首爾聖水新地標「HAUS NOWHERE」亮相！Gentle Monster潮流、藝術與美食一次滿足

韓國首爾再添新地標！位於聖水洞的複合式空間「HAUS NOWHERE SEOUL」日前已於9月6日正式登場，由知名眼鏡品牌 Gentle Monster 母公司 IICOMBINED 規劃打造。這棟建築以「The Future Returned（未來回歸）」為開幕主題，外觀與內部延續品牌一貫超現實風格，彷彿將未來場景帶到現實生活，吸引大批潮流旅客前來朝聖。

圖／取自hausnowhereig官方粉絲團

館內集合多個話題品牌，讓旅客能一次體驗時尚、香氛與美食。Gentle Monster 透過展覽式的門市設計，延伸品牌的戲劇性氛圍；香氛保養品牌 Tamburins 則營造沉浸式嗅覺體驗，成為網美們的必訪角落。甜點品牌 NUDAKE 帶來藝術感十足的蛋糕與可頌，兼具味覺與視覺享受；潮流帽飾品牌 ATiiSSU 也進駐，未來感設計深受偶像明星喜愛，話題度持續上升。

值得一提的是，新登場的生活設計品牌 Nuflaat 也在此發表首個系列「美甲餐具」，以雕塑感線條打造獨特餐具，為日常飲食增添藝術性。透過這些跨界品牌的匯聚，「HAUS NOWHERE」不僅是購物場所，更像是一座文化展演館，將藝術與生活無縫融合，為首爾的設計產業注入全新能量。

隨著聖水洞近年成為文化創意聚落，「HAUS NOWHERE」的誕生更突顯此區域的活力。旅客造訪時可順道探訪周邊景點，例如以貨櫃打造的潮流購物商場 Common Ground、集結特色咖啡廳與小店的聖水咖啡街，以及深受年輕人喜愛的現代音樂圖書館，感受多元文化氛圍。若近期規劃首爾行程，不妨將這處新地標納入行程，體驗韓國最新的設計美學與跨界魅力。館址位於首爾市城東區뚝섬로433號二樓，交通便利，地鐵步行即可抵達。趕快揪團出國去玩囉！

