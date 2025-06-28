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「轉機觀光」旅遊正夯！韓國仁川機場推「免費過境觀光」
轉機也可以觀光！韓國仁川機場發揮其轉機樞紐魅力，推出一系列「免費過境觀光」旅遊方案，讓旅客即使僅有短暫停留，也可以輕鬆探索周邊文化與景點。其實自 2004 年起，仁川機場已經持續提供這項服務，疫情前每年超過 8 萬人次透過此管道走讀韓國風情。
根據仁川觀光公社最新統計，轉機旅客平均於機場停留七小時，扣除通關與移動時間，旅客實際僅剩約三小時可外出觀光 ￼。為因應旅客時程，機場設有「Transit Tour Desk」服務櫃台，旅客可現場報名或線上預約，由專業導遊全程陪同，以「免費」方式深度遊覽仁川與首爾近郊魅力。
不僅如此，仁川觀光公社也針對無法參加免費導覽的遊客，推出十二條主題路線，目前設計的觀光路線靈活多樣，包括短程深度遊及多條一日融入體驗。旅點特色亮點包括：文化與歷史兼容的新式館藏體驗、壯麗建築與海邊咖啡饗宴、科幻感十足的遊艇巡航，完整安排讓過境客人充分利用停留時間，更深入了解韓國在地風情 ￼。
此外，仁川機場因應旅客需求，亦同步升級機內休憩設施，如汗蒸幕、膠囊旅館、免費淋浴與按摩椅等。即使選擇留在機場，也能獲得舒壓與過夜便利，是深夜轉機或疲勞過境者的理想選項 ￼。
仁川機場表示，未來將持續蒐集旅客建議，進一步調整旅遊路線與服務時間，目標提升轉機者的滿意度與再訪意願。提醒旅客，參加「免費過境觀光」前需持有效出發機票與符合 K-ETA 或簽證規定，以確保順利加入行程。更多資訊至仁川機場官網查詢吧，趕快安排假期出國囉。
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