錯過再等七年！今秋紅葉季「弘前城天守」內部參訪最後機會

【旅奇傳媒／責任編輯 游琮玄】青森縣弘前市將迎來一年中最絢爛的季節，同時也迎來階段性的下一步－自2015年因石垣整修而臨時移動的弘前城天守，即將於11/23開始復位工程，並預計展開為期七年的內部修繕。這也意味著，今年秋天將是近期遊客最後一次能夠入內參觀天守的機會。

若想在移動前再次見證參訪天守內部的話，就不能錯過即將開始的「弘前城菊與紅葉祭」。紅葉季將於10/31-11/09在弘前公園與弘前城植物園舉行，以繽紛花藝與光影點亮古城夜色。

▲點燈的毛線菊花園猶如童話場景一般。 圖：青森縣弘前市／提供

園內約有1,100棵楓樹與2,600棵櫻樹交織成紅黃的色彩海洋，搭配夜間「紅葉點燈」，可以欣賞被黃光照亮的紅葉、天守與城門。植物園區同時展示以菊花裝飾而成的巨大「花環隧道」、還有毛線打造的「毛線菊花園」、以及由竹燈點綴的「竹子燈光藝術」區域，營造出童話般的秋夜氛圍。

▲竹燈區將有特別的藝術裝飾，本圖為示意圖。 圖：青森縣弘前市／提供

此外，活動期間還有「焚火與野遊區」，旅客可在暖爐邊享受咖啡、精釀啤酒與輕食，度過放鬆愜意的秋日時光；另有「紅葉觀光舟」可在護城河上緩行，欣賞倒映在水面的紅葉與天守之美。

▲紅葉觀光舟將遊護城河一圈。 圖：青森縣弘前市／提供

DATA／弘前城菊與紅葉祭

・活動期間： 10/31（五）～11/09（日）

・地點：弘前公園（主會場：弘前城植物園）

・交通：自「JR弘前站」搭乘弘前市內循環巴士至「市役所站」下車後步行4分鐘

・入園費用：大人320日圓／小孩100日圓

・夜間開放：至20:00（最終入場19:30）

・紅葉觀光舟：09:00～17:00（大人1,000日圓、小孩500日圓）

