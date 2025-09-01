台灣旅客出國不再一面倒選擇日本！「韓國釜山」異軍突起引熱議

台灣旅客出國不再一面倒選擇日本！近來南韓釜山躍升為新寵，成為亞洲最受矚目的旅遊目的地之一。根據韓國觀光公社統計，2024 年前往釜山的台灣人次已突破 50 萬，幾乎比 2023 年翻倍成長。到了 2025 年上半年，台灣遊客更佔整體外國觀光人數的近四分之一，顯示釜山正逐漸取代東京、大阪，成為台灣人短天數出國的熱門選項。

釜山公車。 圖／shutterstock

航班增加是推升熱潮的關鍵。釜山航空揭露，今年 1 到 7 月間，台灣旅客在台北與高雄往返航線上的比例高達七成，其中高雄航線更突破八成。濟州航空與台灣航空公司共同經營的台北航線，也有六至七成乘客來自台灣。隨著長榮航空宣布將於 10 月開通桃園—釜山每日直飛航班，加上濟州航空重啟高雄航線，市場預期台灣旅客赴釜山的熱度將持續攀升。

釜山海雲台是著名海灘和度假勝地，有遼闊沙灘和美麗海景。 圖：長榮航空／提供

吸引台灣人「一去再去」的原因，除了航班便利，還有高性價比的旅遊花費。許多網友分享，只要一萬五千元左右就能在釜山玩上一週，包括來回機票、舒適民宿與美食體驗都能兼顧。有旅客表示，機票不到五千元即可入手，當地住宿平均一晚八百元即可享受乾淨舒適的空間，甚至有旅行社推出機加酒五天八千多元的行程。相比日本物價逐年上漲，釜山的親民價格自然更具吸引力。

旅行業者指出，今年暑假東北亞和東南亞團體旅遊供給充足，日本與韓國的團費比去年下降約兩成，其中以釜山最受矚目。再加上社群平台帶動的打卡效應，以及釜山結合海港景致、購物娛樂與在地小吃的多元魅力，讓這座城市迅速擄獲台灣遊客的心。可以預見，隨著航線持續擴增與優惠方案推出，釜山將持續穩居台灣旅遊市場的焦點，成為亞洲旅遊版圖中的亮眼新星。

