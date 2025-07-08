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長榮航空奪「2025全球最乾淨航空冠軍」！星宇、華航也入榜

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／長榮航空提供
圖／長榮航空提供

在2025年Skytrax世界航空獎（World Airline Awards）中，台灣航空業再度受到國際肯定。根據專業評比機構The Rankings公布的最新報告，台灣長榮航空奪下「全球最乾淨航空公司」第一名，星宇航空與中華航空也分別名列第七名與第十一名，三家國籍航空齊力展現台灣在服務細節與機艙潔淨度上的卓越實力。

圖／取自Taiwan in Chicago臉書粉絲團
圖／取自Taiwan in Chicago臉書粉絲團

圖／長榮航空提供
圖／長榮航空提供

長榮航空長期重視飛航品質與客艙清潔，不僅在疫情期間強化防疫作業，更持續導入高規格清潔流程與機艙消毒技術。新創航空品牌星宇航空則以高質感服務與嶄新機隊快速吸引旅客目光，短時間內便登上國際評比。中華航空作為台灣歷史最悠久的航空公司，亦不斷革新提升，以穩健實力獲得全球乘客的高度評價。

星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。圖／星宇航空提供
星宇航空台北-安大略航線以A350客機執飛。圖／星宇航空提供

中華航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
中華航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

除了航空業大放異彩，台灣在旅遊領域亦持續累積國際聲量。根據旅遊網站Holidify評選，台北市因治安良好、消費合理及豐富旅遊體驗，榮登「全球最佳單人旅行城市」之一。無論是穿梭夜市品嚐美食，或是在城市山徑登高望遠，台北對獨旅者而言，既友善又充滿驚喜。

最後，長榮航空近日推出「暑假瘋一夏」限時優惠，即日起至7月25日開放訂票，出發日期涵蓋至9月30日，精選航線最低83折起！熱門航點如宿霧未稅價只要4,041元起、首爾6,373元起、舊金山含稅24,588元起。另有多款機+酒自由行及歐美長線團體行程同步優惠，搭配大禮包與交通票券等限量好禮，適合親子出遊或自助玩家搶搭一波暑假熱潮。

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星宇航空 暑假 舊金山 華航 長榮

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