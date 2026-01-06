冬天韓國必去景點在這：首爾近郊絕美賞雪地，還是韓劇拍攝地！

【文・KKday旅遊生活誌】

冬天想去韓國看雪但又不想跑太遠？首爾近郊的南怡島是個不錯的選擇！不只交通方便，沿線還能順遊小法國村、晨靜樹木園等地，全都是韓劇熟面孔的拍攝地。從雪景、燈飾、森林步道到湖面倒影，冬季氛圍感滿滿，這篇整理了南怡島攻略，讓你輕鬆安排一日遊，走一趟浪漫又不複雜的韓劇景點路線～

南怡島介紹

圖片來源：Shutterstock

位於京畿道與江原道交界處的南怡島，因為韓劇取景的關係，成為大家來首爾必去的近郊行程。但因為交通上並不是那麼方便，快速列車班次較少也較貴，如果不搭乘快速列車的話車程大約兩小時左右。

位於清平站的小法國村、晨靜樹木園以及加平站的南怡島、鐵道自行車，大家通常會將這幾個景點排成一日遊，來一場韓劇場景之旅！

交通

圖片來源：Shutterstock

地鐵

想要搭乘地鐵前往南怡島或是加平地區，都會需要利用到京春線，以往只能從地鐵七號線轉乘，但在2019年底韓國地鐵把六號線的終點站延伸到新內站，遊客就可以用更方便的方式轉乘到京春線，如果住在六號線上的合井站、望遠站、梨泰院站等等，就不用轉乘兩次了～

ITX青春列車

如果希望節省時間，也可以選擇搭乘 ITX-青春號（ITX-Cheongchun），這是從首爾直達春川方向的快車，中途不停每一站，行車時間大約可節省 20～30 分鐘。ITX 青春號的票價依搭乘站而異，一般為₩5700~₩6900左右（對號座），且需另購車票，月台與地鐵分開，需要預留轉乘時間。

直達巴士

南怡島現在有提供從首爾市區出發的直達巴士服務，不用轉車、不用研究地鐵轉乘路線，非常適合不想舟車勞頓的你！每天固定班次發車，從市區三個熱門地點出發，下午再從南怡島統一集合回程。記得這個直達巴士是需要事先上網預約的，可以買單程票，也可以直接買來回套票，省時又省力。

入島方式

搭乘渡輪

圖片來源：KKday

到達碼頭後，靠近乘船處可以購買進入南怡島的門票（含船票），船隻每日7:30-9:00每30分鐘一班，時間固定；而早上九點過後一直到18:00之前約10~15分鐘一班，時間不固定，滿船就會出發。

高空滑索／飛索

除了搭船方式，也有一個非常特別的入島方式——高空飛索，不僅快速又可以從高處欣賞春川湖的風光，雖然看上去很高但實際上速度並不會很快，讓人非常安心的欣賞風景，只是相比搭船入島，門票會貴上許多，大家可以自行評估。一到碼頭遠遠的就能看到高空飛索的超高建築，離地80公尺，約26層樓高，這個高度可是嚇壞了不少人。

附近景點

小法國村

圖片來源：Shutterstock

小法國村是以知名童話人物——小王子為主題的特色園區，整個園區布置都是採用歐式風格的建築，充滿色彩散發甜美風格的房屋，就好像真的進入了童話世界般，非常適合在這邊拍照取景。

這裡也是很多韓劇韓綜會來取景拍攝的地方，而近期最廣為人知的就是韓劇《來自星星的你》也是來此處取景拍攝，因此小王子村的人氣又更加提升！

晨靜樹木園

位於京畿道加平郡的晨靜樹木園，是一座33萬平方公尺的大庭園，裡面種植超過4000種植物。也是熱門韓劇《雲畫的月光》、《她很漂亮》、《原來是美男》與電影《情書》、綜藝節目《無限挑戰》的外景拍攝地！尤其是每到秋季，滿園紅綠交錯的花草，搭配古色古香的庭園小橋，讓不少攝影家、旅遊作家都為此美景前來朝聖。

夜間點燈後更是美不勝收！有別於白天的景象，點燈後的晨靜樹木園多了一絲華麗的氛圍，只要是參加一日遊就可以在夜間抵達也完全不用擔心末班車要怎麼回到首爾市區喔！

江村鐵道主題公園

隨著 2010 年京春線雙線地鐵通車後，連接首爾與春川的京春線無窮花號也正式停止服務，結束長達70多年的歷史。韓國政府便利用這條滿載回憶的京春線舊鐵道改造成現在的江村與京江鐵路自行車道，成為能欣賞優美景觀的特色旅遊活動，同時也是綜藝節目《Running Man》的拍攝地點之一。

