滿室盛開超浮誇！ 韓國濟州「Super Flower(수퍼플라워)」最新花藝系網美咖啡廳，柔美花海超有儀式感

Jason's Life

濟州島又有全新的網美咖啡廳登場！

2025年最新開幕的Super Flower（슈퍼플라워）以「滿室盛開的鮮花」作為主題，不只外觀吸睛，室內更像走進花海溫室般浪漫！

只要你點一杯飲料，就可以感受到前所未有的視覺和感官體驗，沒有見過咖啡廳這麼有噱頭的，另外可以客制包包和飾品喔！

【Super Flower(수퍼플라워)】

Super Flower Café｜濟州島最新開幕的鮮花主題咖啡廳

Super Flower 以「花藝」作為品牌核心，不是簡單的乾燥花或小型佈置，而是採用大量鮮花打造出視覺震撼的空間。從入口、天花板到吧檯周邊，都能看到盛開的花束與花牆，宛如進入一座浪漫的秘密花園。

Super Flower Café｜所在位置

其實咖啡廳有點隱密，不過他就在倫敦貝果的地下一樓用餐區的對面，就可以找得到入口了。

Super Flower Café｜菜單

進來入口非常的有神秘感，有一位服務人員引導我們點餐，點餐的方式以自助式點餐機為主，目前以飲品為主。

Super Flower：視覺＆味覺雙重享受

點完餐以後，接下來驚艷的部分要開始慢慢展開，服務人員以英文說，會先看一部電影，看完後再由出口出去。心想！！喝咖啡還要看影片？！穿過黑幕後即將開始，看著玻璃的投影光影，忽然空中揮著花瓣飛舞，每個人都心想也太夢幻，喝個咖啡搞這麼有儀式感。

大家還在看著天空時，忽然投影的牆壁變成透明的玻璃，玻璃透出的就是咖啡廳本身，滿山滿谷的花佈滿了空間，整個視覺太震撼。

Super Flower以花藝為主的浮誇視覺咖啡廳

我只能說以無法言語表示這眼前超浮誇超誇張的裝飾，保留行走動線以外，都佈滿了鮮花。

而且一側的牆壁還有崁入了高清大螢幕的電視，播放著鮮花的影片，整個就是超沉浸式的體驗。

另外一邊落地窗，還可以看到海景，整間就是美呆了。

參觀完後，還可以順便參觀一下海景，也有步道可以散步。

Super Flower訂做客製紀念品

除了大量鮮花裝飾外，還有以濟州島和花爲主題的各種周邊，還有親自制作鑰匙圈及包包的體驗，挑選自己的配飾搭配，可以珍藏屬於自己的紀念品。

Super Flower 的飲品同樣延續品牌風格

【橘子咖啡：6300韓元】

十分推薦橘子咖啡，底部有橘子汁加上美式咖啡，上方還有以花為主題的裝飾，不但美觀也超好喝的。

濟州旅遊必訪：為你的行程增添一抹浪漫色彩

如果你正在規劃濟州島旅行，Super Flower 絕對值得列入清單！美的不像話的花海佈置、舒服的空間、漂亮甜點與高質感拍照角落，完全是情侶、姊妹旅、IG 達人會愛上的咖啡廳。推薦給大家

Super Flower(수퍼플라워)咖啡廳

營業時間：09:00~19:00

地址：제주 제주시 구좌읍 동복로 85 지하1층

電話：0507-1372-6641

文章來源：Jason's Life

