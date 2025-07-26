快訊

726罷免開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

罷免開票結果／大罷免未過關…柯建銘深深一鞠躬 認失敗「沒有悲觀權利」

全台皆「不同意票領先」…親上火線挺罷免傅崐萁 童子賢回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

只有釜山站吃得到！ ３款Dunkin’ Donuts隱藏版甜甜圈 必追海浪藍「海鹽牛奶甜甜圈」+辛辣爆餡「雙口味可樂餅」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@ivy_e_world授權
圖／IG@ivy_e_world授權

你以為連鎖甜甜圈都賣一樣的嗎？ 這幾款只有韓國釜山站吃得到喔！ 這間位於釜山站旁 Ramada Encore Busan 酒店內的Dunkin’ Donuts分店，藏有只有在這裡才能買到的3款「釜山限定甜甜圈」，不只名稱特別，外觀吸睛，連內餡都超有故事感，一口就能吃出釜山的城市味！

圖／IG@ivy_e_world授權
圖／IG@ivy_e_world授權

遊韓達人「哈韓小魔女 Ivy」特別介紹，近期讓她忍不住瘋逛到訪的「釜山站隱藏版甜甜圈」，第一款是顏值爆表的海浪藍「廣安里海鹽牛奶奶油甜甜圈」（광안리 소금우유 크림도넛），靈感來自釜山知名海灘「廣安里」，甜甜圈外觀呈現夢幻藍白漸層，彷彿迷你版海浪在眼前翻湧。咬下去是濃郁綿密的鮮奶油口感，加入一抹海鹽平衡甜度，瞬間視覺與味覺雙重療癒。

圖／IG@ivy_e_world授權
圖／IG@ivy_e_world授權

接著兩款可樂餅造型甜甜圈，「辣椒可樂餅甜甜圈」（땡초 고로케 도넛），一看外表可能會以為是普通甜甜圈，但其實裡頭暗藏「韓國辣青椒起司」內餡，外層炸得金黃酥脆，內餡鹹香帶勁，一口就能感受到辣勁直衝腦門的快感，是宵夜控與鹹食愛好者的心頭好。

圖／IG@ivy_e_world授權
圖／IG@ivy_e_world授權

最後是海味控必吃的 「蝦仁可樂餅甜甜圈」（새우 고로케 도넛），裡面包裹濃濃蝦味奶油餡，一咬就爆餡，搭配酥脆麵包粉外皮，口感層次豐富，根本是偽裝成甜甜圈的高級蝦仁可樂餅，讓人一吃上癮，欲罷不能。

這三款甜甜圈僅在釜山站旁的Dunkin’ Donuts Ramada分店販售，數量有限、賣完為止。達人也呼籲來釜山旅遊別只顧著玩，記得預留一點胃，甜圈迷一定要朝聖一趟Dunkin’ Donuts限定圈圈巡禮！

던킨 부산역라마다점

📍부산 동구 중앙대로196번길 10 104호, 205호, 206호(離釜山站6號出口102米)

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

牛奶 釜山 甜甜圈

相關新聞

只有釜山站吃得到！ ３款Dunkin’ Donuts隱藏版甜甜圈 必追海浪藍「海鹽牛奶甜甜圈」+辛辣爆餡「雙口味可樂餅」

只有釜山站吃得到！ Dunkin’ Donuts ３款限定隱藏版：海浪藍「海鹽牛奶甜甜圈」+「雙口味可樂餅」辛辣爆餡必嚐

首爾朝聖級咖啡廳誕生！Casio插旗狎鷗亭 桃子聖代這個必須點爆吧！

去首爾玩，聖水洞、梨花女子大學、狎鷗亭、東大門都是必逛必買的人氣景點。日系品牌卡西歐（CASIO）近日竟然「踩點」狎鷗亭...

出國最怕這件事！ 台灣旅客韓國遺失「護照+錢包」 靠這款App神救援找回

出國最怕這件事！ 台灣旅客韓國遺失「護照+錢包」 靠這款App神救援找回

濟州島住宿這樣選！濟州市、西歸浦人氣飯店一次看

【FunTime小編群】濟州島是韓國最大的島嶼，也是許多人度假旅遊的不二首選！這裡不僅有火山島的特殊地形氣候、豐富自然景觀和文化資源，還有度假必備的山海美景與特色美食。想玩得輕鬆，就必須先找個好住宿！今天小編就來介紹幾間濟州市與西歸浦的熱門住宿，逛街、旅遊、吃美食通通都能滿足！如果想順便排行程，也可以參考濟州島旅遊全攻略，裡面將濟州島景點、美食、體驗和行程票券都整理好了，即使是自由行新手也不用擔心，輕鬆搞定行程！

韓國釜山哪裡好玩？盤點超人氣2025釜山一日遊路線，IG打卡&看海放空&去慶州韓屋散步懶人包

釜山真是個讓人一去就愛上的城市！在釜山自由行不只能輕鬆感受海港城市的魅力，還有超多必拍的IG打卡景點，讓人走到哪都想拍一張📸 而且從釜山還能安排一日來回的慶州韓屋村散步行程，在古色古香的街道裡喝咖啡，真的浪漫爆棚✨這次就讓Asiayo帶你一起看2025釜山一日遊路線懶人包，一天玩得剛剛好，打包好就出發吧！💙

暑假搭韓亞航空遊京畿 開啟海景、美食、異國風的夏日冒險

今年暑假，與韓亞航空一起飛向韓國京畿道，展開一場結合親子互動、自然探索、文化體驗與打卡美景的多元旅行，讓大人小孩都留下難忘回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。