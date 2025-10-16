kkday推「濟州島機票5488元」含30公斤托運+手提行李！再送免稅店85折白金優惠與95折計程車搭乘券

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自KKday app
圖／取自KKday app

秋冬旅遊旺季將至，KKday推出「真航空・桃園出發｜首爾／釜山／濟州計畫機票」自由行方案，最低每人只要NT$5,488起即可成行，含20公斤托運行李與10公斤手提行李。旅客可自由選擇飛往濟州、釜山或首爾等韓國熱門城市，11月出發的釜山方案為NT$9,488起，是想輕鬆安排韓國行程的超值選擇。

圖／取自KKday app
圖／取自KKday app

凡購買方案的旅客可享多重加碼好康，包括「新羅免稅店」與「新世界免稅店」電子優惠券，還可獲得TABA韓國搭車App免單九五折碼，出國血拼與交通一站搞定。抵達後，旅客可暢遊濟州的自然奇景如城山日出峰、涉地可支與漢拏山國家公園；若選擇首爾或釜山，也能感受首爾弘大商圈的年輕活力或明洞醫美行程，還可以漫遊釜山廣安里的海景風情。

圖／取自KKday app
圖／取自KKday app

圖／取自KKday app
圖／取自KKday app

而根據KKday平台評價，推出的此服務獲得高達4.9分的「優秀」評價。多數旅客讚賞真航空航班時間穩定、客服回覆迅速，且包含行李的方案價格實惠，被形容為「CP值超高的短假期首選」。從便捷的訂票流程到貼心的托運服務，皆受到使用者肯定，是想前往韓國放鬆購物與賞景旅人的理想機票選擇，趕快揪團安排一張韓國旅遊吧！

圖／取自KKday app
圖／取自KKday app

