冬天來了，去韓國要做什麼？除了汗蒸幕，推薦5個必體驗的活動！

韓國的冬天，真的有一種讓人會想一去再去的魔力。不只是雪景浪漫、氣氛到位，還有超多只有冬季才有的限定活動可以體驗，像冰釣、賞燈節、採草莓，甚至單純走在滿是燈飾的街頭都覺得像在拍偶像劇。這次整理了幾個來韓國過冬不可錯過的行程，想玩點不一樣的快筆記起來～

參加慶典

平昌鱒魚節

冬天另一項推薦的活動就是冰釣！在厚冰上釣魚或是徒手在冰涼的河川裡抓山川魚，完全是在台灣沒有嘗試過的體驗。冰釣完也有專人會直接替你料理變成生魚片，現釣現吃最新鮮，不只韓國人很愛，對於觀光客更是一項特別的體驗！

如果想要冰釣的朋友，可以參考KKday為你準備的一日遊行程，我們將為你準備釣竿和椅子，讓你不用帶著大型釣竿搭車，也不必蹲在冰天雪地裡釣魚。不想冰釣的也可以單純到現場感受熱鬧氣氛～還可以現場購買品嚐烤魚。參加一日遊行程除了免去了交通的不便外，更還能解決語言溝通上的問題喔！

華川釣冰魚嘉年華

這是每年1月定期在華川舉辦的冬季盛典，在山川魚與水獺居住的清靜自然地區冰上垂釣或赤手抓魚，每年都非常受世界各地遊客歡迎。現場隨時都有指導員在一旁指導，釣到魚後還可直接做成烤魚或生魚片食用，另外現場還有各種雪上、冰上遊樂設施可以體驗喔！

太白山雪花節

太白山在每年冬天總會鋪上一層層白雪，就著厚厚的積雪之利，太白山會舉辦雪花節，除了有各種超大型雪雕可以觀賞，還有太白山雪花登山大會、冰屋咖啡、噴泉冰柱、雪花溜滑梯、星光節等各種精彩的活動，另外還可以華雪橇欣賞太白山白雪靄靄的絕佳美景！

採草莓

韓國的草莓又大又甜，而且冬天是草莓產季，所以是最好吃的時節啦！小編還記得第一次看到韓國採草莓時，真的很驚訝它怎麼可以長得這麼大顆！不僅大顆，而且照樣甜進心坎裡啊！冬天來韓國絕對要把採草莓列入行程！

小編提醒韓國的草莓園大多採預約制，而且又因為經營者大多是年長者，所以大部分都只有韓語預約，如果想要前往韓國採草莓，建議可以先在台灣訂好一日遊，以免撲空！另外還可以體驗自製草莓醬喔，現採現做超新鮮～

南怡島賞雪

說到韓國的冬天，想必許多人都會想到冬季戀歌吧！每年入冬後，南怡島就會被白雪堆疊，雪花飄灑在這座島上的模樣十分浪漫。而前往南怡島需要乘船前往，在河面結冰上行駛被稱為「破冰船」，非常特別。南怡島一年四季都有著不一樣的景色，就算以前在其他季節來過，在冬天再次造訪依然能夠獲得完全不一樣的感受。

泡溫泉/汗蒸幕

冬天到韓國旅遊，只要下雪便是零下好幾度，那麼不如就在滑雪行程結束後來個溫泉或汗蒸幕吧！像是席毛島礦物質溫泉是戶外室外溫泉，泉質對魚關節疼痛、肌肉痠痛及消化功能有一定的療效，冷颼颼的天氣在戶外一邊泡著溫泉、一邊欣賞仁川的海景，想必會是一大享受呢！

再來，來到韓國怎麼能錯過汗蒸幕體驗呢！？韓國汗蒸幕店家選擇非常多，尤其是首爾汗蒸幕，有傳統歷史的店，也有更現代的汗蒸幕可以選擇，例如鄰近仁川國際機場的 PARADISE CITY 度假村有Cimer SPA與汗蒸幕，釜山有人氣超高的新世界 Spa Land 汗蒸幕。

聖誕燈飾景點

每年冬季一到，隨著聖誕節和跨年的腳步接近，首爾、釜山的街道也會開始亮起燈飾，甚至許多的樂園像是愛寶樂園、樂天樂園，也會推出季節限定的夜晚燈飾；許多知名的景點也會開始亮燈，美麗的程度一點都不輸給日本！小編特別列出4個燈飾地點推薦給大家。

樂天世界聖誕

如果想要充滿聖誕氛圍又不想要舟車勞頓到郊區的朋友，小編很推薦你到首爾聖誕活動中的樂天世界聖誕慶典，園區有降雪設計，還有聖誕村莊造景，以及聖誕節遊行，過節氣息超濃厚！不論室內室外都好玩，還有溜冰體驗，省下來的交通時間與精力可以花在更多設施上，把所有該完的都濃縮在樂天世界裡，一次大滿足！

晨靜樹木園 五色星光庭園展

如果你是韓劇的忠實粉絲，那麼你對晨靜樹木園(아침고요수목원 / Morning Calm)一定不陌生！這裡可是熱門韓劇《她很漂亮》、《雲晝的月光》、《原來是美男》的拍攝地。晨靜樹木園每個季節都會舉辦特色展覽，一年四季都有不同的面貌，夏天有繡球花和玫瑰、秋天賞菊花及楓葉，冬天即使花草枯萎，也會用五彩繽紛的燈飾吸引大家目光。

冬季的特色展覽「五色星光庭園展」（Lighting Festival）是韓國最大規模的點燈庭園，在燈光的點綴下依然可以感受到自然美的氛圍，亮燈起來時的美麗程度小編給五顆

E-World 星光聖誕

E-World遊樂園一直以來都是大邱必去景點之一，而E-World的星光聖誕慶典除了有滿滿的耶誕燈飾外，還有8公尺高的聖誕樹。來到這裡，可以在白天遊玩各種遊樂設施，而來到E-WORLD必去的83塔在星光聖誕慶典也是別有一番美景，可以眺望整個E-WORLD的夜晚景觀，星光聖誕慶典期間還設有許多照相專區，讓來到這裡的旅客能夠留下獨一無二的回憶。

寶城茶園燈節

寶城茶園燈節舉辦至今已經將近20年歷史，巨型千禧樹還曾被列入金氏世界紀錄中！冬夜的茶園燈節除了賞燈之外，還有超大型的許願卡及大型聖誕樹，也可以逛逛文化市集，如果逛累了還有傳統打鼓表演可以欣賞喔，很適合闔家共遊～

