「POPMART」魅力登場澳門！限時打卡還有滿額再抽LABUBU週邊

泡泡瑪特迷看過來！由澳門旅遊局與POPMART攜手打造的沉浸式城市漫遊「與POPMART漫遊澳門」活動正式展開，即日起至9月21日止，於議事亭前地設立大型裝置與POP STATION快閃店，週末更延長開放至晚間8點。此次活動結合人氣角色、世遺景點與在地美食，邀請旅客化身城市探索家，走進街區感受不一樣的澳門風貌。

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

活動期間，Baby Molly現身瘋堂斜巷介紹澳門特色手信，CRYBABY在白鴿巢前地分享地道小吃，DIMOO則推薦崗頂前地的懷舊冰室，而LABUBU則駐點氹仔排角路，介紹澳葡融合風味美食。議事亭前地設有首款澳門限定「蛋撻造型」MEGA SPACE MOLLY裝置，不僅好拍還可收集攻略資訊、購買限定周邊商品，吸引粉絲排隊拍照打卡。

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

此外，活動設有禮品諮詢站與打卡集章任務，只要在任一裝置點打卡並於社群標註 #與POPMART漫遊澳門，即可領取限量明信片。集滿五個角色印章還可兌換專屬禮品！另有「消費抽獎」活動，凡於全澳指定實體商戶單筆消費滿額，即可參加線上抽獎，有機會獲得Baby Molly、CRYBABY、DIMOO、LABUBU等人氣角色的限定周邊。這場融合IP、美食與文旅的盛事，絕對是今夏澳門必拍必逛行程。

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

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