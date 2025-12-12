這間紅豆餅太誇張！ 「嘴笑目笑紅豆餅」顆顆爆餡只要10元太便宜、每人限購10顆

終於來訪台中這間人氣超高的嘴笑目笑紅豆餅啦，是說這間紅豆餅真的很誇張，不僅顆顆爆餡，厲害的是一顆只要10元，真的太便宜啦！鹹、甜口味通通有，一天僅開賣四小時，每人限購十顆，這間絕對是小朋友的下午茶首選。

嘴笑目笑紅豆餅位置

嘴笑目笑紅豆餅位在台中南屯大墩路上，靠近南屯路，距離台中南屯捷運站、好市多南屯店不遠，粉嫩色系的小攤車格外討喜，散發著可愛的氣息。

嘴笑目笑紅豆餅菜單

嘴笑目笑紅豆餅的口味有奶油、芋頭、紅豆、花生、起司玉米及高麗菜，一顆只要10元真的超划算。

奶油口味 10元

奶油口味應該是不少人來買紅豆餅必買的口味，瞧瞧這切面就知道內餡的奶油有多厚，大口咬下去還會爆餡那種！奶油吃起來是偏古早味那種奶油，甜度稍微偏高了些。

紅豆口味 10元

如果你是紅豆控，嘴笑目笑紅豆餅的招牌口味你一定要點！瞧瞧這紅豆內餡一樣非常飽滿，是屬於帶顆粒感的紅豆餡，豆香濃厚，甜度不會很高，長輩們也很喜歡。

芋頭口味 10元

接下來這款芋頭也有讓糖糖驚艷到！內餡不單單只是芋泥，還可以吃到芋頭顆粒，每一口都伴隨著芋頭的香氣，一般芋泥餡都偏甜，這裡的甜度不會很高，吃完一整顆完全不會膩口。

花生口味 10元

花生口味的內餡有點像花生麻糬的餡料，是花生粉加糖粉，吃起來帶沙沙的口感，花生香氣濃厚，甜而不膩。

起司玉米口味 10元

如果你是起司控，嘴笑目笑紅豆餅的起司玉米你一定會愛上，裡頭添加的可不是芝士片，而是會勘西的莫札瑞拉起司，重點是份量還不少。

瞧瞧這勘西的起司有多邪惡，濃郁的起司鹹香，交織著香甜玉米粒，微鹹微甜，讓人吃完一顆還想再來一顆。

高麗菜口味 10元

鹹口味除了起司玉米，還有高麗菜口味，紅豆餅中的高麗菜用料也完全沒再客氣！高麗菜有炒過而不是川燙的那種，口感爽脆多汁，鹹香迷人。

喜歡爆餡紅豆餅的朋友，台中南屯這間嘴笑目笑紅豆餅你一定要筆記！目前共有六種口味，顆顆飽滿爆餡，一顆只要10元真的超便宜，每人限購10顆，糖糖蠻推薦芋頭、起司玉米及高麗菜，吃完還想再回購。

嘴笑目笑紅豆餅

電話：0923-181978

地址：台中市南屯區大墩路16號

時間：13:30~17:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

