說到冬天就是北海道～CP值超高的札幌飯店都在這裡！

【FunTime小編群】札幌住宿的交通相當方便，從新千歳機場就有直達札幌、小樽的JR快捷線，每15分一班，約1小時10分就能抵達札幌市中心，對於不喜歡轉車的朋友，札幌住宿絕對是首選！本期小編為大家整理了幾間價格便宜、距離又近的札幌高CP住宿，從飯店到青年旅館都有，快來筆記！

快速導覽｜札幌住宿區域

北海道自由行最受歡迎的住宿地點就是札幌，來到這裡大多數人都會住在札幌車站周遭，原因不外乎是交通便利，輕鬆往返機場和其他地區。若是想找價格便宜一些，方便逛街購物的地點，也可以住在大通公園附近，距離札幌車站步行10分鐘左右，同樣能快速移動。這兩個地區中也有不少溫泉旅館，在冷冷的冬天能泡湯舒緩疲勞，建議大家依照自己的需求去挑選。

札幌景點、美食推薦：

1.札幌景點

札幌必去的景點都很有特色，像是大通公園、札幌時計台、札幌電視台、北海道舊本廳舍、狸小路商店街和白色戀人公園等，皆是很值得一去的地方。

2.札幌美食

札幌最不能錯過的就是湯咖哩、帝王蟹料理、味噌拉麵、成吉思汗烤肉等，小編推薦MAGIC SPICE札幌本店、Soup Curry TREASURE、麵屋彩未、雪華亭、成吉思汗達摩本店。

札幌住宿推薦｜札幌車站住宿

札幌車站是北海道重要的交通樞紐，可以直達新千歲機場、旭川、小樽、登別和涵館等地，對於新手第一次來北海道自由行，或是有計劃玩遍多個城市的旅客都十分友善！生活機能也十分便利，不僅在車站內有大型百貨公司，數不盡的超商、藥妝和餐廳，還有地下街通往大通公園、狸小路商店街，即使刮風下雪都不用擔心喔～

札幌JR INN｜地鐵站旁邊ｘ免費早餐

札幌JR INN。 圖／Agoda

札幌JR INN。 圖／Agoda

札幌JR INN(JR Inn Sapporo)距離札幌JR站只要一分鐘，是許多人都超喜愛的札幌住宿選擇。飯店的整體裝潢明亮大方，也提供舒適的休息是給旅客休息，讓人一進到飯店就會有一種放鬆的感覺，又地處在札幌的核心地帶，不管是要逛街、吃東西都非常方便！札幌JR飯店的房間是一個俐落簡單的風格，沒有過度的裝飾卻讓人覺得十分有質感。飯店提供免費的西式早餐，早餐樣式簡單卻每樣都十分美味，貼心地在早晨為旅客展開美好、有活力的一天。

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

交通：JR札幌站步行約1分鐘

附近景點：大丸百貨、北海道大學、北海道植物園

札幌JR東日本METS飯店｜寬敞舒適ｘ超高評價

札幌JR東日本METS飯店。 圖／Agoda

札幌JR東日本METS飯店。 圖／Agoda

札幌JR東日本METS飯店(JR-EAST HOTEL METS SAPPORO)整個飯店的設計很有現代感，利用灰冷色調作為基底，再搭配色彩明亮鮮豔的家飾作為點綴，讓整體空間更加活潑。這也是一間在訂房網站上面有超高評價的札幌住宿，住過的旅客都推薦唷！JR東日本札幌METS飯店的房間延續整體風格，簡約、有設計感。利用較淺色的牆面搭配淺灰色，讓空間顯得更加寬敞，不會有太擁擠壓迫的感覺。飯店也提供多樣化的餐點，從西式到日式一應俱全，讓入住的旅客可以根據自身喜好有更豐富的選擇。

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

交通：JR札幌站步行約3分鐘

附近景點：大通公園、北海道廳舊本廳舎

札幌住宿推薦｜大通公園住宿

正在找價格便宜，但交通不輸札幌車站的住宿嗎？那小編絕對要推薦大通公園住宿給你！這裡的地理位置優越，步行10分鐘內能抵達札幌車站、狸小路商店街、薄野商圈、札幌電視台等熱門地點。無論你是想要逛街購物、吃美食通通都沒問題！並且本身也是一個熱門的散步景點，環境清幽整潔，不會太過吵鬧喔～

札幌大通里士滿飯店｜生活機能佳ｘ早餐豐盛

札幌大通里士滿飯店。 圖／Agoda

札幌大通里士滿飯店。 圖／Agoda

距離薄野地鐵站只要3分鐘路程的札幌大通里士滿飯店(Richmond Hotel Sapporo Odori)，就位在狸小路最熱鬧的商店街四丁目，附近還有各式百貨公司及二條市場，若想到大通公園走走，也只要短短8分鐘的路程。札幌大通Richmond飯店房間簡約乾淨，公共區域有自動販賣機、微波爐及投幣式洗衣機，非常方便。飯店也有提供豐富的早餐組合，不管是日式還是中式都能依據喜好做選擇呦！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

交通：地鐵薄野站步行約4分鐘

附近景點：狸小路商店街、二條市場

札幌中島公園威斯特酒店｜鬧中取靜ｘ平價首選

札幌中島公園威斯特酒店。 圖／Agoda

札幌中島公園威斯特酒店。 圖／Agoda

位於巷弄內的札幌中島公園威斯特酒店(Hotel Vista Sapporo Nakajima Koen)，不只擁有住宅區的寧靜，也有交通上的便利性，離札幌車站只有三站的距離，離機場也不過60分鐘的車程，機能超棒，另外在價格上比起札幌其他住宿選擇上也是相當便宜，是札幌不能錯過的住宿選擇之一呀！札幌中島公園站威斯特酒店浴室採乾溼分離，還提供了泡澡的浴缸，很有大飯店的氣勢；設施齊全，咖啡店、洗衣/乾洗服務、餐廳、酒吧、停車場等設備通通都有，還有最吸引人的按摩設備，白天一日血拚結束後，一定要來犒賞自己的雙腿呀！飯店房內採光超好，鄰接中島公園和豐平川等景區，可以感受滿滿北海道的自然氣息。

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

交通：地鐵中島公園站步行約3分鐘

附近景點：狸小路商店街、札幌站百貨購物商圈、中島公園

札幌住宿推薦｜札幌溫泉旅館

提到冬天的北海道，怎麼能錯過溫泉呢？雖然札幌不是傳統的溫泉鄉，但是在市區仍有多間天然的溫泉旅館，非常適合不想特地去郊區、旅行天數較短或是沒有自駕的旅客，輕鬆泡湯無負擔！而且還能享受豐富的設施，從室內到露天風呂通通有，泡完再來杯牛奶、吃根冰棒，以及免費的宵夜拉麵，簡直是太有渡假氛圍了！

札幌Dormy Inn Premium飯店｜日式風格ｘ免費吃拉麵

札幌Dormy Inn Premium飯店。 圖／Agoda

札幌Dormy Inn Premium飯店。 圖／Agoda

這間位在狸小路上的札幌Dormy Inn Premium飯店(Dormy Inn Premium Sapporo Hot Spring)附近就是札幌最精華的紀念品血拼區，還有許多百貨公司林立，不管是逛街、吃東西都超級方便！飯店空間採用大量原木色系的設計，打造出北海道特有的森林氛圍。每到宵夜時間21:30-23:00 ，一樓的餐廳還會提供免費拉麵吃到飽！房間內部走一個日式溫馨的感覺，配合溫泉主題讓人格外放鬆。此外，飯店也有提供男女大浴場、桑拿等設施可以放鬆身心～

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

交通：地鐵大通公園站步行約10分鐘

附近景點：狸小路商店街、札幌站百貨購物商圈、札幌電視台

