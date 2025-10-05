水社、伊達邵碼頭周邊熱門住宿區：日月潭奢華、平價湖景住宿一次看

【FunTime小編群】日月潭風景區的美景吸引許多遊客慕名而來，既然來到日月潭～除了走訪日月潭及附近景點，入住能夠賞湖光山色的日月潭住宿也是必須！這次小編的推薦的日月潭飯店，從飯店望出便能看見療癒的日月潭湖景，趕快跟著小編看下去！

日月潭住宿｜快速導覽＋分類

想住日月潭卻不知道選哪一區？以下快速導覽，帶你輕鬆掌握三大熱門住宿區特色：

➢ 水社碼頭周邊：交通最便利、生活機能佳，鄰近遊客中心與親水步道，適合首次來訪

➢ 文武廟周邊：位於水社碼頭、伊達邵碼頭和九族文化村的中間，是環湖的絕佳中繼站

➢ 伊達邵碼頭周邊：泳渡日月潭、花火節的主要地點都在這，附近也能逛老街、搭纜車上九族

日月潭住宿地圖

日月潭住宿推薦｜水社碼頭周邊

水社碼頭是日月潭的交通交通樞紐，不論是要搭船遊湖、租腳踏車環潭都從這裡出發。此外，這裡附近也梅荷園、涵碧步道、龍鳳宮月老廟，以及水社親水步道、水社商圈等熱門景點。

馥麗溫泉大飯店

馥麗溫泉大飯店 。圖／agoda

馥麗溫泉大飯店位於貓囒山的入口處、水社碼頭附近，步行不用10分鐘便能抵達碼頭。雖不像其他湖景飯店在房間就能眺望湖景，不過只要是住客都可以到頂樓賞湖景，還是能看到無敵療癒的湖景喔！馥麗溫泉大飯店最厲害的是它的設施非常豐富，每間客房都設有陽台及碳酸氫鈉溫泉湯池可以放鬆，戶外也有溫泉按摩池～其他公共設施還有兒童遊戲室、戶外親水池、戶外戲水區、DIY活動、健身房、桌球、撞球、電玩區、棋藝室以及KTV等等，相當豐富多元，入住絕對不無聊！

訂房網評價：8.4/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路250-2號

附近景點：水社碼頭、向山行政暨遊客中心

日月潭大飯店

日月潭大飯店 。圖／agoda

日月潭大飯店位於日月潭河畔，可謂湖景第一排，最近的碼頭則是水社碼頭；而門前就是全球十大最美之一的自行車道，來這裡除了在飯店賞湖，別忘了也可以騎騎自行車賞日月潭，格外享受，超舒服的啦！房型的部分，日月潭大飯店提供雙人房及四人房房型，設施也相當豐富，設有健身房、休閒遊戲室、親子遊樂館、KTV以及戶外自行車提供給住客使用喔！

訂房網評價：8.3/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路419號

附近景點：水社碼頭、向山行政暨遊客中心

漢來日月行館

漢來日月行館 。圖／agoda

漢來日月行館位在水社碼頭附近，房間內的裝潢走峇里島度假風，強烈的木質感佈滿整個房間～相當溫馨舒適，空間也很寬敞；漢來日月行館提供雙人房及四人房，還有三種豪華的套房，有30坪及35坪那麼大，超豪華的啦～但不論是哪一種房型，漢來日月行館的每個房間都設有景觀溫泉浴池，而且！泡溫泉的同時還能一邊欣賞日月潭的山景及湖景，真的是人生一大享受啊！

訂房網評價：7.8/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路139號

附近景點：水社碼頭、日月潭環湖步道

日月潭住宿推薦｜文武廟周邊

文武廟是來到日月潭必訪的景點之一，地點位於水社碼頭、伊達邵碼頭以及九族文化村的中間位置，是探索日月潭的絕佳中繼點。

雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店 。圖／agoda

走進雲品溫泉酒店的房間，就會發現採光非常良好，房間裡的寢具家具都相當有質感，呈現出溫暖的氛圍～超適合來這裡度假！雲品溫泉酒店的設施也相當豐富，溫泉池、健身房、攀岩場、兒童樂園、親水主題館，還有引進日本知名化妝品牌SPA，在這裡身心靈都能夠一起放鬆，全身舒緩一番！雲品溫泉酒店提供雙人房及四人房，分為湖景房及山景房，另外也有高級套房，小編推薦來到這兒一定要入住湖景房，那精緻的湖光美景看一整天也不會膩啊！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水社村中正路23號

附近景點：日月潭文武廟、水社碼頭、九族文化村

日月潭住宿推薦｜伊達邵碼頭周邊

伊達邵碼頭是日月潭舉辦大型活動的主要地點，像是日月潭花火音樂嘉年華和泳渡日月潭。除此之外，這附近也有伊達邵親水步道、伊達邵老街等景點，或是如果是要去九族的旅客，日月潭纜車站也在這喔～

湖悅景觀旅店

湖悅景觀旅店 。圖／agoda

湖悅景觀旅店位於伊達邵碼頭，面湖第一排且正對日月潭湖心，入住便可以有最佳的賞湖視野，除了賞湖還有伊達邵商店街就在旅社外，散步幾分鐘就可到碼頭、賞景湖岸步道以及日月潭纜車站，是絕佳的住宿位置！日月潭湖悅景觀旅店房型分為雙人房及四人房，部分房型設有陽台，不同的房型也分別有180度及270度的湖景窗，還有提供自助早餐，相當值得來這裡住一晚喔！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉日月村義勇街113號

附近景點：伊達邵碼頭、伊達邵商店街、日月潭纜車

力麗儷山林會館－日月潭館

力麗儷山林會館－日月潭館 。圖／agoda

力麗儷山林會館－日月潭館位在伊達邵碼頭附近，有著「亞洲第一大木屋」的美稱，全館建築以檜木打造而成，並且是外交部指定接待國外貴賓的榮譽行館，曾接待過世界各國的總統、總理、國王，這也代表著力麗儷山林會館－日月潭館是一家品質相當高的住宿！力麗儷山林會館－日月潭館提供雙人房及四人房，多數房型在房內就能觀賞幽靜的湖景，並設有室內游泳池、三溫暖、健身房、視聽娛樂室以及棋藝室等等，還有提供腳踏車提供給住客免費使用喔！

訂房網評價：8.4/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水秀街31號

附近景點：伊達邵碼頭、伊達邵商店街、日月潭纜車

力麗哲園－日潭館

力麗哲園－日潭館 。圖／agoda

力麗哲園－日潭館位於日月潭的伊達邵碼頭旁，飯店大廳採半露天式的設計，充分運用與大自然親近的原木，一進來就能感受到休閒的氣氛，房內小巧、精緻的風格，創造出一種溫馨、自在的感覺，力麗哲園－日潭館主要房型為一般的市景房與湖景房，湖景房整體風格溫馨自在，在陽台就能欣賞日月潭湖景，配上甜點與咖啡，是不是特別有度假的感覺！入住力麗哲園－日潭館的旅客也可以使用另一館別的設施，如游泳池、三溫暖等，飯店還提供免費租借腳踏車服務，若還沒到check in時間，可以先寄放行李，騎著腳踏車漫遊日月潭～

訂房網評價：8.3/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉日月村水秀街7號

附近景點：伊達邵碼頭、伊達邵商店街、日月潭纜車

明月湖品味湖畔旅店

明月湖品味湖畔旅店 。圖／agoda

明月湖品味湖畔旅店位於伊達邵商店街與伊達邵碼頭的轉角處，地理位置極佳，為湖景第一排，因此每個房型皆為湖景房，且房間都設有陽台，映入眼簾的就是一大片美麗的日月潭，高樓層的視野更是能一覽無遺的欣賞整片湖景，湖畔景色隨著白天到黑夜皆有不同的風情，讓人一刻都不想離開！而明月湖品味湖畔旅店房內乾淨簡約的裝潢，顯得溫馨自在，飯店內還提供熱水按摩池，讓來這裡的旅客身心都能得到放鬆～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：南投縣魚池鄉水沙連街11號

附近景點：伊達邵碼頭、伊達邵商店街、日月潭纜車

