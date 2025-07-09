解放雙手！不被行李拖累 韓國「Easy-Drop 行李運送」報到+託運全搞定 適用「5航空、5服務點」一次看

【FunTime小編群】韓國除了首爾，還能去哪？FunTime小編告訴你！位在韓國東南端的釜山，為韓國第二大城市，也是韓國最大港，或許因為靠海的關係，釜山的許多景點都與海有關，比起首爾也更能欣賞到途中自然的美景。本期小編為大家整理了釜山主要的幾個交通方式，讓大家到釜山遊玩的時候更加得心應手唷！

2025-06-30 10:00