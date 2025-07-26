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只有釜山站吃得到！ ３款Dunkin’ Donuts隱藏版甜甜圈 必追海浪藍「海鹽牛奶甜甜圈」+辛辣爆餡「雙口味可樂餅」
你以為連鎖甜甜圈都賣一樣的嗎？ 這幾款只有韓國釜山站吃得到喔！ 這間位於釜山站旁 Ramada Encore Busan 酒店內的Dunkin’ Donuts分店，藏有只有在這裡才能買到的3款「釜山限定甜甜圈」，不只名稱特別，外觀吸睛，連內餡都超有故事感，一口就能吃出釜山的城市味！
遊韓達人「哈韓小魔女 Ivy」特別介紹，近期讓她忍不住瘋逛到訪的「釜山站隱藏版甜甜圈」，第一款是顏值爆表的海浪藍「廣安里海鹽牛奶奶油甜甜圈」（광안리 소금우유 크림도넛），靈感來自釜山知名海灘「廣安里」，甜甜圈外觀呈現夢幻藍白漸層，彷彿迷你版海浪在眼前翻湧。咬下去是濃郁綿密的鮮奶油口感，加入一抹海鹽平衡甜度，瞬間視覺與味覺雙重療癒。
接著兩款可樂餅造型甜甜圈，「辣椒可樂餅甜甜圈」（땡초 고로케 도넛），一看外表可能會以為是普通甜甜圈，但其實裡頭暗藏「韓國辣青椒起司」內餡，外層炸得金黃酥脆，內餡鹹香帶勁，一口就能感受到辣勁直衝腦門的快感，是宵夜控與鹹食愛好者的心頭好。
最後是海味控必吃的 「蝦仁可樂餅甜甜圈」（새우 고로케 도넛），裡面包裹濃濃蝦味奶油餡，一咬就爆餡，搭配酥脆麵包粉外皮，口感層次豐富，根本是偽裝成甜甜圈的高級蝦仁可樂餅，讓人一吃上癮，欲罷不能。
這三款甜甜圈僅在釜山站旁的Dunkin’ Donuts Ramada分店販售，數量有限、賣完為止。達人也呼籲來釜山旅遊別只顧著玩，記得預留一點胃，甜圈迷一定要朝聖一趟Dunkin’ Donuts限定圈圈巡禮！
던킨 부산역라마다점
📍부산 동구 중앙대로196번길 10 104호, 205호, 206호(離釜山站6號出口102米)
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