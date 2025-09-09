快訊

2025韓國「漢江無人機光影秀」華麗登場！2000架無人機展出全免費

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自官網
圖／取自官網

2025 下半年「漢江無人機光影展」再度啟動，預計於 9 月至 10 月間舉行五場演出，每場都結合文化藝術表演與科技燈光，為首爾夜間旅遊增添話題。首場原定 9 月 6 日，因天候調整至 9 月 7 日舉行，其後場次分別落在 9 月 13 日、20 日、26 日，以及 10 月 18 日，地點均為 纛島漢江公園

圖／取自官網
圖／取自官網

本次演出以 1,200 架無人機編隊為主角，於夜空中變換各式圖案與動畫，搭配音樂與光效，展現結合科技與藝術的創意視覺饗宴。活動安排於晚間 19:00 展開，19:00 至 20:00 先由文化演出暖場，無人機秀則在 20:00 至 20:15 上演，最後再以表演延續至 21:45，讓遊客在漢江畔度過充滿驚喜的夜晚。

圖／取自官網
圖／取自官網

其中，9 月 7 日的首場秀特別與 Netflix 動畫《K-Pop Demon Hunters》合作，角色 Derpy 老虎與 Rumi 將在夜空重現，創造動畫與現實交融的奇幻體驗。而 10 月 25 日在 日落公園（Noeul Park） 將舉行壓軸場，調度多達 2,000 架無人機，並與「首爾烤肉節」結合，為今年活動掀起最高潮。

圖／取自官網
圖／取自官網

活動全程免費入場，建議旅客搭乘地鐵 7 號線至紫陽站，步行約七分鐘即可抵達。由於演出高度依賴天候，若遇降雨或強風，主辦單位將隨時公告延期或取消。對計畫前往的旅人而言，這不僅是欣賞首爾夜景的好時機，更是體驗韓國文化創意與科技魅力的最佳選擇。

圖／取自官網
圖／取自官網

