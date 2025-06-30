釜山交通超簡單！地鐵、公車、計程車新手也能秒懂

【FunTime小編群】韓國除了首爾，還能去哪？FunTime小編告訴你！位在韓國東南端的釜山，為韓國第二大城市，也是韓國最大港，或許因為靠海的關係，釜山的許多景點都與海有關，比起首爾也更能欣賞到途中自然的美景。本期小編為大家整理了釜山主要的幾個交通方式，讓大家到釜山遊玩的時候更加得心應手唷！

金海機場出發前往市區

輕軌轉地鐵

從金海機場出發至釜山市區最推薦的方式就是搭乘輕軌轉地鐵，不用怕塞車，價格也很親民。下飛機後依照標示走到機場輕軌站搭到「沙上站（사상역）」下車，再轉乘地鐵2號線前往釜山市區，車程約1小時。

小編小提醒：釜山金海輕軌與地鐵為不同系統，抵達沙上站要轉乘地鐵2號線時，需先刷卡出站，再刷卡入站（此時可享有交通卡轉乘優惠），轉乘步行時間約10分鐘。

計程車

從機場搭乘計程車到釜山市區像是西面車站、南浦洞商圈大約20,000韓元，車程約1小時。如果是團體旅遊或多人出遊，可以直接搭計程車到各個釜山景點，費用平均下來其實不貴！只是大家在搭乘計程車時可別看到車就直接上，盡量挑選白色或是銀色的車子，起跳價錢較為合理，若是坐上黑色的模範計程車，總車資大約會貴上五成左右！

機場巴士

搭乘機場巴士前往市區也是許多人的交通選擇，金海機場巴士路線眾多，也有直達西面/釜山站或是海雲台的路線巴士。適合預算有限，行李多的朋友，不用扛著行李搬來搬去，上車後就能休息直達市區非常便利。

公車

想省錢的遊客還有另一個方法就是搭乘市區公車，優點是價錢便宜，但缺點也就是相對耗時，因為是城市公車，也不一定會有位子及空間可以置放行李。車程大約1至2小時，目前只有307號公車可以抵達海雲台與釜山市區，中途行經江西區廳、德川站、東海線Centum City站、樂天百貨、冬柏島入口、海雲台海水浴場等等，行李比較少的話可以考慮。

釜山地鐵

釜山地鐵。 圖／shutterstock

想在釜山趴趴走，地鐵是最方便且最親民的交通方式，各大觀光景點跟重點逛街地區幾乎都在地鐵站附近！而釜山地鐵是由釜山交通公社營運管理，行駛系統包含了4條地鐵路線、1條輕軌與1條東海線電車，其中最常使用的有：

【地鐵1號線（橘線）】西面住宿區、札嘎其市場、甘川文化村（轉車點）、南浦洞

【地鐵2號線（綠線）】海雲台、釜山SEA LIFE水族館、釜山 X the Sky

【輕軌（紫線）】金海機場輕軌列車

【地鐵東海線】釜山樂天世界

票價

釜山地鐵票價主要分為1區間（10公里以內）及2區間（超過10公里）兩種，可以現場購買紙本票或是使用T-money交通卡搭乘，如果都以地鐵當作交通工具，也可以購買其他特殊票券。一日券適合一天需多次進出地鐵站的朋友，一次交通卡要花上1,600韓元，但是一日券一張6,000韓元就可以不限次數的進出，基本上只要一日當天進出地鐵站四次以上，買一日票就會比較划算囉！

釜山金海輕軌票價：

釜山金海輕軌票價。

釜山地鐵票價：

釜山地鐵票價。

釜山地鐵定期票：

釜山地鐵定期票。

釜山公車

釜山公車。 圖／shutterstock

釜山公車十分多元，有一般市營公車、市民小巴以及長途客運等等。雖然大部分的景點搭乘地鐵就能抵達，但像是太宗臺、海東龍宮寺、甘川洞文化村等知名景點就必須轉乘公車才能到達。基本上所有公車都是採一段票收費，前門上車刷卡，後門下車刷卡，30分鐘內轉乘地鐵、輕軌等交通工具還能享轉乘優惠。交通卡會比現金支付來的便宜，所以還是建議準備一張交通卡，這樣能省下不少錢。

釜山公車票價：

釜山公車票價。

釜山觀光巴士

釜山觀光巴士。 圖／kkday

除了一般市營公車，釜山當地也有推出4條行駛於各大知名景的觀光路線巴士。班次密集、價格親民，很適合用來規劃一日遊！4條路線分別為紅線、藍線、綠線與橘線。觀光巴士固定週一、週二不行駛，且目前藍線仍處於停駛狀態。最新資訊可以到官網查詢～

釜山觀光巴士票價：

釜山觀光巴士票價。

紅線觀光巴士

範圍：釜山站↔海雲台

路線：釜山站→（釜山大橋、釜山港大橋）→聯合國紀念公園→釜山博物館→龍湖灣遊船碼頭→廣安里海水浴場→海洋城→冬柏島→海雲台海水浴場→Centum City新世界百貨公司→釜山美術館→（廣安大橋）→和平公園→（釜山港大橋）→光復路→釜山站

營運時間：每50分鐘1班，一日共9班（週一、週二公休）

官網資訊：紅線觀光巴士

藍線觀光巴士（目前暫停行駛）

範圍：龍湖灣遊船碼頭↔海東龍宮寺

路線：龍湖灣遊船碼頭→（廣安大橋）→海雲台海水浴場→迎月路/海濱列車→東協文化館→松亭海水浴場→OSIRIA奧西利亞站→海東龍宮寺/水產科學館→安納帝海灣/釜山希爾頓→竹島→奧西利亞主題公園/斜坡滑車→東釜山樂天OUTLETS/釜山樂天世界→國立釜山科學館→松亭站→（廣安大橋）→龍湖灣遊船碼頭

營運時間：暫停行駛

官網資訊：藍線觀光巴士

延伸閱讀>>【釜山交通懶人包】地鐵、計程車、巴士、公車一次搞懂

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