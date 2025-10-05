北海道網走高端體驗！流冰裡滑獨木舟、騎雪上胖胎車

快訊

每年2月是北海道破冰船預約的高峰期。　圖：shutterstock／來源
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】位於北海道東部的網走，以壯觀的流冰景象聞名，每年2月至3月初都吸引大量國內外遊客專程造訪，只為一睹這片「最南端的流冰奇景」。

除了傳統的破冰船巡航之外，即日起開放預約明年2月的「高端流冰一日體驗行程」，讓旅客能更全面體驗流冰奇景。行程將採小團制方式進行，每梯次僅限6名旅客參與，強調舒適與私密感。參加者將從上午出發，搭乘專車前往知床半島沿岸，並體驗多項流冰特色活動。

▲流冰獨木舟和雪上胖胎車每年也是一位難求的熱門活動。　圖：WILLER／提供
亮點之一是流冰獨木舟，旅客可在流冰區域划行，親身划入流冰區域還能觸碰冰面；下午接著挑戰雪上胖胎車，在廣闊的雪原上騎行，體驗速度與寒風的衝擊。

經典的破冰船巡航同樣包含其中，船隻在流冰海域中前進，冰層碎裂聲與船體震動感交織出獨特的臨場感。在整日活動的尾聲，還能享受雪地三溫暖，透過高溫蒸氣紓解一整天活動所帶來的疲勞。夜晚則安排了流冰燈光晚宴，在光影投射下，旅客一邊欣賞流冰，一邊享用北海道人氣食材烹製的料理，視覺與味覺同時被滿足。

北海道的流冰被譽為「世界最南端的流冰奇觀」，這次全新推出的體驗內容，將為追求獨特感受的旅客提供一種全然不同的冬季選擇，也讓網走的冬季觀光更具話題性。

▲冰面上的木桶三溫暖可以消除一天的疲勞。　圖：WILLER／提供
DATA／網走高端流冰體驗行程（Abashiri Premium Drift Ice Tour）

．時間：2026/02/04～02/09（共五梯次）

．地點：北海道網走地區

．費用：每人300,000日圓起（含交通、午晚餐、活動體驗、保險）

．人數限制：每梯次最多 6 人，最低 1 人即可成行

．導覽服務：提供中文或英文

