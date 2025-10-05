北海道網走高端體驗！流冰裡滑獨木舟、騎雪上胖胎車

往返東京與北海道，除了搭乘飛機或新幹線，還有一種更有趣且更浪漫的移動方式喔！ 乘坐商船三井向日葵（Sunflower / さんふらわあ）渡輪，開啟一段專屬於你的浪漫航程。沿著太平洋海岸，在滿天星空的陪伴下前行，次日清晨迎接從水平線升起的第一道曙光。這次推出的「高速巴士 × 傍晚渡輪」組合套票，不僅省去交通規劃的麻煩，價格更是超划算。文章最後還有專為台灣旅客準備的限量抽獎——免費船票與船內餐券等你來拿！幸運的小夥伴們可別錯過喔！🎁✨

2025-09-10 09:00