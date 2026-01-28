寒假過年出國前必看！一篇文章告訴你電子機票資訊＆用法

【文・KKday旅遊生活誌】

寒假準備出國的人越來越多，機票訂好了，接下來的流程你真的都清楚嗎？「電子機票」和「登機證」差在哪？什麼時候要出示？又該怎麼下載、查詢、使用？這篇幫你一次釐清電子機票相關資訊，從報到方式到實用小提醒通通有，讓你不管是首飛還是老手都能安心出國、順利搭機不慌亂！

電子機票跟登機證差異

當我們透過旅行社或航空公司網站訂購機票後，會收到「電子機票行程單」（Electronic Ticket Receipt），這就是我們的電子機票。由於在2008年6月1日開始，國際航空運輸協會（IATA）已經停發「紙本機票」，所以乘客只會收到電子機票。

而當我們到機場完成登機報到手續後，地勤人員會給乘客一張長方型紙卡或熱感紙，則是「登機證」（Boarding Pass），這張票證是旅客獲得登機許可，並且允許進入飛機的證明。

包含資訊

每家航空公司的電子機票形式不一，但基本上會列出訂位代號、旅客姓名、票號、行程、啟程／抵達時間、出發地／目的地、航班編號、行李額度等訊息內容。

查詢或下載方式

若想查詢或下載電子機票，旅客可至各航空公司官網的「管理訂位」頁面，輸入訂位代號與護照姓名，即可查看行程與下載票證。華航、長榮、星宇於首頁「我的旅程」輸入資料、樂桃、國泰、台灣虎航皆提供線上查詢服務。建議行前將電子機票截圖，或存為PDF，以備無網時使用，確保登機流程順利。

使用方式

圖片來源：KKday

1. 櫃檯報到

一般人熟悉的櫃檯登機報到，建議在起飛前2-3小時，備好電子機票與護照，到機場辦理報到手續。

2.線上報到

但如果不想花長時間到機場排隊，可先在線上辦理報到手續。多數航空公司會在起飛前 24～48 小時開放線上報到，旅客只要打開航空公司官網或 App，輸入訂位代號跟護照姓名，就能報到、選位，並且收到QRcode。記得可以先下載成 PDF或直接截圖存起來，到機場時就可以直接在櫃台報到，或使用自助check-in 的機器掃描，輕鬆換取登機證。

如果旅客只有手提行李，就可以直接去安檢、登機，但如果有託運行李，到機場在飛機起飛前1-2小時，記得到專門辦理行李托運櫃檯辦理。特別提醒，孕婦以及使用輪椅、攜帶寵物等旅客，不能使用網路登記報到，請再特別注意相關規定。

3.自助報到機報到

旅客也可以使用自助報到機報到，最遲要在起飛前1小時完成。報到後如需託運行李，也要記得到專門辦理行李託運的櫃檯登記寄存行李。

