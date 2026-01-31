「蜷川實花 × 北野天滿宮」京都沉浸式藝術展開跑！亮點、交通與票價1次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

京都古都的夜色，將在2026年春季迎來截然不同的藝術風景。自 2月1日至5月24日，京都北野天滿宮舉辦期間限定的 「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」，以「跨越時光、綻放之庭」為主題，邀請日本知名藝術家蜷川實花攜手創作團隊 EiM，在千年神社中打造融合光影、花卉與故事的沉浸式藝術展演，為旅人揭開京都夜間旅遊的新篇章。

圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

北野天滿宮創建於西元947年，是全日本天滿宮的總本社，供奉被視為學問之神的菅原道真，長年吸引為學業與考試祈福的參拜者。過去給人莊重靜謐印象的神社空間，在本次藝術節中被重新詮釋。大量花卉影像、燈光與色彩沿著參道一路延伸至庭園深處，在夜色中層層交疊，讓熟悉的歷史場景化身為詩意十足的夜間花園；同時，神社建築原有的線條與輪廓依然清晰可見，突顯新舊交融的視覺張力。

圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

本次活動分為兩大重點。首先是 藝術裝置展覽，展期自 2月1日至5月24日，主要展出於梅苑與庭園區，旅人可在夜間自由漫步，近距離感受光影與自然交織的藝術氛圍。另一亮點則是結合舞蹈與敘事的 沉浸式劇場演出，演出期間為 3月20日至5月24日（依場次安排有休演日），透過劇場形式邀請觀眾走入故事之中，讓觀展體驗更具臨場感與參與感。

圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」不只是一場展覽，更是一次以藝術重新閱讀京都的旅遊提案。對於熱愛攝影、夜間漫遊與文化展演的旅人而言，這場橫跨近四個月、結合千年神社與當代美學的限定活動，勢必成為2026年春季京都行程中不可錯過的焦點。

圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

最後在票券資訊上，「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」依體驗內容分為不同種類。若僅參觀夜間藝術裝置展覽，展覽入場券前售票價為成人 2,800日圓、兒童 1,400日圓，當日購票則為成人 3,000日圓、兒童 1,500日圓，可於活動期間進入梅苑「花之庭」（2月1日至5月24日）及史蹟御土居的紅葉庭園「青もみじ」（4月1日至5月24日），並可於當日內再次入場。

若想完整體驗藝術裝置與沉浸式劇場演出，則需購買 「藝術裝置＋沉浸式劇場鑑賞套票」，前售一般票價 10,000日圓、當日票 11,000日圓，另設有前售 15,000日圓、當日 16,000日圓 的高級票種。需注意的是，沉浸式劇場演出期間為 3月20日至5月24日，僅限持套票者入場。實際場次與休演日資訊建議以官方公告為準。

圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網
圖／取自 KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 官網

