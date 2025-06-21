三麗鷗迷尖叫！「酷洛米20週年」快閃高雄免費入場 3.6米高巨型氣偶＋3大打卡區+超萌週邊全都要收
三麗鷗鐵粉注意！萌翻天的「酷洛米20週年快閃店」正式登陸高雄駁二藝術特區，不僅免費入場，還設置高達6.5米的巨型拱門與三大夢幻打卡區，讓人彷彿走進庫洛米的奇幻世界。從獨家限定的週邊商品，到超人氣拍照景點，每個角落都充滿拍好拍滿
一進場就能看見超吸睛的「炫彩區」，有巨型巴庫迎賓，活力十足替你的萌旅程揭開序幕。走進下一區，氣場全開的「大型公仔區」裡，穿越拱門隧道來到第三展區「氣偶區」，高達3.6米的酷洛米氣偶正以托腮翹腳的可愛姿勢等著你打卡！
不只拍起來超有感，還能完成任務領取限定集章卡，親手蓋上超大酷洛米印章，留下專屬紀念！
快閃店也推出多款20週年限定商品，從可愛又實用的法蘭絨毛毯、刺繡老帽、香氛噴霧、魔鏡相框，到超萌票卡夾、鑰匙圈與化妝刷具組通通有，還有4款限定明信片等你蒐集。不只是收藏控的天堂，買起來也毫無罪惡感！
另外，現場還有限定集章活動，只要完成指定打卡任務就能領取印章卡，享受集點成就感滿滿的同時，也能帶回超可愛紀念。
酷洛米20週年快閃店
．地點：高雄駁二藝術特區（自行車倉庫）
．日期：2025/6/20至9/28
．時間：每日11:00－19:00，免費入場
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