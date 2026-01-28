快訊

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

寒假過年出國前必看！一篇文章告訴你電子機票資訊＆用法

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌
圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

【文・KKday旅遊生活誌】

寒假準備出國的人越來越多，機票訂好了，接下來的流程你真的都清楚嗎？「電子機票」和「登機證」差在哪？什麼時候要出示？又該怎麼下載、查詢、使用？這篇幫你一次釐清電子機票相關資訊，從報到方式到實用小提醒通通有，讓你不管是首飛還是老手都能安心出國、順利搭機不慌亂！

電子機票跟登機證差異

當我們透過旅行社或航空公司網站訂購機票後，會收到「電子機票行程單」（Electronic Ticket Receipt），這就是我們的電子機票。由於在2008年6月1日開始，國際航空運輸協會（IATA）已經停發「紙本機票」，所以乘客只會收到電子機票。

而當我們到機場完成登機報到手續後，地勤人員會給乘客一張長方型紙卡或熱感紙，則是「登機證」（Boarding Pass），這張票證是旅客獲得登機許可，並且允許進入飛機的證明。

包含資訊

每家航空公司的電子機票形式不一，但基本上會列出訂位代號、旅客姓名、票號、行程、啟程／抵達時間、出發地／目的地、航班編號、行李額度等訊息內容。

查詢或下載方式

若想查詢或下載電子機票，旅客可至各航空公司官網的「管理訂位」頁面，輸入訂位代號與護照姓名，即可查看行程與下載票證。華航、長榮、星宇於首頁「我的旅程」輸入資料、樂桃、國泰、台灣虎航皆提供線上查詢服務。建議行前將電子機票截圖，或存為PDF，以備無網時使用，確保登機流程順利。

使用方式

圖片來源：KKday
圖片來源：KKday

1. 櫃檯報到

一般人熟悉的櫃檯登機報到，建議在起飛前2-3小時，備好電子機票與護照，到機場辦理報到手續。

2.線上報到

但如果不想花長時間到機場排隊，可先在線上辦理報到手續。多數航空公司會在起飛前 24～48 小時開放線上報到，旅客只要打開航空公司官網或 App，輸入訂位代號跟護照姓名，就能報到、選位，並且收到QRcode。記得可以先下載成 PDF或直接截圖存起來，到機場時就可以直接在櫃台報到，或使用自助check-in 的機器掃描，輕鬆換取登機證。

如果旅客只有手提行李，就可以直接去安檢、登機，但如果有託運行李，到機場在飛機起飛前1-2小時，記得到專門辦理行李托運櫃檯辦理。特別提醒，孕婦以及使用輪椅、攜帶寵物等旅客，不能使用網路登記報到，請再特別注意相關規定。

3.自助報到機報到

旅客也可以使用自助報到機報到，最遲要在起飛前1小時完成。報到後如需託運行李，也要記得到專門辦理行李託運的櫃檯登記寄存行李。

延伸閱讀>>便宜機票怎麼買？機票比價網比較、訂機票省錢小撇步全公開

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票 航空 機場

KKday旅遊生活誌

追蹤

延伸閱讀

札幌大雪 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動

1米長、A0尺寸寒假練習卷在中國暴紅 孩子做完會上癮？

寒假學童愛心午餐不打烊 南市提供70元餐食及愛心票卡

專家教戰 航班受影響乘客自救指南

相關新聞

寒假過年出國前必看！一篇文章告訴你電子機票資訊＆用法

寒假準備出國的人越來越多，機票訂好了，接下來的流程你真的都清楚嗎？「電子機票」和「登機證」差在哪？什麼時候要出示？又該怎麼下載、查詢、使用？這篇幫你一次釐清電子機票相關資訊，從報到方式到實用小提醒通通有，讓你不管是首飛還是老手都能安心出國、順利搭機不慌亂！

冬天就是要泡湯！來福隆泡海底溫泉 只要299再贈溫泉粉

【旅奇傳媒/編輯部報導】冬天就是要泡湯！位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證，2024年更榮獲世界奢華水療獎肯定，成為不少旅客冬季

遊樂園「免費入園+優惠活動」！九族文化村、六福村「秀證件免門票」 劍湖山加碼「免費遊最美城堡」

遊樂園免費入園！農曆新年前，各大樂園相繼推出免門票或超值優惠價，九族文化村、六福村、劍湖山都祭出新活動，出門前記得帶好證件再出發。

香港航空推「8折早鳥優惠」 搶先規劃今年度旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空推出早鳥優惠專案！即日起至2026/02/03，預訂2026/03/02-05/31期間出發的指定子艙位及目的地之來回機票，即享票價8折優惠！立即規劃你的新年專屬旅程。

霍諾德「徒手爬101」延期！ 3大「觀賞點&最佳視角」超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

霍諾德「徒手攀台北101」延期！ 3大觀賞點超搶手 101最美咖啡廳「窗邊座被訂光」、101觀景台還能搶訂

奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

奇美博物館「埃及之王」來了！ 入住「台南飯店住房」最強攻略 這2間「門票免預約」、每人1250元起爽吃甜點調酒 還能解謎闖關

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。