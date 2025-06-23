快訊

繁星錄取台大醫！學霸少女學檔「科展作品爆抄襲」 科教館：撤銷獲獎資格

韓女團成員遭羞辱趕人 「阿家生蠔」還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國 祭強力且針對性軍事行動

「POPMART」魅力登場澳門！限時打卡還有滿額再抽LABUBU週邊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

泡泡瑪特迷看過來！由澳門旅遊局與POPMART攜手打造的沉浸式城市漫遊「與POPMART漫遊澳門」活動正式展開，即日起至9月21日止，於議事亭前地設立大型裝置與POP STATION快閃店，週末更延長開放至晚間8點。此次活動結合人氣角色、世遺景點與在地美食，邀請旅客化身城市探索家，走進街區感受不一樣的澳門風貌。

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

活動期間，Baby Molly現身瘋堂斜巷介紹澳門特色手信，CRYBABY在白鴿巢前地分享地道小吃，DIMOO則推薦崗頂前地的懷舊冰室，而LABUBU則駐點氹仔排角路，介紹澳葡融合風味美食。議事亭前地設有首款澳門限定「蛋撻造型」MEGA SPACE MOLLY裝置，不僅好拍還可收集攻略資訊、購買限定周邊商品，吸引粉絲排隊拍照打卡。

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

此外，活動設有禮品諮詢站與打卡集章任務，只要在任一裝置點打卡並於社群標註 #與POPMART漫遊澳門，即可領取限量明信片。集滿五個角色印章還可兌換專屬禮品！另有「消費抽獎」活動，凡於全澳指定實體商戶單筆消費滿額，即可參加線上抽獎，有機會獲得Baby Molly、CRYBABY、DIMOO、LABUBU等人氣角色的限定周邊。這場融合IP、美食與文旅的盛事，絕對是今夏澳門必拍必逛行程。

圖／取自澳門玩家粉絲團臉書
圖／取自澳門玩家粉絲團臉書

官網：點我看

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

澳門 懷舊 快閃店 小吃 在地美食

相關新聞

「POPMART」魅力登場澳門！限時打卡還有滿額再抽LABUBU週邊

泡泡瑪特迷看過來！由澳門旅遊局與POPMART攜手打造的沉浸式城市漫遊「與POPMART漫遊澳門」活動正式展開，即日起至9月21日止，於議事亭前地設立大型裝置與POP STATION快閃店，週末更延長開放至晚間8點。此次活動結合人氣角色、世遺景點與在地美食，邀請旅客化身城市探索家，走進街區感受不一樣的澳門風貌。

金庸迷必訪的武俠聖地！湖南一日遊景點攻略：南嶽衡山、高椅嶺、打鐵花

湖南郴州，一座藏著武俠氣息與自然奇景的城市。這趟RG小編的探訪之旅，不僅是一趟文化與地貌交織的冒險，更是走進金庸小說世界的沉浸式體驗。從雲霧繚繞的南嶽衡山，到原始壯闊的高椅嶺，以及夜晚驚豔的非遺打鐵花，再回到高CP值的五星飯店歇腳，一日內感受滿滿。

頂級「旅遊專列」體驗鳴笛出發！ 移動的5星酒店豪華過夜 「鐵路＋旅遊」樂齡新藍海

2022年7月，呼倫貝爾號從海拉爾出發，這是上海星景旅遊有限公司推出的首列輕奢旅遊專列，車身打造時就定位「移動的景觀星級酒店」，也是首輛「草原森林主題旅遊列車」。中國大陸興起「鐵路＋旅遊」專列旅遊熱潮，更讓人聚焦奢華旅遊專列帶來的高端假期。...

人氣女神光希漫遊香港：每個瞬間都如電影場景般迷人

日本人氣女神、Instagram擁有360萬粉絲的光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局邀請，前往體驗香港的多元魅力。此...

訪港搭車要注意！香港「叮叮車」調漲　港人支持：漲太少了

香港旅遊注意！穿梭在香港街頭的「香港電車」自5/12起調整票價，微漲0.1至0.3元港幣，雖是調漲但仍受大部分港人支持表示「仍然是全港最便宜的交通工具」、「...

太可愛！「香港海洋公園」夏日新玩法 近距離接觸熊貓、樹懶、企鵝 只到6／1

毛茸茸、圓滾滾的熊貓，可愛的一舉一動都能引起遊客尖叫，可惜在動物園裡都只能隔著玻璃看到，不過，這個月在香港海洋公園有機會與熊貓近距離接觸，只到6/1，有要到香港拜訪的旅客別錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。