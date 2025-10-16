kkday推「濟州島機票5488元」含30公斤托運+手提行李！再送免稅店85折白金優惠與95折計程車搭乘券
秋冬旅遊旺季將至，KKday推出「真航空・桃園出發｜首爾／釜山／濟州計畫機票」自由行方案，最低每人只要NT$5,488起即可成行，含20公斤托運行李與10公斤手提行李。旅客可自由選擇飛往濟州、釜山或首爾等韓國熱門城市，11月出發的釜山方案為NT$9,488起，是想輕鬆安排韓國行程的超值選擇。
凡購買方案的旅客可享多重加碼好康，包括「新羅免稅店」與「新世界免稅店」電子優惠券，還可獲得TABA韓國搭車App免單九五折碼，出國血拼與交通一站搞定。抵達後，旅客可暢遊濟州的自然奇景如城山日出峰、涉地可支與漢拏山國家公園；若選擇首爾或釜山，也能感受首爾弘大商圈的年輕活力或明洞醫美行程，還可以漫遊釜山廣安里的海景風情。
而根據KKday平台評價，推出的此服務獲得高達4.9分的「優秀」評價。多數旅客讚賞真航空航班時間穩定、客服回覆迅速，且包含行李的方案價格實惠，被形容為「CP值超高的短假期首選」。從便捷的訂票流程到貼心的托運服務，皆受到使用者肯定，是想前往韓國放鬆購物與賞景旅人的理想機票選擇，趕快揪團安排一張韓國旅遊吧！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言