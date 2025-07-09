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「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單公布 高雄登上排行榜

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高雄登上亞洲夏季最平價城市排行榜。　圖：Agoda／提供
高雄登上亞洲夏季最平價城市排行榜。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布2025年6月至8月「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單，從充滿文化魅力的城市到風景優美的度假勝地，都讓旅客能以親民價格探索亞洲之美。印尼泗水更以每晚平均房價1,022元榮登榜首，成為今年夏天想要深入文化與冒險之旅旅客的絕佳選擇，而台灣代表高雄則是以2,629元奪下一席之地，南台灣的熱情陽光、美食魅力加上划算房價，讓旅客玩得開心又睡得安心！

緊追在泗水之後的，分別是印度的提魯帕帝（Tirupati）與泰國合艾（Hat Yai），平均每晚房價僅約新台幣1,081元和1,139元，佛系旅行與南洋風情通通包辦！

Agoda 副總裁 Jun Dong 表示：「現在的旅客越來越重視高體驗又不傷荷包的旅遊地點。今年夏天高雄正是一個能創造美好回憶、又價格實惠的亞洲熱門選擇。從充滿各式美食的夜市，到迷人的港都風光與文化景點，高雄應有盡有，讓旅客玩得盡興又不用擔心預算。Agoda 致力於幫助旅客挖掘這類隱藏版好去處，無論是機票、住宿還是行程體驗，都能輕鬆找到超值優惠，讓你的旅程規劃變得前所未有地簡單！」

▲印尼泗水以每晚平均房價1,022元榮登「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單榜首。　圖：Agoda／提供
▲印尼泗水以每晚平均房價1,022元榮登「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單榜首。　圖：Agoda／提供

本次「夏季最平價旅遊城市」排行榜，是根據亞洲九大市場中九大最受歡迎旅遊目的地的平均房價進行統計，精選出對夏季旅人來說最友善荷包的選項，幫助旅客輕鬆找到高CP值的度假好去處。（為編製本次排名，Agoda 分析了亞洲九大市場中最受歡迎目的地的住宿訂單，統計其平均房價。分析涵蓋2025/03-05月間完成的訂房，並限定入住日期為2025/06/01-08/31之間。所列價格為平均房價，可能會有所變動，並無法保證；此外，價格以2025/06/30 Wise.com的匯率，從美元換算為當地貨幣）

01. 印尼／泗水（Surabaya）：平均每晚房價1,022元。

泗水以豐富的歷史與多元文化著稱，旅客可在此探索歷史建築、熱鬧市集與街頭美食。這座城市也是通往婆羅摩火山與馬都拉島等周邊景點的門戶。

02. 印度／提魯帕帝（Tirupati）：平均每晚房價1,081元。

提魯帕帝是著名的文卡特斯瓦拉神廟所在地，是許多人的心靈朝聖地。除了宗教意義外，這裡也充滿文化魅力，包括熱鬧的節慶、傳統音樂與美味的南印度料理。

03. 泰國／合艾（Hat Yai）：平均每晚房價1,139元。

合艾以熱鬧市集與豐富的街頭美食聞名，是個既能享受都市熱鬧，又可前往海灘與離島的多元旅遊目的地。

04. 越南／大叻（Dalat）：平均每晚房價1,314元。

大叻位於越南中部高原，以涼爽氣候、優美風景與法式殖民建築著稱。旅客可享受健行、騎單車及造訪繽紛的花園。

05. 菲律賓／怡朗（Iloilo）：平均每晚房價1,373元。

怡朗結合歷史古蹟、迷人海灘與活躍的美食文化。旅客可參觀西班牙殖民時期教堂、品嚐當地料理，或前往鄰近島嶼的潔白沙灘放鬆。

06. 馬來西亞／古晉（Kuching）：平均每晚房價1,548元。

古晉是一座文化寶庫，融合傳統建築、在地美食與自然景點，如峇哥國家公園。悠閒的步調，讓這裡成為夏季度假的絕佳選擇。

07. 日本／名古屋（Nagoya）：平均每晚房價2,629元。

名古屋擁有豐富的旅遊體驗，從標誌性的名古屋城到豐田紀念博物館都值得一訪。美食愛好者可品嚐名物鰻魚飯（ひつまぶし），購物族則能在熱鬧商圈中大展身手。

08. 台灣／高雄（Kaohsiung）：平均每晚房價2,629元。

高雄悠閒的氛圍使其成為理想的微旅行目的地。旅客可以漫遊駁二藝術特區，搭船前往旗津島，並享受城市著名的珍珠奶茶文化。除了悠閒的魅力外，高雄已成為音樂演出中心，其蓬勃發展的「演唱會經濟」吸引了國際演出，進一步增強了城市的吸引力。

09. 南韓／大田（Daejeon）：平均每晚房價2,716元。

大田融合現代建設與自然景觀，擁有博覽會科學公園、儒城溫泉等景點。無論是家庭旅遊或單獨出行，都是值得一訪的城市。

▲數位旅遊平台 Agoda 公布2025年06-08月「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單。　圖：Agoda／提供
▲數位旅遊平台 Agoda 公布2025年06-08月「亞洲夏季最平價旅遊城市」榜單。　圖：Agoda／提供

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