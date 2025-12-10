聖誕節不知道要去哪嗎？台中「這裡」也有耶誕城！推薦你必收的美食和文創小店

【文・KKday旅遊生活誌】

聖誕節還在煩惱去哪裡走走嗎？其實不只有新北有耶誕城，台中審計新村最近也悄悄變得超有聖誕氛圍！小小的文創聚落點上燈飾，白天可以逛市集、挖寶特色小店，晚上再來杯咖啡拍點美照超Chill～附近還藏了不少甜點店和人氣餐車，來這裡過節不擠人又超有氣氛，快來看看有哪些推薦吧！

審計新村介紹

近年來政府幫助老舊眷村轉型成文創文化空間，這之中最出名案例非審計新村莫屬。藏身於相論之間的小小園區，審計新村雖佔地不廣，卻吸引大量的旅客前往。

審計新村成為了文創青年的創業基地，一間間舊宿舍內蘊含了特色甜點、文青小店、手工藝等文創事業，而在戶外也不定期準備市集，小小的空間提供了豐富的內容，成為台中必去的景點之一。

文創小店

KerKerland

KerKerland是一間文青特色小店，時光明信片是這間店最知名的特色。店內提供親手繪製以及手寫摘抄的明信片種類，大家可以購買後在店內的書寫，選擇想要收到的年份及月份寄出。不管是寄給10年後的自己、伴侶、家人，都十分的浪漫且具有獨特的意義。來自過去明信片乘載著溫度與力量，一起寫下自己的感受，為未來的自己加油吧！

CLAYWAY銀黏土製作所

新的一年又收到新的文化幣，卻還想不到可以花在甚麼地方嗎？你可以到CLAYWAY體驗做出自己的專屬戒指！不只可以選擇到店面體驗金工，懶得出門的朋友也可以線上購買銀戒指黏土的工具包自己在家動手做。不論是自己或跟朋友、伴侶都可以一起體驗，也可以為家裡的毛小孩打造獨一無二的名牌唷！

弎學植務所

每天辛苦上班的你，值得買一束漂亮的花獎勵自己。弎學植務所每日提供僅99元的今日花束，帶來一日的美好心情。店內不只販售鮮花、永生花、乾燥花，也有販售適合家舉不致的觀葉植物、多肉植物等綠色植栽。

弎學植務所也提供花藝體驗課程，可以親手配置自己的插花盆栽，十分推薦想要送花的朋友來這裡找尋質感且別具深意的精緻花束。

茶筆巷文具生活空間

茶筆巷文具生活空間為結合了文具販售、飲茶及展演空間的複合式店家。店內主打文具販售部，從台灣繪畫家的商品寄賣、英式風格的海報，再到日是文青風的貼紙、卡片都可以買到。非常推薦各位手帳控、文具控到店內挖寶！

美食推薦

Gai aa lobi麻辣滷味

在審計新村吃膩了甜食想換點口味，Gai aa lobi麻辣滷味絕對是你不可錯過的排隊美食。小小餐車提供了近20幾種滷味選擇，每一個品項散發著獨有的中藥香氣，吃起來又麻又辣，越吃越涮嘴！推薦大家可以先在中午用餐前麻辣滷味墊墊胃，小心太晚會售完唷～

Huii達克瓦茲專門店

隱身在審計新村的巷子內，Huii達克瓦茲是甜點控必吃的隱藏版美食。達克瓦茲是源自於法國的手做甜點，酥脆的餅殼搭配鬆軟的內餡夾心，帶給饕客回味無窮的美食體驗。Huii特期會推出新口味，每個月都為顧客帶來新奇的搭配。店內有販售10入禮盒及彌月蛋糕，非常適合當做伴手禮送給同事和長輩。

魚刺人雞蛋糕

魚刺人雞蛋糕最初雞蛋糕與偉士牌結合打造行動餐車，推出結合自身家鄉特產的阿薩姆雞蛋糕。如今品牌據點遍佈全台灣，而審計新村是他發跡的地點，旗艦店內除了美味鬆軟的雞蛋糕品項，也有販賣許多造型可愛又實用的烘焙材料及周邊商品。

旅禾泡芙之家

旅禾泡芙之家是十分知名的泡芙專賣店，雖說在台中已經有不少分店，但喜歡拍照打卡的朋友，首推審計園區店。旅禾泡芙之家的泡芙內餡飽滿又實在，竟然只要15元就可以吃到！店家也提供許多造型甜點，如：摩艾石像、兔崽子 、LaLaBear等等可愛造型商品，大家快點來嚐鮮！

Days Eye Coffee

說到老宅咖啡廳，不得不提到Days Eye Coffee這家近期最熱門的IG打卡咖啡廳啦！其中非吃不可的就是酪梨起司三明治，不只擁有漂亮的酪梨切片擺盤，沙拉與醋的結合搭配滿滿的當季水果和濃郁的酪梨醬，酸酸甜甜的口味在口中化開，非常滿足！

通庵熟成咖哩

通庵熟成咖哩以具有蔬果甜味的日式咖哩作為基底，加上多種的新香料調製烹煮，讓咖哩的味道極富有層次。高水準的咖哩專賣店讓不只是台北總店，審計新村的分店也在用餐時段排買了人潮，想去朝聖的朋友一定要記得提早排隊！

DelleBakery可麗露專賣店

被譽為最好吃的可麗露專賣店，提供多樣化的口味供大家選擇心中的最愛。每一顆可麗露不僅外觀精緻，口感更是外酥內軟，跟朋友吃著可麗露當作下午茶，簡直是人間享受～DelleBakery的可麗露也可以透過網路平台下訂，愛吃可麗露的朋友們趕緊衝！

BUBU ART CAFE

BUBU ART CAFE不僅僅是一家普通咖啡廳，更是一個充滿藝術氣息的用餐空間。不只是店內擺設眾多藝術品及畫作，更把世界名畫融合進吐司裡面，將藝術融入於生活。店內可體驗自行製作可以吃的世界名畫，像是「梵谷的左耳」、「星夜」、 「戴珍珠耳環的少女」 、「芙烈達」，很適合親子一起體驗唷！

Two Day日日鬆餅

Two Day日日鬆餅是審計新村裡超級評價的舒芙蕾鬆餅選擇，每季會根據當季盛產水果推出相應的水果系列甜點。不只是舒膚蕾鬆餅，店內也有提供可麗露、甜點、茶飲，價錢都十分的親民。若是在審計新村逛累了，不妨走進Two Day日日鬆餅坐下來品嚐間單的美好～

小次男咖哩餅

所主打濃郁系的日式黑咖哩，濃郁的咖哩香氣搭配蔬菜燉煮而成的甜味口感十分下飯。值得一提的是店內最強的飯後甜點－－烤布蕾，雖然小次男是咖哩專賣店，但烤布蕾絕對不輸咖哩，來這裡一定要加購這道烤布蕾！

