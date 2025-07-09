快訊

雨炸鹿港…演變400人丢垃圾大戰 被封「史詩級災難」畫面曝

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

解放雙手！不被行李拖累 韓國「Easy-Drop 行李運送」報到+託運全搞定 適用「5航空、5服務點」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
韓國仁川機場。圖／記者甘芝萁攝影
韓國仁川機場。圖／記者甘芝萁攝影

解放雙手！在韓國玩「空手」去機場，「Easy-Drop 行李運送服務」再擴增一航空，能夠在市區完成報到及託運行李，弘大、明洞、三成COEX、仁川等熱門地都有設點，回國前繼續血拚一番。

圖／德威航空粉專
圖／德威航空粉專

韓國旅遊要知道！「Easy-Drop 行李運送服務」提供從市區到國際航班目的地機場的一站式行李運送，凡於指定服務中心辦理登機手續並託運行李，即可解放雙手，直接在目的地機場行李提取處取回行李，免大包小包還要提上提下。

服務點。圖／摘自真航空官網
服務點。圖／摘自真航空官網

弘大、明洞、三成COEX、仁川都設有指定服務點，每件行李35,000韓元（約台幣743元），適用航空除大韓航空韓亞航空、濟州航空和德威航空外，6月起再增加了真航空，適用對象為當日從仁川機場出發之國際線旅客（不含美洲、關島航線），依各航空公司公告為準。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

大韓航空 機場 韓亞航空 韓國旅遊

相關新聞

解放雙手！不被行李拖累 韓國「Easy-Drop 行李運送」報到+託運全搞定 適用「5航空、5服務點」一次看

解放雙手！在韓國玩「空手」去機場，「Easy-Drop 行李運送服務」再擴增一航空，能夠在市區完成報到及託運行李，弘大、明洞、三成COEX、仁川等熱門地都有設點，回國前繼續血拚一番。

韓國開車趴趴走！台灣人在韓國也能自駕旅行啦

【FunTime小編群】雖然在首爾市區，使用大眾交通相當方便，但是去濟州島、江原道、釜山等地方，有時就必須花一段時間等公車到來，為了節省時間，甚至讓旅程更加彈性、自由，不如自己開車遊韓國，還可以預約英文GPS，現在就來看看在韓國要怎麼輕鬆自駕行！

韓國釜山四天三夜這樣玩！ 搭纜車俯瞰海景、逛市場美食購物體驗行程大公開

跟著 Claire 於 2024-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 14 個景點，其中包含 釜田市場、西面地下道街-西面Mall（商店街）、三代奶奶豬肉湯飯。釜山四天三夜這樣玩超可以！🌊🍜從在地市場吃到地道豬肉湯飯、逛西面血拼，到海雲台看海發呆、搭纜車俯瞰松島海景，再走跳彩色甘川文化村、田浦咖啡街打卡、太宗台看壯闊海岸🌅。最後還能在樂天百貨採購伴手禮收尾～美食、拍照景點、購物全包，第一次去釜山照這玩準沒錯！🇰🇷✨

2025首爾一日遊推薦｜韓國自由行不踩雷！從市區打卡到近郊海景，首爾熱門行程懶人包

首爾自由行怎樣最好玩？告訴你一個旅遊撇步，讓你不用等車或人擠人，就能輕鬆抵達南怡島、江原道和人氣樂園✨AsiaYo蒐集了超夯的首爾一日遊提案，幫你搞定半天~2天的景點行程&來回交通🚌除了好山好水好風景，還可以打卡韓劇《鬼怪》場景／BTS專輯封面拍攝地／《人氣歌謠》錄影現場📺想找最特別韓國自由行玩法統統在這！

釜山交通超簡單！地鐵、公車、計程車新手也能秒懂

【FunTime小編群】韓國除了首爾，還能去哪？FunTime小編告訴你！位在韓國東南端的釜山，為韓國第二大城市，也是韓國最大港，或許因為靠海的關係，釜山的許多景點都與海有關，比起首爾也更能欣賞到途中自然的美景。本期小編為大家整理了釜山主要的幾個交通方式，讓大家到釜山遊玩的時候更加得心應手唷！

2025韓國一日遊全攻略｜釜山/首爾/大邱/濟州必逛景點推薦，熱門韓劇、BTS MV必打卡拍攝景點全都有

不管你是韓國自由行新手還是旅遊老司機，一日遊行程絕對是最聰明的選擇！輕鬆出發首爾近郊的自然景點，到釜山海岸線、大邱在地文化、濟州島的夢幻海景，一天深入感受當地魅力✨這次AsiaYo幫你整理了韓國一日遊懶人包，一起來看看怎麼玩最順、最省力吧～🎒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。