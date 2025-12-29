韓國首爾行程怎麼排？首爾必去人氣景點一次看

玩首爾除了跟著首爾旅遊全攻略逛街、購物後，該去的首爾景點也別錯過，想要到首爾大玩特玩，但是又怕花太多錢嗎？今天FunTime小編要推薦給大家的景點除了必去以外，大部分的景點都是免費的，絕對是網友們大推到首爾必去的地方喔！在安排行程的時候，趕快把這些景點排入，就能將省下的錢拿去血拚啦！

西小門歷史博物館

西小門歷史博物館。 圖／IG, pio__kim

沒想到在熱鬧的首爾市區，竟隱藏著充滿文藝氣息的景點！可別小看這個地方，西小門歷史博物館曾是朝鮮時代的官方刑場，更是獲得梵蒂岡認可的「首爾朝聖之路」，成為亞洲第二個天主教的國際朝聖地。博物館內以紅磚造成，除了有一般典藏區，還有定期舉辦展覽的藝文空間供民眾參觀。因為博物館在公園裡，所以顯得格外安靜，非常適合散散心。

交通：地鐵2、5號線「忠正路站」4號出口，步行約7分鐘

開放時間：09:30-17:30（週一公休）

門票：免費

奉恩寺

奉恩寺。 圖／adobe stock

位於首爾的奉恩寺是追星族必訪的朝聖地。聽說奉恩寺的祈福手鍊非常靈驗，只要戴上運氣就會變超好，網路上有許多人分享戴上手鍊後成功搶到演唱會門票，或是抽到見面會等等，奉恩寺祈福手鍊也因此成為追星族心中的「搶票神器」。來到奉恩寺的時候，不妨順路到結緣品店逛逛，也許下個幸運兒就是你！

交通：地鐵9號線「奉恩寺站」，步行約2分鐘

開放時間：寺廟 04:00-22:00、商店 08:30-21:00

景福宮

景福宮。 圖／IG,oliviayawei

韓國景福宮是太祖李成桂於1395年下令新建的朝鮮王朝法宮，宮內最具代表性的建築為慶會樓與香遠亭蓮花池；勤政殿的月臺和石雕也是過去雕刻藝術的代表。許多觀光客都會選擇體驗韓服，並到景福宮這裡拍照，立刻化身朝鮮時代的王子與公主！每年景福宮都會開放夜間時段，只要穿韓服就可以免費入場，第一次來首爾的人一定要來體驗看看！

交通：搭乘地鐵至「安國站」，步行約9分鐘

開放時間

小編小提醒：每週二不開放參觀喔！

入場費用

小編小提醒：嬰兒、6歲以下兒童、65歲以上老年人和「穿韓服者」皆免費入場喔！

廣津橋8號街（광진교8번가）

廣津橋8號街（광진교8번가）。 圖／IG, myelin_present

廣津橋8號街可謂首爾的寶藏景點，它是一座橋墩下的展望台，能看到非常美麗的景色。小小的活動空間除了有懶人沙發椅、各式各樣的書籍、藝術展等，偶爾也會舉辦音樂會。除此之外，展望台下方鑲嵌透明玻璃，可以近距離欣賞漢江之美，是一個很適合放鬆的地方。

交通：地鐵5號線「廣渡口站」2號出口，步行約15分鍾

開放時間：【4~10月】12:00-20:00、【3月及11月】12:00-18:00（冬季、週一公休）

汝矣島漢江公園

汝矣島漢江公園。 圖／adobe stock

漢江是韓國的主要河流之一，貫穿首爾，河岸一帶有許多公園，其中汝矣島漢江公園最為出名。常常能看到本地人在這裡野餐、騎腳踏車或是賞夜景。從地鐵出口上來，途中也能看到不少炸雞和泡麵攤販，甚至還有租借野餐墊。如果想要體驗韓國人的生活樂趣，就千萬別錯過這裡。

交通：地鐵5、9號線「汝矣島站」3號出口，步行約12分鐘

開放時間：24小時

國立現代美術館

國立現代美術館。 圖／kkday

國立現代美術館是韓國唯一一座國家美術館，首爾館為分館之一。若要入內參觀的話是需要另購門票的唷，不過館外的建築就相當有設計感，庭院占地也非常廣大，在外面走走看看也是很不錯的，不少遊客會特地來拍照呢～

交通：地鐵3號線「安國站」1號出口，步行約10分鐘

開放時間：10:00-18:00（週三、週六營業至21:00）

門票：各展覽價格不同，建議至官網查詢（週三、週六18:00-21:00免費）

清溪川

清溪川。 圖／pixabay

清溪川是總長為13.7公里的人工河流，以仁王山為起點穿越首爾市中心，過去曾做為下水道使用，經過整治的清溪川變得相當乾淨，夜間還會打上燈光，甚至還會有裝置藝術，在夜裡整條河川變得相當漂亮，非常建議到下方河邊的步道散散步唷～

交通：地鐵5號線「光化門站」5號出口，即可抵達

開放時間：24小時

梨花洞壁畫村

梨花洞壁畫村。 圖／IG, nuudii

梨花洞的壁畫村相當可愛，除了彩繪之外也有不少裝置藝術，是個非常殺底片的好去處；暖色調的壁畫大大的呈現在牆上，看起來暖和又舒服；還有著一層層向上爬的樓梯，彩繪壁畫就隱藏在這裡，還可以看見兩隻鯉魚向上游去，十分活潑逗趣；最著名的是一面牆上畫了一對天使翅膀，站在中間就像是長在自己背上，來此一遊的旅客都會留下一張天使照呢！

小編小提醒：壁畫村是有居民居住的，所以大家記得保持安靜呦！

交通：地鐵4號線「惠化站」2號出口，步行約15分鐘

開放時間：24小時

盤浦大橋

盤浦大橋。 圖／adobe stock

帶好飲料和零食前往盤浦大橋，這可是當地人的習慣哦！觀看水舞秀時可以坐在河邊的階梯上，時間一到，橋上就會噴灑出水花，搭配燈光和角度的變化，畫出一條彩虹來；每當夜晚就有不少人在這裡看夜景或是水舞秀，也可以叫韓式炸雞和外賣過來野餐唷！

交通：地鐵3、7、9號線「高速巴士客運站」8-2號出口出站後，於高速巴士客運站十字路口右轉後，沿著盤浦路往盤浦大橋方向前進，透過地下通道進入月光彩虹廣場。

開放時間：全天開放

水舞秀開放時間：4月~9月 12:00、19:30、20:00、20:30、21:00 （7、8月增加21:30場次）

北村韓屋村

北村韓屋村。 圖／adobe stock

傳統的北村韓屋村，以前可是貴族所居住的區域，如同韓國古裝劇的場景一般，建築多是一層樓且有著由瓦片鋪成的屋頂，相當有味道～現在也被完整保留下來。小編建議大家傍晚時分來參觀，可以從斜坡上看見黃昏的景色，入夜後燈光亮起還能看到延伸到山下的市區夜景，欣賞景色的多種變化，相當值得！

交通：地鐵3號線「安國站」，步行約4分鐘

開放時間：10:00-17:00

門票：免費

