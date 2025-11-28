快訊

「從沒那麼羨慕日本」韓反中示威升溫 台灣旅客靠小物防誤認

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

2025釜山旅遊熱潮自由行再創國人高峰！KKday年末再推超狂折扣碼「最高折千元」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
圖／KKday提供

2025 年釜山魅力強勢爆發，根據旅遊電商平台 KKday 最新數據顯示，釜山以快速攀升的搜尋量與預訂量，奪下今年下半年「海外新興旅遊城市」冠軍寶座，而整合交通與景點的一卡通產品「釜山通行證」則成為平台最熱銷的海外商品。釜山以短航程、美食海景並陳、旅費親民的特性，加上新景點與城市活動持續更新，成功吸引小資旅客、年輕族群與哈韓自由行客的目光。

圖／KKday提供
圖／KKday提供

為深化旅遊內容，KKday 自七月與釜山觀光公社合作，於當地設立專責團隊，並在半年內攜手多家在地供應商推出多項深度體驗行程。其中包含海雲台與松亭海灘的瑜伽冥想體驗、甘川文化村至白淺灘文化村的藝術導覽，以及機張與松島聚焦在地漁村文化的海鮮料理課程與市場巡禮。這些體驗搭配釜山地鐵、公車等完善交通網絡，使遊客從城市到海岸都能以順暢動線深入探索。KKday 也計畫結合釜山國際電影節、十月慶典與北極熊節等年度活動，推出季節限定玩法，持續強化釜山作為亞洲新興旅遊城市的熱度。

圖／KKday提供
圖／KKday提供

圖／KKday提供
圖／KKday提供

另將至年末在優惠方面，KKday 於年底推出多項折扣活動，包括首次使用平台即可享有的折抵方案，並針對海外旅遊行程推出不同區間的折扣碼，最高可減免上千元。部分指定商品還能累積 AMAZZING CLUB 會員點數，使旅客在機票、票券或一日遊預訂時能同時獲得回饋。此外，多家銀行針對 KKday 海外消費提供現金回饋，部分卡別更能達到五％至九％不等的優惠，使旅客在安排釜山旅程時可以用更划算的預算完成完整行程。

KKday折扣碼一次看

折扣碼：『BKFRIDAY600』，全站單筆

消費滿$6,000 折$500

折扣碼：『CARDU1001』，全站單筆消費滿＄6,000折＄500。

折扣碼：『CARDU1002』，全站單筆消

費滿$10,000折$1,050・

折扣碼：『CARDU92』，全站單筆消費

折扣碼：『KKAFF93A』，全站商品滿

$2,400享93折（上限＄200）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

釜山 一日遊 觀光 海鮮 電影

相關新聞

2025釜山旅遊熱潮自由行再創國人高峰！KKday年末再推超狂折扣碼「最高折千元」

2025 年釜山魅力強勢爆發，根據旅遊電商平台 KKday 最新數據顯示，釜山以快速攀升的搜尋量與預訂量，奪下今年下半年「海外新興旅遊城市」冠軍寶座，而整合交通與景點的一卡通產品「釜山通行證」則成為平台最熱銷的海外商品。釜山以短航程、美食海景並陳、旅費親民的特性，加上新景點與城市活動持續更新，成功吸引小資旅客、年輕族群與哈韓自由行客的目光。

秋季限定「夢幻粉黛亂子草」！釜山慶州秋天必訪景點 隨便拍都是時尚大片

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 慶州景點推薦/釜山秋天景點推薦 秋天想來釜山賞楓絕對少不了慶州一日遊的行程，其中位於慶州歷史遺址區裡的瞻星台更是必訪景點。因為這裡可是有一整片的夢幻粉黛亂子草可

韓國CU「會唱歌的骨傳導棒棒糖」爆紅熱銷！ 神奇糖果在嘴裡開演唱會 邊吃邊聽KPOP、連天王GD也瘋玩

韓國CU便利商店最新推出的「Idol Music Candy」，這款神奇棒棒糖靠「骨傳導技術」在嘴裡直接開演唱會，剛上市就被韓國年輕人買到缺貨，K-pop 粉絲稱它為「骨傳導棒棒」，更是瘋狂朝聖找貨，連天王GD也曾邊嚐試邊感到驚奇！

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

來釜山就是要住海邊！超夢幻海景飯店推薦一次看

【FunTime小編群】夏天來釜山自由行，最適合住在海灘旁邊，享受在海浪聲中入睡，睜開眼就是大海的愜意氛圍。釜山擁有海雲台、廣安里和松亭的超美海灘，以及能眺望港口海景的南浦洞，各式各樣的海景飯店讓人挑花眼！本篇FunTime整理了幾間釜山海景飯店，每間都是交通方便、鄰近景點的好選擇！

釜山跑咖行程必看！釜山網美咖啡廳口袋名單

【FunTime小編群】釜山到處都有超美海景，是度假的好所在，最近也越來越受到國人的歡迎，不少人喜歡在行程中穿插到咖啡廳小憩一下，但是釜山的咖啡廳琳瑯滿目，到底要怎麼選呢？小編這次幫大家整理出靠近各大景點的絕美咖啡廳，一起享受療癒美景！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。