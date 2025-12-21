快訊

《楓之谷》走出螢幕！首爾樂天世界打造全球首座「楓之島」主題園區，沉浸式冒險 2026 年登場

陪伴全球玩家多年的經典線上遊戲《楓之谷》，即將以全新形式現身現實世界。韓國樂天世界宣布，攜手遊戲公司 NEXON 合作，預計於 2026 年 4 月在首爾樂天世界戶外園區 Magic Island 推出全新主題區「Maple Island（楓之島）」，將遊戲中的奇幻冒險場景轉化為可親身體驗的旅遊亮點，成為首爾主題樂園的新焦點。

「楓之島」以《楓之谷》廣受喜愛的世界觀與美術風格為核心設計概念，整體園區將重現遊戲中熟悉的氛圍與元素，從場景造型、色彩配置到角色意象，皆呼應玩家記憶中的冒險起點。園區規劃多項主題遊樂設施，包含適合親子同遊的輕鬆體驗型設施，以及針對年輕族群設計的動感遊樂項目，透過故事包裝與沉浸式視覺設計，讓遊客彷彿化身冒險者，展開一段現實版的「楓之旅程」。

除了遊樂設施外，園區內也將打造多處拍照打卡景點，包括角色雕塑、主題街景與互動裝置，無論是否為玩家，都能輕鬆感受《楓之谷》的可愛奇幻魅力。同步規劃的還有限定主題餐飲與官方周邊商品，從角色造型甜點、主題飲品到紀念商品，滿足粉絲收藏與旅遊紀念需求，進一步延伸遊戲 IP 的體驗層次。

樂天世界表示，此次合作不僅是遊樂園內容的全面升級，更是結合娛樂與觀光的重要布局。透過高人氣遊戲 IP 的加持，「楓之島」未來有望吸引大量海外旅客造訪，成為結合主題樂園、粉絲文化與拍照體驗的全新觀光地標，為首爾旅遊注入更多想像與話題。

