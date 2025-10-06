釜山親子遊必看！釜山超夯親子景點，帶小朋友去這放電

【FunTime小編群】釜山不只有海鮮美食和海景咖啡廳，從超人氣水族館到邊玩邊學的親子體驗館，這座海濱城市藏了超多適合全家一起玩的寶藏景點～而且比起首爾，價格親民不少、人潮也沒那麼擁擠，真的很可以！這次就讓FunTime小編帶你一次解鎖釜山必去親子景點，景點安排不再頭痛，全家玩到翻！除了能帶小孩去這幾個景點玩樂，想知道更多釜山美食、住宿、必買票券的話，小編在釜山旅遊全攻略一次告訴你！

釜山樂天世界冒險樂園

釜山樂天世界冒險樂園。 圖／klook

樂天世界冒險樂園是韓國南部最大的主題樂園，分為六大園區，擁有多達24項遊樂設施，刺激、溫和通通有，讓你一路從下午玩到晚上，還能欣賞精彩遊行！而且整個園區超好拍，尤其那座繽紛夢幻的城堡，是釜山樂天世界最具代表性的熱門打卡點；還有會說話的「Talking Tree」，互動有趣又超上鏡～玩累了也可以到旁邊的outlet逛逛！

交通：搭乘地鐵東海線至「奧西利亞」站下車，步行約10分鐘

開放時間：10:00-21:00（結束營業時間可能不同，建議至官網確認）

門票：成人64,000韓元、青年（13歲-18歲）56,000韓元、兒童（3歲-12歲）48,000韓元、3歲以下免費

SEA LIFE釜山水族館

SEA LIFE釜山水族館。 圖／kkday

SEA LIFE釜山水族館是釜山超人氣的親子景點，館內擁有韓國最長的水底步行隧道，超級夢幻！美人魚表演絕對是全場焦點，每次出現都讓大小朋友驚呼連連；鯊魚餵食秀緊張又精彩，還有那隻超大的魟魚，嘴巴小小竟然一口吞下小魚，現場氣氛超熱烈。館內也設有豐富的互動遊戲，像是鯊魚透明船、VR潛海體驗，連小小孩也能盡情玩耍，是待上一整天也不會膩的親子天堂！

小編小提醒：園區有很多海洋動物可以餵食互動，但每項都有固定時段，建議先在官網查詢喔！

交通：搭乘地鐵2號線至「海雲臺」站下車，步行約7分鐘

開放時間：10:00-19:00（假日營業至20:00）

門票：

【週日至週四】成人（13歲以上）27,000韓元、兒童（3歲-12歲）21,000韓元、3歲以下免費

【週五至週六】成人（13歲以上）31,000韓元、兒童（3歲-12歲）26,500韓元、3歲以下免費

松島海上纜車 松島Sky Park

松島海上纜車 松島Sky Park。 圖／kkday

釜山最迷人的，就是遼闊湛藍的海景，而想要將這片美景一覽無遺，松島海上纜車絕對是不二之選！搭上最熱門的水晶纜車，腳下是清澈見底的海水，還能連上藍牙播放自己喜歡的音樂，享受專屬的空中旅程。抵達對岸後，不但有小朋友最愛的侏羅紀公園，森林裡藏著會吼叫的恐龍與化石模型，還有經典的小王子與飛機裝置藝術等你打卡拍美照～完全就是釜山必收的旅遊景點！

交通：搭乘公車26至「岩南洞居民中心」站下車，步行約10分鐘

開放時間：09:00-依淡旺季區分營業時間，建議在官網查詢

門票：分為纜車選擇的套票，建議在官網查詢

【水晶纜車往返】成人22,000韓元、孩童（3~12歲）16,000港幣、3歲以下免費

【空中纜車往返】成人17,000韓元、孩童（3~12歲）12,000港幣、3歲以下免費

海雲臺藍線公園

海雲臺藍線公園。 圖／kkday

想帶孩子輕鬆欣賞釜山海景？海雲臺藍線公園絕對是好選擇！搭上超可愛的列車緩緩前行，沿途山景、海景、城市景一次飽覽，列車速度不快，大小朋友都能悠閒地享受。一路坐到青沙浦車站，立刻能感受到濃濃韓劇感～這裡可是號稱韓版灌籃高手場景，無敵海景搭配鐵道，怎麼拍都好看！車站附近也聚集不少餐廳和咖啡館，走走逛逛也能輕鬆找到吃的地方！

小編偷偷說：想拍到最美海景，推薦從尾浦站到青沙浦站，列車會行駛在靠海那側的軌道，就不會被對向列車遮擋住啦！

交通：搭乘地鐵2號線至「中洞」站下車，步行約15分鐘

開放時間：09:30-依淡旺季區分營業時間，建議在官網查詢

門票：分為海岸列車、天空膠囊列車及套票價格，建議在官網查詢

Club D Oasis

Club D Oasis。 圖／kkday

釜山的親子景點又多一個超棒選擇，Club D Oasis集結水上樂園、露天溫泉與汗蒸幕，買一張門票就能從早玩到晚。有小朋友最愛的人工造浪池和滑水道，無論室內還是室外區域都好玩到不想離開。園區內還有露天溫泉和汗蒸幕，爸媽可以在一旁放鬆享受療癒時光，整面觀景窗外就是療癒的海景，邊泡邊看海，心情整個大加分，親子旅遊就是要這種放鬆又不無聊的行程！

交通：搭乘地鐵2號線至「中洞」站下車，步行約3分鐘

開放時間：10:00-各設施結束時間不同，建議在官網查詢

門票：成人54,000韓元、孩童（3歲-12歲）42,000韓元、3歲以下免費（票價會因假日浮動，請以官網為主）

