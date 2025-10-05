北海道網走高端體驗！流冰裡滑獨木舟、騎雪上胖胎車
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】位於北海道東部的網走，以壯觀的流冰景象聞名，每年2月至3月初都吸引大量國內外遊客專程造訪，只為一睹這片「最南端的流冰奇景」。
除了傳統的破冰船巡航之外，即日起開放預約明年2月的「高端流冰一日體驗行程」，讓旅客能更全面體驗流冰奇景。行程將採小團制方式進行，每梯次僅限6名旅客參與，強調舒適與私密感。參加者將從上午出發，搭乘專車前往知床半島沿岸，並體驗多項流冰特色活動。
亮點之一是流冰獨木舟，旅客可在流冰區域划行，親身划入流冰區域還能觸碰冰面；下午接著挑戰雪上胖胎車，在廣闊的雪原上騎行，體驗速度與寒風的衝擊。
經典的破冰船巡航同樣包含其中，船隻在流冰海域中前進，冰層碎裂聲與船體震動感交織出獨特的臨場感。在整日活動的尾聲，還能享受雪地三溫暖，透過高溫蒸氣紓解一整天活動所帶來的疲勞。夜晚則安排了流冰燈光晚宴，在光影投射下，旅客一邊欣賞流冰，一邊享用北海道人氣食材烹製的料理，視覺與味覺同時被滿足。
北海道的流冰被譽為「世界最南端的流冰奇觀」，這次全新推出的體驗內容，將為追求獨特感受的旅客提供一種全然不同的冬季選擇，也讓網走的冬季觀光更具話題性。
DATA／網走高端流冰體驗行程（Abashiri Premium Drift Ice Tour）
．時間：2026/02/04～02/09（共五梯次）
．地點：北海道網走地區
．費用：每人300,000日圓起（含交通、午晚餐、活動體驗、保險）
．人數限制：每梯次最多 6 人，最低 1 人即可成行
．導覽服務：提供中文或英文
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言