2025釜山旅遊熱潮自由行再創國人高峰！KKday年末再推超狂折扣碼「最高折千元」

2025 年釜山魅力強勢爆發，根據旅遊電商平台 KKday 最新數據顯示，釜山以快速攀升的搜尋量與預訂量，奪下今年下半年「海外新興旅遊城市」冠軍寶座，而整合交通與景點的一卡通產品「釜山通行證」則成為平台最熱銷的海外商品。釜山以短航程、美食海景並陳、旅費親民的特性，加上新景點與城市活動持續更新，成功吸引小資旅客、年輕族群與哈韓自由行客的目光。

圖／KKday提供

為深化旅遊內容，KKday 自七月與釜山觀光公社合作，於當地設立專責團隊，並在半年內攜手多家在地供應商推出多項深度體驗行程。其中包含海雲台與松亭海灘的瑜伽冥想體驗、甘川文化村至白淺灘文化村的藝術導覽，以及機張與松島聚焦在地漁村文化的海鮮料理課程與市場巡禮。這些體驗搭配釜山地鐵、公車等完善交通網絡，使遊客從城市到海岸都能以順暢動線深入探索。KKday 也計畫結合釜山國際電影節、十月慶典與北極熊節等年度活動，推出季節限定玩法，持續強化釜山作為亞洲新興旅遊城市的熱度。

圖／KKday提供

圖／KKday提供

另將至年末在優惠方面，KKday 於年底推出多項折扣活動，包括首次使用平台即可享有的折抵方案，並針對海外旅遊行程推出不同區間的折扣碼，最高可減免上千元。部分指定商品還能累積 AMAZZING CLUB 會員點數，使旅客在機票、票券或一日遊預訂時能同時獲得回饋。此外，多家銀行針對 KKday 海外消費提供現金回饋，部分卡別更能達到五％至九％不等的優惠，使旅客在安排釜山旅程時可以用更划算的預算完成完整行程。

