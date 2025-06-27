最新「韓國旅遊」快速出入境推薦！Smart Pass與SES自助通關攻略1次看

隨著「韓流」熱潮加溫，赴韓自由行人潮逐年攀升。為因應旅客需求，2025年仁川機場率先導入Smart Pass與SES自動通關系統，精準縮短40％通關時間，大幅減緩出境排隊。而對多數旅客來說，了解這些自助通關工具不僅能快速出國，回程也同樣省時。本文將先介紹兩大系統特色、申請方式與使用秘訣，再搭配旅遊路線與深度推薦，幫助你從入境到離境都快速流暢！

圖／大韓航空提供

一、 Smart Pass vs SES自動通關：哪個比較適合你？

1. 什麼是Smart Pass無人出境通關系統？

• 功能：由仁川機場推出，利用臉部辨識通過出境閘門，省去人工核對護照與登機證時間。

• 申請條件：7歲以上旅客皆可使用，14歲以下需法定代理人同意。

• 申請方式：

1. 下載 Smart Pass App 或至機場自助報到機台申請

2. 綁定護照、機票與人臉資料

3. 證件有效期五年，換發護照需重新申請

• 適用範圍：限仁川機場第一、二航廈出境；支援多間航空含大韓、長榮、濟州、國泰等。

2. 什麼是SES自動通關（Smart Entry Service）

• 用途：適用於所有入境與出境海關查驗，免填紙本或電子入境卡。

• 申請資格：限17歲以上、持免簽護照、效期6個月以上、無違規紀錄。

• 申請程序：

1. 持護照至指定櫃台拍照、採集指紋，5分鐘內完成

2. 效期與護照同；換發護照需續辦即可

• 適用機場：仁川、金海、金浦、濟州等機場及主要港口皆適用

仁川機場曾被評選為最佳免稅店，匯集600個品牌；圖／仁川機場提供

二、Smart Pass與SES的高效入境/出境流程分析

想在韓國機場通關更快速？Smart Pass與SES自動通關系統是目前最實用的兩大工具。雖然兩者聽起來相似，但其實用途與適用階段略有不同，以下用文字比較讓你一目了然：

首先，Smart Pass是針對「出境」設計的臉部辨識通關系統。只要事先綁定護照、登機證與人臉資訊，出境時便可直接通過機場指定閘門，無需排隊接受人工查驗，通關速度大幅提升。Smart Pass 特別適合希望在機場快速登機、時間掌握精準的旅客。

而SES（Smart Entry Service）自動通關則涵蓋「入境與出境」海關查驗。申辦後，每次出入境韓國時都可使用自動閘門，省去填寫入境卡與排隊等待人工審核的時間。SES 提供的是全程型自助通關體驗，對於經常往返韓國或自由行旅客來說極為便利。

簡單來說：

• 想快速出境：記得申辦 Smart Pass

• 想快速入境＋通過海關：一定要有 SES

• 想效率最大化：兩者一起辦最安心！

此外，由於韓國機場旅客人流持續增加，尤其在旺季，未使用 SES 可能導致回程排隊超過一小時，進一步壓縮退稅與登機的緩衝時間。因此，建議旅客不論是首訪或常旅韓國，都應提早完成 Smart Pass 與 SES 的申辦，確保行程順暢無阻。

• 建議：兩者最好一起註冊，搭配使用可最大化減少通關等待時間，特別適合自由行旅客。

• 機場人潮回流增加，缺少SES自動通關可能回程排隊超過1小時，恐影響退稅與登機時間。

三、通關步驟詳細指南（Smart Pass＋SES）

Step 1：Smart Pass申請流程

1. 抵達仁川機場前，建議先在手機端或機場自助機完成登錄

2. 完成臉部資訊寫入、綁定護照與登機證

3. 出境當天選擇「FACE ID ONLY」電子閘門通道通關

Step 2：SES自動通關申辦方法

1. 入境韓國第一天即可至機場指定櫃台申請（有時有排號）

2. 快速完成人臉、指紋採集，資料與護照掛鉤

3. 後續每次可直接走「自動通關閘門」，免排隊填卡

Step 3：出租/返台出境流程推薦

• 出境時：使用Smart Pass通道搭配SES自動通關海關閘門

• 若忘申請Smart Pass，SES仍助你快速通過海關，或現場走人工通道也可應急

圖／韓國觀光公社提供

四、延伸玩韓行程推薦＆在地深旅景點錦囊

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圖／shutterstock

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圖／南怡島官方Instergram

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圖／韓國觀光公社

結語：韓國一步入境，一鍵出境，全靠這兩招保證快速安心

2025年韓國旅行，一定要記得申請「Smart Pass + SES自動通關」，免排隊、退稅、登機，輕鬆又安心。透過本文的懶人包攻略，從自助通關到在地深旅，無論是首訪韓國或多次回訪，都能省時又精彩。快分享給你的旅伴，開始規劃下一趟高效韓國自由行！

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