kkday推「濟州島機票5488元」含30公斤托運+手提行李！再送免稅店85折白金優惠與95折計程車搭乘券

【FunTime小編群】釜山不只有海鮮美食和海景咖啡廳，從超人氣水族館到邊玩邊學的親子體驗館，這座海濱城市藏了超多適合全家一起玩的寶藏景點～而且比起首爾，價格親民不少、人潮也沒那麼擁擠，真的很可以！這次就讓FunTime小編帶你一次解鎖釜山必去親子景點，景點安排不再頭痛，全家玩到翻！除了能帶小孩去這幾個景點玩樂，想知道更多釜山美食、住宿、必買票券的話，小編在釜山旅遊全攻略一次告訴你！

2025-10-06 10:00