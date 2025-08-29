快訊

韓劇《暴君的廚師》開播「美食穿越引熱議」！3大看點1次看，這道料理端出來餓了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自韓國tvN電視台
圖／取自韓國tvN電視台

串聯宮廷飲食與時空穿越的新韓劇《暴君的廚師》在 Netflix 開播首兩集即掀討論。女主林潤娥為少女時代（Girls’ Generation ）成員，演員身分以《King the Land》《EXIT 極限逃生》走紅；李彩玟則是近年串紅的人氣演員，在本劇飾演年少卻挑剔的暴君王。兩人「味覺化學反應」，引起粉絲熱議。udn小編特別針對兩集所使用的料理與時空背景，特地整理成聚集看點，涉及劇情請斟酌觀看。

圖／取自韓國tvN電視台
圖／取自韓國tvN電視台

看點一｜暴君真有其人（歷史取材）

劇中君王與女主角色互動屬虛構，但君王其殘暴與放縱的宮廷氣息，明顯借鏡朝鮮史上惡名昭彰的燕山君；而名字讀音又讓人聯想到被廢的光海君（本名「李琿／Yi Hon」）。編劇試圖將兩位爭議君主的傳說揉合，既保留史感，也為美食情節的劇集增添一種史實感。

圖／取自韓國tvN電視台
圖／取自韓國tvN電視台

看點二｜第1集「辣椒醬奶油拌飯」

女主把現代靈魂食材—「辣椒醬＋奶油」拌飯端上御前，辣香與奶油脂香一秒擄獲王的舌頭。這份創意也勾出一段食文化冷知識：辣椒於16世紀末才傳入韓半島，辣椒醬（gochujang）在朝鮮時代逐漸發揚，至今以淳昌等地的在地醬為旅人朝聖名物。戲裡一口穿越，戲外一趟「辣醬小鎮」旅行剛好成行。

圖／取自韓國tvN電視台
圖／取自韓國tvN電視台

看點三｜第2集「舒肥料理」

第二集把現代廚藝帶進古代廚房，以「低溫長時」的舒肥思維改造紅肉，外煎內嫩、再以醬料提鮮，讓王的味蕾首次軟化。雖為技法時代錯置，但成功把「韓式醬×西式火候」講成一道旅食趨勢：看完就想搜羅首爾新派韓餐與餐酒館，來一場從劇裡到餐桌的味覺續集。

圖／取自韓國tvN電視台
圖／取自韓國tvN電視台

相信後面還有更多傳統與現代甚至異國料理的組合，不僅如此兩大主角的化學反應也值得期待。Netflix「暴君的廚師」現正熱映中，每週六日於Netflix上架，敬請準時收看。

韓劇《暴君的廚師》開播「美食穿越引熱議」！3大看點1次看，這道料理端出來餓了

