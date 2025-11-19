日本京都「小而美的賞楓名所」！人潮不多 卻有「1000棵楓葉」很好拍

快訊

加小菲愛碎碎唸／ 文、圖／加小菲

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸

♥鍬山神社♥位於京都的龜岡市內，是京都最早楓紅的紅葉名所，平日皆為免費參拜，惟紅葉季節會額外收300円的費用。

交通方面可從JR嵯峨野線龜岡車站轉搭巴士直達是最迅速的方式，神社內擁有約1000株楓樹圍繞，紅色鳥居搭配多彩繽紛楓葉，是京都小而美的隱藏版賞楓景點，好天氣造訪隨便拍都是夢幻景色。

♥鍬山神社♥

電話：0771-22-1023

地址：京都府龜岡市上矢田町上垣内22-2

交通方式巴士：從JR嵯峨野線龜岡車站轉搭京阪京都交通巴士，於古世口車站下車，步行約20分鐘。

JR嵯峨野線龜岡車站轉搭龜岡市交通巴士東路線，於鍬山神社前車站下車。

開車：京都縱貫高速公路篠交流道下，第一個紅綠燈左轉往西行駛，於府道6號左轉，看見鳥居後往由斜前方前進即是。

紅葉最佳觀賞時期：約11月上旬～11月中旬

搭乘大眾交通工具前往♥鍬山神社♥最方便的就是JR嵯峨野線龜岡車站，轉搭龜岡市交通巴士東路線，於鍬山神社前車站下車。

若是開車前來的朋友也有停車場可以停。

平常日為免費參拜，不過紅葉季節就會額外收費，門票是300円。

前往神社的參道上就已經滿滿楓紅實在是太讓人驚喜。

只是從這裡抬頭看就能見到繽紛的秋日色彩，超級療癒。

♥鍬山神社♥創建於和銅2年（西元709年），相傳在太古時代,祭神大己貴命降臨在曾是大片湖泊的丹波國中，親自以鐵鍬開鑿湖壁，造成如今適宜人居的肥沃耕地，居民因此將其奉為鍬山大明神信仰，而當時所使用的當時使用的鐵鍬堆積如山，因此命名為鍬山。

手水舍有紅葉飄落滿滿詩意。

♥鍬山神社♥有「鍬山宮」和「八幡宮」並存，神社內的建築都被京都府登錄為文化財。

鍬山宮主祭「大己貴命」(大國主命)。

大己貴命擁有大國主神、大物主神、大穴牟遲神等別名，是日本神話中代表國土經營的守護神。

八幡宮主祭「譽田別尊」(應神天皇)，應神天皇則是傳說中日本第15代天皇，以武勇著稱。

因此八幡神也被視為軍神和戰神，被稱為「弓矢八幡」，同時也是軍神與武士的守護神。

有趣的是原本這兩尊原本是放在一起祭祀，但自從合祀之後就不停的雷電交加，居民心生畏懼覺得這兩尊神明應該是個型不合(笑)，所以就幫他們兩位分別建了本殿從此相安無事啦，哈哈哈。

看完歷史背景之後，當然也要繼續欣賞美麗的紅葉。

♥鍬山神社♥的面積雖然不大，卻擁有多達1000棵的楓葉，不用走的很累就可以拍到手軟讓人非常滿意。

這裡有名的還有這個心字池，不過從側面是看不太出來有愛心的樣子就是，哈哈。

若是想要購買御守或是御朱印的，再往裡走一些就會看到啦！！

日本楓葉季節的人超相當多，許多神社都會明文規定不能帶腳架入內，還請各位攝影愛好者要乖乖遵守規矩。

小而美且人潮也不多的京都賞楓景點推薦給大家啦！！！

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

