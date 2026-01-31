「蜷川實花 × 北野天滿宮」京都沉浸式藝術展開跑！亮點、交通與票價1次看

京都古都的夜色，將在2026年春季迎來截然不同的藝術風景。自 2月1日至5月24日，京都北野天滿宮舉辦期間限定的 「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」，以「跨越時光、綻放之庭」為主題，邀請日本知名藝術家蜷川實花攜手創作團隊 EiM，在千年神社中打造融合光影、花卉與故事的沉浸式藝術展演，為旅人揭開京都夜間旅遊的新篇章。

北野天滿宮創建於西元947年，是全日本天滿宮的總本社，供奉被視為學問之神的菅原道真，長年吸引為學業與考試祈福的參拜者。過去給人莊重靜謐印象的神社空間，在本次藝術節中被重新詮釋。大量花卉影像、燈光與色彩沿著參道一路延伸至庭園深處，在夜色中層層交疊，讓熟悉的歷史場景化身為詩意十足的夜間花園；同時，神社建築原有的線條與輪廓依然清晰可見，突顯新舊交融的視覺張力。

本次活動分為兩大重點。首先是 藝術裝置展覽，展期自 2月1日至5月24日，主要展出於梅苑與庭園區，旅人可在夜間自由漫步，近距離感受光影與自然交織的藝術氛圍。另一亮點則是結合舞蹈與敘事的 沉浸式劇場演出，演出期間為 3月20日至5月24日（依場次安排有休演日），透過劇場形式邀請觀眾走入故事之中，讓觀展體驗更具臨場感與參與感。

「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」不只是一場展覽，更是一次以藝術重新閱讀京都的旅遊提案。對於熱愛攝影、夜間漫遊與文化展演的旅人而言，這場橫跨近四個月、結合千年神社與當代美學的限定活動，勢必成為2026年春季京都行程中不可錯過的焦點。

最後在票券資訊上，「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」依體驗內容分為不同種類。若僅參觀夜間藝術裝置展覽，展覽入場券前售票價為成人 2,800日圓、兒童 1,400日圓，當日購票則為成人 3,000日圓、兒童 1,500日圓，可於活動期間進入梅苑「花之庭」（2月1日至5月24日）及史蹟御土居的紅葉庭園「青もみじ」（4月1日至5月24日），並可於當日內再次入場。

若想完整體驗藝術裝置與沉浸式劇場演出，則需購買 「藝術裝置＋沉浸式劇場鑑賞套票」，前售一般票價 10,000日圓、當日票 11,000日圓，另設有前售 15,000日圓、當日 16,000日圓 的高級票種。需注意的是，沉浸式劇場演出期間為 3月20日至5月24日，僅限持套票者入場。實際場次與休演日資訊建議以官方公告為準。

