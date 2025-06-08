首爾親子汗蒸幕推薦！時尚高檔汗蒸幕+兒童遊戲區 設施、交通方式一次看

首爾親子景點推薦 ♥ Aqua Field高陽店( 아쿠아필드)♥是位於首爾京畿道的高級汗蒸幕，以［休息與療癒］為重點，打造出奢華且獨特的設計。

內部空間分為三溫暖、汗蒸幕、用餐區，各種特色休憩區；戶外足浴區，屋頂的開放室水上樂園，甚至還有兒童遊戲區、哺乳室等。不同主題的汗蒸幕像是扁柏木熱療室、多媒體藝術熱療室、雲端熱療室、鹽磚熱療室都是重點必去，非常適合全家大小一起來玩，如果想要有阿嬤搓澡這邊也有喔！

♥Aqua Field高陽店(아쿠아필드)♥

地址：京畿道高陽市德陽區高陽大路1955（Aquqfield高陽 4 樓）

서울 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955（스타필드 고양 4층）

營業時間

汗蒸幕 平日：08:00-00:00 週末：06:00-00:00 ・最晚入場時間：23:00

水上樂園 - 5月到9月開放，早上10時- 晚上8點

電話：031-5173-4500

交通方式：地鐵3號線三松站3號出口，步行約8分鐘即可抵達

官方網站：http://www.aquafield-ssg.co.kr/goyang/index.af

地圖請參考：韓巢中文地圖 / Naver韓文地圖

♥Aqua Field高陽店(아쿠아필드)♥是小菲這次的親子自由行裡很期待的一個行程，因為之前和小球去汗蒸幕的有趣體驗讓我一直很想帶他再去一次。這次第六天一早就搭公車從市廳站直衝去年才開幕的Starfield高陽(스타필드고양)。

這個超新的購物中心總共五層樓，周末來訪滿滿的都是人，不管你是要購物血拼還是大啖美食通通沒問題。

小菲大約十一點抵達，玩到晚上九點才離開～購物中心會另外開一篇文章介紹。

這篇就先來介紹讓我們母子倆愛翻天捨不得離開的♫ Aqua Field高陽店（아쿠아필드）♬啦！！

♫Aqua Field高陽店(아쿠아필드)♬位於購物中心的四樓，因為整個購物中心很大～四樓中間有一部分是不互通的，所以大家要先看好地圖不然會繞一大圈喔！！！

然後如果你是白天一早就想來的話，建議你們可以直接在網路上預定門票會便宜不少。

小菲這次來是因為想看哪一天下雨要當作雨天備案，所以沒有先線上購票。結果到了現場之後，工作人員跟我說晚上六點以後入場會更便宜，整個有賺到的感覺阿！！

取了號碼牌之後，等待叫號再到櫃台購票。

我們母子兩人現省4000₩超開心！

結完帳之後，會獲得兩張置物櫃號碼的單子以及鑰匙手環。從入場往後算六小時就是你可以待在裡面的時間。

感應手環進閘門之後，若是有帶大件行李或是推車，可以直接寄放在照片左上邊的櫃台，他會給你一張取物牌，出來再領取即可～就是一個百貨公司的規模。

往裡走左手邊是鞋櫃區，右手邊則是等候區以及汗蒸幕的男女生入口。

一整排的鞋櫃數量驚人，可見能容納不少客人，可以看到這邊超多帶小朋友來一起汗蒸幕的家庭，這裡真的超適合親子的阿！！！

鑰匙手環是防水材質，可以直接帶在手上去洗澡泡湯，切記千萬不能弄丟～因為在裡面的所有消費都是用手環感應記帳的喔！！

如果你有什麼貴重物品覺得放在衣物櫃會不放心，這邊也有電子保險箱可以寄放。

從女生入口進去之後，記得來這裡領去專門的汗蒸幕運動服和毛巾。

除了毛巾之外，還會有兩條像領帶那種長條型的毛巾，那是要讓你帶進去綁在頭上或是脖子上吸汗用的。

就像照片中那個小妹妹一樣，不過小菲一開始聽不懂工作人員的英文（對不起～我英文太破)，所以最後還是直接拿了大的毛巾進去～後來才發現原來那長條毛巾是要這樣用，哈哈哈哈。

在置物櫃區把衣服脫光光之後就可以先去洗澡+泡湯啦！！！汗蒸幕提供的衣服也可以先放在衣櫃裡等等再回來穿。

這區都有開放暖氣～但若是怕小朋友會著涼的話，還是幫他們帶個衣服比較保險。因為裡面不能拍照小菲就用口述的方式搭配官網照片。

還蠻喜歡這裡的泡湯池很寬很大～重點是很乾淨又算明亮！泡湯池不會太深～而且還會有按摩SPA功能～小球光在這邊泡澡就玩到不想走。(照片取自官網)

（照片取自官網）

梳妝區也很舒適，該有的備品包含身體乳、吹風機、臉部保養品等一應俱全，而且都是高檔貨，當然如果你想買的話櫃台也有在販售囉！！

這邊還有萬惡的體重計！！！！給小傢伙量一量就算了～媽媽我就不必了。

整個汗蒸幕佔地非常廣～小菲泡完澡之後一度不知道要怎麼去汗蒸房，還好跟著別人的腳步終於有找到。你可以參考裡面的地圖！！！！汗蒸幕居然有地圖有沒有很誇張，哈哈。

反正就是通過這個長長的走廊就會看到了！！！果然是高檔汗蒸幕，就連長廊都這麼的美～波浪型的牆面整個很時尚。

穿過長廊之後是小朋友的電動玩具區和付費按摩椅。

這裡的電動玩具都是韓國最夯的卡通。

像是小巴士Tayo、Super Wing、Pororo，搭一次我記得好像是一千韓幣～某小孩都這麼大了還是很愛玩！哈哈。

一整排的按摩椅媽媽很想躺上去！！ （轉頭看旁邊的小孩流眼淚XD）

都還沒走到主要的汗蒸房，小球就已經被免費的兒童遊戲室吸引進去。

雖然是免費的但是其實還蠻有誠意的，有軟積木區、投影互動區。

只有這個釣魚電動機要另外付費。

後方這個大型攀爬網也很好玩呢！！！

哺乳育嬰室的規模也不小，有飲水機、尿布檯、微波爐等。

♥Aqua Field高陽店（아쿠아필드）♥內部有好幾個汗蒸房散佈在各個角落。

除了正中央的大型汗蒸房之外～其他的門都長得一模一樣。

我們就好像在走迷宮一樣～要一個一個開門去看裡面長什麼樣子，雖然外面都會有溫度標示和汗蒸房的名稱，但逛到後來真的頭都暈了，好幾次開到同一個覺得很好笑。

其中這個造型像蒙古包一樣的就是木炭熱療室。

從背面看，總覺得很像大型披薩烤窯有沒有，哈哈哈哈。

這裡面的溫度相當高，走進去往上看會發現是圓形拱頂的設計，內部屋頂到牆壁的部分都設置了木炭，裡面都會有小枕頭可以讓你躺在這邊休息，不過帶小朋友就比較不適合進來啦！！

每個汗蒸房都有不同的主題～～大概有四五個都是溫度偏高。

一進去就會立刻開始飆汗的那種。

其中這間鹽磚熱療室超美超夢幻，它是屬於高溫三溫暖 汗蒸幕～整個牆面都是使用喜馬拉雅岩鹽，聽說是可以對於排出體內毒素、去除角質等～是個養顏美容的汗蒸幕。(照片取自官方網站)

(照片取自官方網站)

如果你很怕熱或是帶小孩一起進來的話，就可以到扁柏木熱療室／多媒體藝術熱療室／雲端熱療室這三個既夢幻又好玩的汗蒸房，雲端熱療室會不定時釋放水蒸氣，走進去的當下覺得好科技～很像來到電影場景，哈哈哈。

一牆面上噴出的水蒸氣會給人像置身雲端的感覺，十分夢幻。房間內還散發著淡淡的草本香味，不過小傢伙待沒幾分鐘就吵著要走，因為覺得無聊！

扁柏木熱療室一走進去就能聞到淡淡的木頭香氣，耳邊還會傳來鳥叫聲很浮誇。整體還算明亮，屬於溫度較低的汗蒸幕，扁柏樹散發出的植物芬多精與在室內放映的森林影像，讓大家就像置身大自然一般，可以隨意或坐或躺自在的放鬆休息。

最後這個可以觀賞360度全景影像的多媒體藝術熱療室是我們母子倆最愛的一間，屋頂設置了360度全景影像牆~一走進去就是驚喜阿！！！而且裡面的溫度是剛剛好的25度，涼涼的很舒服。

一開始，小球會願意跟我來這裡，就是因為聽到媽媽說可以一邊汗蒸幕，一邊看極光。

果然在♫ Aqua Field高陽店（아쿠아필드）♬的三個多小時裡，光這間我們就來了三次，哈哈哈哈。

小傢伙超享受的看一看還乾脆躺下來。

每次進來看到的景色都不一樣，最後一次還看到海底世界呢！！！

在汗蒸房的外圍則是規畫了很多開放式的休憩區，就像傳統汗蒸幕的大廳一樣～～可以找個地方或坐或躺的放空發懶。

高檔汗蒸幕果然不一樣，不是只有硬梆梆的地板可以躺，居然還有超舒服的懶人沙發阿阿阿！！！！

咱家小球在休息區也是玩的超開心～～～到處看哪裡有雙人沙發可以讓我們母子倆一起躺。

而且躺上去還會假裝睡覺。

這區的沙發還是可以抬腳的！！款式好多，哈哈哈。

另外這邊也有電視可以看喔！！

看看咱家球哥在這裡邊有多放鬆就好～～放鬆到都開始打坐了。

前面有提到這裡有傳統阿珠罵的搓澡，地點就在淋浴間再往裡面走一些。

不過SPA按摩服務就是升級版，規格當然就是百貨公司等級的那樣，價格也不便宜～換算台幣大概也要快兩千塊這樣。

除了各種開放式的暖地板休憩區之外，還有一個超讚的VIP景觀區～這邊是禁止小朋友進來的！！！

這個休息區很搶手耶！！！不僅椅子可以調整傾斜度～還有個人電視！！！

白天看出去的景色雖然就是城市景觀～但還是很享受，要不是帶著小球來～我應該會直接躺在這邊睡著。

另外也有戶外景觀泡腳區！！跑腳池維持的也很乾淨，雖然算是半戶外，但不會有什麼小蟲樹葉之類的飄在上面。

咱家小球一看到可以泡腳立刻把兩隻小腳放進去，邊泡邊羨慕的說他很想像上面那兩個小哥哥小姐姐一樣站進去玩，當然是被媽媽一秒制止阿！最好笑的是他問我為什麼他們可以～我說那是因為他們的爸媽沒看到。果不其然，過了一會那對小兄妹的爸爸出現，立刻把他們罵的狗血淋頭～

♥ Aqua Field高陽店 아쿠아필드♥裡有兩區會販售餐點小吃。［Select The Cable］主要是提供正餐熱食，就是一個景觀餐廳的概念。

不過這裡的MENU都是韓文沒有中英文，可以直接看著圖片點餐，有沒有看到辣炒年糕的圖片～感覺厲害阿。

另外［SPA Snack］則是以飲料和零食為主。

想要買韓劇裡很常出現的烤雞蛋和甜米釀。

請跟阿珠馬說"西給.egg"，這樣她就聽得懂了，哈哈哈。

付款的方式就是拿起你的手還嗶一下就好超方便，進去完全不用帶錢！！

買完之後，可以到景觀水池的兩側沙發區享用。

不過也看到很多人都是直接端著餐點到各休憩區享用，所以我們也跟著照做啦！！～但請小心不要用髒地板就好！！冰涼涼的米露超好喝而且好大一杯。

大概是上次去汗蒸幕吃蛋的印象很深刻，小球一拿到蛋就開始往頭上敲。

不過當然是敲不開阿！！！那蛋殼超硬的！！

然後烤蛋的蛋皮還蠻有彈性的～沾點鹽巴更好吃。

咱們母子倆在這裡玩了兩個多小時才依依不捨的準備離開，其實要不是因為怕回到飯店會太晚～真的會想再多待一下！！

離開前別忘了到櫃台刷一下手環結帳，不得不說這真的很方便～其實我這次來韓國韓幣沒有換很多，大多都是用刷卡的方式～匯率其實也不會太差喔！

之前雖然帶小球去過一次汗蒸幕，但是對於傳統汗蒸幕的衛生程度實在是不敢恭維。還好這次出發前有査到這間這麼厲害的♫Aqua Field高陽汗蒸幕(아쿠아필드)♬，真的相當推薦帶小朋友來首爾玩耍的爸媽們，不僅可以放心放生小孩～自己也能獲得充分的休息～重點是很乾淨（講一百次XDD），下次一定要帶咱家蔡老爺來蒸一下囉！！！

Aqua Field高陽店（아쿠아필드)

地址：京畿道高陽市德陽區高陽大路1955（Aquqfield高陽 4 樓）

서울 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955（스타필드 고양 4층）

營業時間

汗蒸幕 平日：08:00-00:00 週末：06:00-00:00 ・最晚入場時間：23:00

水上樂園 - 5月到9月開放，早上10時- 晚上8點

電話：031-5173-4500

交通方式：地鐵3號線三松站3號出口，步行約8分鐘即可抵達

官方網站：http://www.aquafield-ssg.co.kr/goyang/index.af

地圖請參考：韓巢中文地圖 / Naver韓文地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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