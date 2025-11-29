除了泡溫泉、滑雪，冬天遊日本還能做什麼？精選6件必做的事！

【文・KKday旅遊生活誌】

大家說到冬天去日本，十之八九會說泡溫泉、滑雪，但其實冬天的日本遠不只這兩種玩法！不論是被冰雪點綴的山林、充滿幻想感的節慶燈飾，還是藏在深山裡的期間限定景點，總讓人忍不住一去再去。這篇就來分享幾個冬季限定、非做不可的日本體驗，玩過一次你絕對會上癮～

泡溫泉

道後溫泉

道後溫泉是屬於日本三大古湯中的其中一個，神隱少女中的溫泉，也是在這裡取景的。其建築是採用近代和風的風格，3層木結構城堡式建築，因罕見的建築形式，被列為日本重要的文化遺產。

箱根溫泉

在江戶時代是專為將軍所用的溫泉地，箱根為知名觀光地所以其周邊設備完善，坐落多處的溫泉旅館，除了古色古香的湯本溫泉街，也有許多人會順便拜訪箱根的大湧谷，冬天染上一層雪的山坡地，更是讓人流連往返。

熱海溫泉

少數沿着海岸線發展出的溫泉街，在逛街之餘還能欣賞海景，同時環山、環海的地勢，擁有著最天然的絕佳景色。

滑雪

琵琶谷

這裡距離大阪市區並不會很遠，琵琶湖的滑雪場也設有兒童雪地樂園，所以即使帶著小孩來，不滑雪也可以。不論是要滑雪還是到雪地樂園玩雪，都需要在山下先換完裝，再搭乘登山纜車到達雪場，搭乘纜車的途中，還能遠眺琵琶湖，覆蓋在雪地中的琵琶湖，風景優美、極具詩意。

新富良野王子大飯店

富良野的滑雪場主要分為兩大區域，左邊為富良野區，靠近新富良野王子飯店，北邊則是北之風區域，靠近富良野王子飯店，兩區的纜車票、山頂滑雪道是相通的，山腳有王子飯店的免費接駁巴士，可以先向櫃檯詢問班次。在飯店就能遠眺雪景，簡直是浪漫極了，這裡也是日本最大的滑雪度假中心。除了可以滑雪以外，飯店設施也有溫泉可以暖活身心靈，非常適合冬天前往的你來放鬆～

藏王樹冰

日本有許多地方都可以滑雪，若想看點特別的雪中景致，可以選擇到日本東北地區的藏王山看樹冰。樹冰是山上的針葉林結冰而成的特殊景象，每到冬季時許多觀光客會慕名前往！

若想要看到成群又壯觀的藏王樹冰，會推薦在每年二月的時候前來！而且這個地方也可以滑雪，冬季的晚間也會有點燈活動，但提醒大家點燈活動不是天天有。

破冰船

這一項冬天遊日本必做的體驗真的超特別，很推薦要到北海道、札幌玩的朋友可以試試，那就是搭乘破冰船看流冰！通常只能在北極圈或南極圈的海面上看到流冰，但每年的一月到三月，西伯利亞的流冰會隨著海流一路南下，所以在日本東北部的鄂霍次克海也有機會看到流冰，其中每年二月是流冰最多的時間點。

如果運氣好的的話，被稱為流冰天使的海牛、海豹和海鷗等野生動物們也會出來拋頭露面，在船上就能看見牠們在流冰上佇立的身姿。需要注意的是，這些地方因為緯度高，平均氣溫都在攝氏負十度或是更冷，一定要準備好防雪保暖的禦寒衣物，才能在破冰船的甲板上體驗乘風破浪的快感。

點燈

東京聖誕點燈

想感受濃濃的日本冬季慶典氣氛，不妨考慮來到東京旅遊，在東京的許多地方都有浪漫的聖誕燈飾，像是表參道附近的青之洞窟，用十幾萬顆的藍色燈飾所布置成長廊，從遠方目光就忍不住被吸引，到達現場更是立刻被浪漫氛圍所環抱～

大阪光之盛宴（光の饗宴）

大阪「光の饗宴」可以說是整個關西地區最盛大的聖誕燈飾活動，歷年來會舉行兩項主要節目：「大阪光之文藝復興」和「御堂筋彩燈」，另外在大阪市區還會有許多較小型的燈光秀和燈飾展出，超適合情侶去感受浪漫又夢幻的氣氛。

其中最有看頭的莫過於在御堂筋大道上被稱作是「點綴大阪夜空的彩燈博物館」的超華麗燈光隧道，這條隧道全長四公里，從梅田一路延伸至難波，整條路張燈結彩非常壯觀，甚至在2015年時被列入金氏世界紀錄呢！冬季期間去到大阪旅遊的朋友，可別錯過這個拍美照的大好機會～

白川鄉合掌村點燈

每當日本冬季到來，白川鄉都會舉辦盛大的點燈活動迎接新年的來臨。合掌屋上皚皚白雪搭配夜間點燈的暖黃光線，讓人彷彿穿越了時空到某個童話故事裡面。而最近為了預防因遊客數量太多造成當地居民生活被打擾，2019起白川鄉合掌村開始採取全面預約制，所以想要一睹白川鄉點燈的美景一定要事先預約行程，不然是無法入村參觀的！

白川鄉合掌村可是許多人一生一定要去的旅遊清單呢！而且合掌村夜間點燈一年只有六天的時間，錯過又要再等一年了，得好好保握機會！

祭典

札幌雪祭

札幌雪祭堪稱「雪祭界霸主」，是日本最著名的冬季盛事之一！每年二月上旬，札幌市區就會化身為巨大的冰雪藝術展場，以大通會場、薄野會場等為中心，展示著來自世界各地團隊打造的巨型雪雕和冰雕。大通會場就像雪雕界的奧運主場，常常有世界知名建築，或是配合動畫人物的大型作品；而薄野會場則以精緻且晶瑩剔透的冰雕聞名，入夜後搭配燈光效果，視覺震撼力十足；另外還有雪上活動相當豐富的 TSUDOMU 會場。這裡除了欣賞藝術品，還有豐富的美食攤位，讓你在寒風中也能大快朵頤，絕對是日本冬季祭典的重頭戲！

層雲峽冰瀑祭

想看最原始、最鬼斧神工的冰雪建築？那就來北海道的層雲峽冰瀑祭！在零下數十度的嚴寒氣候下，人們利用天然的石狩川水流和瀑布結冰，創造出一座座巨大的冰雪建築群。在這裡，你可以看到冰雪神社、冰雕溜滑梯，甚至是冰雪酒吧等超酷設施。最嗨的是，夜晚的冰雕會打上彩色燈光，讓這片冰雪世界充滿了魔幻色彩，配合定時施放的煙火秀，讓深山峽谷瞬間被點燃得火樹銀花！層雲峽同時也是知名的溫泉區，白天看冰瀑，晚上泡湯暖身，可說是雙重的極致享受！

支笏湖冰濤節

支笏湖是日本最北端著名的不凍湖，而支笏湖冰濤節是北海道每年冬季期間限定的盛大活動，現場會展示由支笏湖湖水噴射冷凍創作而成的各種造型冰雕，這座湖以日本透明度第一著稱，所以打造出來的冰雕也特別潔白、晶瑩剔透；每到晚上冰雕作品會被點上七彩的燈光，彷彿進入了璀璨迷幻的冰雪王國，如果你喜歡彩色炫麗的燈光，那一定會非常享受這裡的燈光秀！除此之外場地內設有滑冰場、冰雪打造的大型溜滑梯，週末夜晚還會施放煙火，很適合全家大小一起來賞燈、賞冰雕。

