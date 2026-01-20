最後一個週末！名字含這22字中1字免費玩「這個樂園」，設施介紹一次看

【文・KKday旅遊生活誌】

還在想週末去哪遛小孩、放風一下嗎？這次小人國主題樂園推出超狂活動，只要名字裡有指定22個字其中一個，就能直接免費入園！從迷你建築世界到水陸遊樂設施，再到全新室內動感樂園，玩上一整天都不嫌多。這篇幫你整理優惠資訊與園區亮點，免查資料直接看這篇就夠了～

小人國主題樂園

小人國主題樂園在1984年開園，是台灣第一座以微縮世界聞名的樂園。因為新冠疫情的緣故，即便無法立刻搭飛機出發到世界旅行，看著幾可亂真的迷你景觀模型，也能完成環遊世界的夢想，也是小人國最大的亮點！

除了有將世界各地的知名景點以1/25比例縮小的迷你世界區，小人國裡的遊樂設施們也宛如被縮小燈照到一般，小型雲霄飛車、小型摩天輪等，園區裡的多數設施都十分適合讓學齡前或學齡後的小孩們玩耍，讓大人小孩們能一起在樂園裡開心玩耍。

門票優惠

只要你的姓名包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中一字，且字形完全相同，2026年1月5日至25日出示身分證件正本即可免費入園！本人省下1050元外，還能帶2位親友以490元優惠價同進同出。若符合資格者為三歲以下孩童，親友仍享購票優惠，快揪朋友現場排隊省一波！

設施介紹

轟浪

適合對象：身高110公分以上

緩緩上升後再跟著地心引力瞬間向下，號稱有12層樓高的轟浪，是小人國所有設施裡最刺激、也是絕對會讓你玩到全身濕的一項，小編們也根本來不及反應，就被打上來的浪花淋成落湯雞～轟浪很適合夏天解暑、也能享受瞬間落下的快感，到小人國玩一定要挑戰看看，當然也別忘記要帶件雨衣喔！

瘋狂急流

適合對象：身高90公分以上

瘋狂急流是小人國裡另一項必玩的設施，也是另一個夏日解暑的好夥伴。隨著水流前進的碰碰船加上直接往頭上倒的水柱，根本是以讓自己淋濕為目的遊樂設施啊！在熱辣辣的太陽下想藉由玩水消消暑，但又不敢挑戰轟浪的話，不如就玩適合闔家同樂的瘋狂急流吧！

兒童吉普車

適合對象：身高90-140公分

坐上帥氣的吉普車沿著軌道開車，兒童吉普車對於車車迷的小編來說根本就是夢想中的遊樂設施（雖然因為身高限制的關係無法入場）。如果不喜歡碰碰車那樣會撞來撞去的設施，不妨選擇穩定性相對較高的兒童吉普車吧！

擎天輪

適合對象：無身高限制、輪椅可搭乘；每台車廂限乘坐6位（至多4大2小）、最高限重415公斤；8歲以下孩童須由大人陪同

相較於其他台灣樂園的摩天輪來說，小人國的擎天輪算親和度較高的一種，轉一圈約莫15~20分鐘，除了能從空中俯瞰小人國整個園區，另一側的田野風景也是令人心曠神怡的特色之一。

擎天輪是的纜車是半開放式的，夏天不怕會被悶在纜車裡，一邊欣賞景色一邊伴著徐徐微風，很適合在園區裡想要稍微休息放空的時刻。

採礦列車

適合對象：身高90公分以上，120公分以下孩童須由成人陪同

採礦列車是超迷你版的雲霄飛車，但對兒童來說還是有一定速度感的刺激設施，能夠大人小孩同座的設計，也大大降低孩子們的不安全感，也然同時照顧小孩，小編覺得台灣樂園裡親和度最高的雲霄飛車，難得到小人國一趟，一定要來玩看看這個適合親子的遊樂設施。

水樂園

小人國主題樂園的「轟浪水樂園」是夏季限定的戲水天堂，非常適合家長們趁暑假時帶小朋友一同前往消暑、玩水上遊樂設施。水樂園中有許多主題設施，像是「大雷雨2.0」、「尼羅灘」、「瘋狂實驗室」、「啵啵共和國」，而以「大雷雨2.0」為例，就還有「彩虹水道」、「冷冷冷水瀑布」、「Cool SPA等設施，適合一家大小一起體驗！

動感新樂園 FUNTALAND

前面介紹了非常多園區內豐富的主題設施，那你知道除了歐洲室內樂園外，小人國內還藏著一個能夠讓小朋友們為之瘋狂的室內遊樂園嗎？沒錯！那就是位於售票處與驗票入口的「動感新樂園」，是2024年11月試營運、2025年最新開放的親子室內設施，與其他設施「一票玩到底」的規則不同，動感新樂園是要另外付費的喔！

動感新樂園高達3層樓高、共計300坪，裡頭有各種遊戲設施，包含超大球池迷宮、火山滑梯、宇宙射擊區，甚至連接兩棟的通行還要靠小朋友爬神秘圓管通過呢～這個樂園非常適合年滿3歲、身高90公分以上的孩童，除了是桃園雨天親子備案的好選擇之外，還可以放孩子在樂園裡面盡情放電，實在是爸媽福音啊～

迷你建築

一走過小人國的驗票口後，首先會先經過獨角仙生態區，據工作人員說在每年6、7月時可以在這裡看到大量的獨角仙，喜歡昆蟲的朋友們不妨可以趁這個季節前往觀賞。跟小編一樣沒看到獨角仙的人們也別傷心，不妨在園方精心佈置的獨角仙裝置藝術前拍照、過過乾癮吧！

迷你台灣區

離開獨角仙生態區後，一走進微縮景觀區率先抵達的是迷你台灣區，在鐵軌模型上行駛的高鐵和火車立刻就吸引小編們的目光，除了台灣的交通運輸及知名景點外，還模擬船隻失火時的救火作業、水壩洩洪等效果十足，不得不誇讚小人國還原模型的精緻度，也讓小編光迷你台灣區就不知不覺逛了快一小時（笑）

模型高鐵上印製小人國的字樣，迷你港口的彩色貨櫃也相當吸睛，還有還沒改建前的桃園機場跟早期的飛機模型，超可愛的啊～

迷你中國區

過了迷你台灣區後，緊接著是迷你中國區，可以看到等比例縮小版的長城、紫禁城⋯⋯等，光縮小版的規模就已經讓人大開眼界，想必真的長城一定更壯闊吧！

迷你歐洲區

迷你歐洲區設置在遊樂設施區域，經過轟浪設施後首先迎接遊客們的是縮小版的凱旋門，遊客們彷彿化身格列佛周遊歐洲各國，在天空還未全部開放，不能四處旅行的現在，先帶孩子們一起到小人國認識世界各地的知名景點，來個偽出國體驗吧！

英國巨石陣、比人還高的比薩斜塔也是迷你歐洲區的人氣打卡景點。再往裡面走一些還能看到迷你版的西班牙聖家堂，模型的精緻度會讓人有某種來到國外的錯覺啊～

迷你美洲區

在靠近擎天輪的迷你美洲區，可以看到美國、中南美洲各地的知名地標，如馬雅遺址、自由女神像等。

如果在小人國玩累了，想吃比較有飽足感的午餐，小編很推薦可以到有簡餐類型的W.O.W.探索食堂或Café W.O.W.風車咖啡。而蔣府宴則是提供多人的桌菜，適合家庭一起享用餐點，建議先提早訂位預約，以確保有位子喔！

