快訊

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

團費21萬！遊挪威遇飛機故障、行李不見 團員控旅行社「只願賠千元」

武廟主委劇烈嘔吐 黃偉哲遭疑態度漠然…發文回應了

藏身巷弄間的漂亮飯！首爾高人氣「黃色小鴨蛋包飯」必收藏 韓國人再推「1菜單」起司控會愛爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／店家IG@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

去韓國就要吃漂亮飯！從國內紅到國外，所有人都在打卡的「黃色小鴨蛋包飯」就在城東區，一顆顆鳥蛋變身呆萌小鴨，可愛到一上桌就讓人驚呼「都捨不得吃了」。

圖／店家<a href='/search/tagging/1013/IG' rel='IG' data-rel='/1013/143344' class='tag'><strong>IG</strong></a>@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

許多韓國美食都以高顏值出圈，位於首爾城東區這間「오밀 성수 OhMeaL Seongsu」就是夯了好一段時間的「黃色小鴨蛋包飯」名店，雖然藏身巷弄間但人氣仍不減。最紅的「黃色小鴨蛋包飯」以黃燦燦的歐姆蛋與香濃咖哩為底，上面放有7顆化身小鴨的鳥蛋裝飾，有如把蛋包飯當作巢一般，視覺感滿分！

圖／店家IG@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

圖／店家IG@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

除了黃色小鴨蛋包飯是每桌必點外，韓國網友也十分推薦「滋滋鐵板起司排」，上桌時淋上起司醬在高溫鐵板上滋滋作響，肉排切開時能看到肉汁瀑布與滿滿奶香起司，起司控絕對會瘋狂。

圖／店家IG@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

「오밀 성수 OhMeaL Seongsu」在韓網NAVER地圖上擁有破3千則評論，大多評價「食物美味、店內裝潢與氣氛都很棒、有特別的餐點」。如有去到首爾，不妨朝聖這家蛋包飯店，享用一頓漂亮飯喔！

圖／店家IG@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

圖／店家IG@ohmeal.official
圖／店家IG@ohmeal.official

오밀 성수 OhMeaL Seongsu

地址：서울 성동구 아차산로5길 37-1 1층 101호

營業時間：11:30-21:15（最後點餐20:30）

IG：https://www.instagram.com/ohmeal.official/

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋包飯 韓國美食 黃色小鴨 IG

相關新聞

藏身巷弄間的漂亮飯！首爾高人氣「黃色小鴨蛋包飯」必收藏 韓國人再推「1菜單」起司控會愛爆

去韓國就要吃漂亮飯！從國內紅到國外，所有人都在打卡的「黃色小鴨蛋包飯」就在城東區，鳥蛋變身呆萌小鴨，可愛到讓人驚呼「捨不得吃」。

韓國冬季限定親子景點「首爾廣場溜冰場」 1000韓幣就可以溜一小時

冬天來首爾如果想在市區溜冰除了樂天世界之外，可別錯過位於市廳站的♥首爾廣場溜冰場서울광장 스케이트장♥。這個冬季限定的活動會一直開放到2026年的2/8，現場會提供冰刀設備租借，置物櫃、咖啡廳、用餐區，也有提供初學者或是帶小朋友來溜冰的輔助設施。

「黑白大廚2」賽後合照曝光 網友：中間那兩位要結婚嗎？

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（13日）播出本季最後一集，今Netflix 透過官方社群平台公開了一張...

冬天韓國必去景點在這：首爾近郊絕美賞雪地，還是韓劇拍攝地！

冬天想去韓國看雪但又不想跑太遠？首爾近郊的南怡島是個不錯的選擇！不只交通方便，沿線還能順遊小法國村、晨靜樹木園等地，全都是韓劇熟面孔的拍攝地。從雪景、燈飾、森林步道到湖面倒影，冬季氛圍感滿滿，這篇整理了南怡島攻略，讓你輕鬆安排一日遊，走一趟浪漫又不複雜的韓劇景點路線～

韓國首爾行程怎麼排？首爾必去人氣景點一次看

【FunTime小編群】玩首爾除了跟著首爾旅遊全攻略逛街、購物後，該去的首爾景點也別錯過，想要到首爾大玩特玩，但是又怕花太多錢嗎？今天FunTime小編要推薦給大家的景點除了必去以外，大部分的景點都是免費的，絕對是網友們大推到首爾必去的地方喔！在安排行程的時候，趕快把這些景點排入，就能將省下的錢拿去血拚啦！

《楓之谷》走出螢幕！首爾樂天世界打造全球首座「楓之島」主題園區，沉浸式冒險 2026 年登場

陪伴全球玩家多年的經典線上遊戲《楓之谷》，即將以全新形式現身現實世界。韓國樂天世界宣布，攜手遊戲公司 NEXON 合作，預計於 2026 年 4 月在首爾樂天世界戶外園區 Magic Island 推出全新主題區「Maple Island（楓之島）」，將遊戲中的奇幻冒險場景轉化為可親身體驗的旅遊亮點，成為首爾主題樂園的新焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。