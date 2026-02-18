藏身巷弄間的漂亮飯！首爾高人氣「黃色小鴨蛋包飯」必收藏 韓國人再推「1菜單」起司控會愛爆
去韓國就要吃漂亮飯！從國內紅到國外，所有人都在打卡的「黃色小鴨蛋包飯」就在城東區，一顆顆鳥蛋變身呆萌小鴨，可愛到一上桌就讓人驚呼「都捨不得吃了」。
許多韓國美食都以高顏值出圈，位於首爾城東區這間「오밀 성수 OhMeaL Seongsu」就是夯了好一段時間的「黃色小鴨蛋包飯」名店，雖然藏身巷弄間但人氣仍不減。最紅的「黃色小鴨蛋包飯」以黃燦燦的歐姆蛋與香濃咖哩為底，上面放有7顆化身小鴨的鳥蛋裝飾，有如把蛋包飯當作巢一般，視覺感滿分！
除了黃色小鴨蛋包飯是每桌必點外，韓國網友也十分推薦「滋滋鐵板起司排」，上桌時淋上起司醬在高溫鐵板上滋滋作響，肉排切開時能看到肉汁瀑布與滿滿奶香起司，起司控絕對會瘋狂。
「오밀 성수 OhMeaL Seongsu」在韓網NAVER地圖上擁有破3千則評論，大多評價「食物美味、店內裝潢與氣氛都很棒、有特別的餐點」。如有去到首爾，不妨朝聖這家蛋包飯店，享用一頓漂亮飯喔！
오밀 성수 OhMeaL Seongsu
地址：서울 성동구 아차산로5길 37-1 1층 101호
營業時間：11:30-21:15（最後點餐20:30）
IG：https://www.instagram.com/ohmeal.official/
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。