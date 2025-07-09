解放雙手！不被行李拖累 韓國「Easy-Drop 行李運送」報到+託運全搞定 適用「5航空、5服務點」一次看
解放雙手！在韓國玩「空手」去機場，「Easy-Drop 行李運送服務」再擴增一航空，能夠在市區完成報到及託運行李，弘大、明洞、三成COEX、仁川等熱門地都有設點，回國前繼續血拚一番。
韓國旅遊要知道！「Easy-Drop 行李運送服務」提供從市區到國際航班目的地機場的一站式行李運送，凡於指定服務中心辦理登機手續並託運行李，即可解放雙手，直接在目的地機場行李提取處取回行李，免大包小包還要提上提下。
弘大、明洞、三成COEX、仁川都設有指定服務點，每件行李35,000韓元（約台幣743元），適用航空除大韓航空、韓亞航空、濟州航空和德威航空外，6月起再增加了真航空，適用對象為當日從仁川機場出發之國際線旅客（不含美洲、關島航線），依各航空公司公告為準。
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