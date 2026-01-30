「JISOO X Hello Kitty聯名快閃店」登台時間曝！盲盒、抱枕與購物袋統統有

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 WANIN Visual 網銀國際影視 臉書粉絲團與Jisoo個人Instagram
圖／取自 WANIN Visual 網銀國際影視 臉書粉絲團與Jisoo個人Instagram

BLACKPINK 成員 JISOO 攜手三麗鷗經典角色 HELLO KITTY 打造的聯名限定店，先前於首爾快閃亮相即掀起粉絲搶購熱潮，如今確定來台展出，讓台灣粉絲不用再費心找代購。活動將於 2 月 6 日至 3 月 1 日在台北松山文創園區登場，成為近期話題十足的追星與打卡新景點

圖／取自 WANIN Visual 網銀國際影視 臉書粉絲團
圖／取自 WANIN Visual 網銀國際影視 臉書粉絲團

此次聯名商品以 HELLO KITTY 的可愛輪廓結合 JISOO 形象元素，整體視覺大量運用粉色系，推出多款實用又具收藏價值的周邊，包括吊飾盲盒、抱枕、購物袋、行李吊牌、髮圈、水壺等，從日常配件到居家小物一次網羅，預料將吸引大批粉絲入手。

主辦單位表示，2 月 6 日至 2 月 15 日採線上預約制入場，預約將於 1 月 30 日中午 12 點在 FunOne Tickets 系統開放，每個帳號最多可預約 3 人。活動每日規劃 11:00 至 20:00 共 10 個場次，每場限時 40 分鐘，以維持參觀品質。

圖／取自 WANIN Visual 網銀國際影視 臉書粉絲團
圖／取自 WANIN Visual 網銀國際影視 臉書粉絲團

此外，農曆年期間 2 月 19 日至 2 月 22 日將開放現場排隊入場，2 月 23 日至 3 月 1 日則依現場人潮彈性調整入場方式。粉絲不妨提早規劃行程，把握這波限定聯名熱潮。

另外，BLACKPINK 近期也再度帶來音樂新動態，最新作品〈DEADLINE〉迷你專輯確定將於於今年2/27釋出，以更成熟的曲風結合強烈節奏與情緒張力，展現成員各自solo後重新合體在音樂表現上的全新面貌，相信上線後隨即引發全球粉絲熱烈討論。JISOO 表示即將推出個人全新專輯，延續她獨有的溫柔嗓音與細膩情感，作品融合抒情與流行元素，呈現更完整的個人音樂風格。

