（須滿2歲以上）。 價格： 體驗項目每人2萬日圓，乘船遊覽每人3,800日圓（含稅及服務費）。 營運時間： 全年營運

⛴️ 》萬座毛遊船之旅

時間與人數：60分鐘，人數限8人（2人成行）。 費用：12歲以上1萬0,200日圓，未滿12歲7,600日圓（含稅及服務費）。 限制：16歲以下遊客須由父母或監護人陪同；孕婦及飲酒者不可參加。

