快訊

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線！盧孟揚今午先發戰中國

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

2025環球影城萬聖節再升級！HALLOWEEN HORROR NIGHTS 萬聖驚魂夜恐怖登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年USJ萬聖驚魂夜再度升級！『躍入規模無與倫比的恐怖，絕望之夜開始了…..』從9月5日起，園區化身成恐怖的派對現場，結合人氣角色與限定設施，獨特恐怖體驗保證讓你尖叫連連，嚇你腦袋一片空白！快收下萬聖驚魂夜的邀請函，一起出發環球影城吧！

USJ HALLOWEEN HORROR NIGHTS 萬聖驚魂夜

街頭僵屍

淹沒在凶暴殭屍大軍中！ 在絕望的街頭驚聲尖叫吧

超超超兇暴的殭屍大軍又將出沒在夜晚的街頭，血腥與尖叫聲交織，在地獄般的街頭上你將隻身對抗，感受極限的崩潰邊緣！

活動時間：18:00～園區關閉

僵屍群舞

忘我狂舞。​King Gnu打造的殭屍盛宴，解禁。

當節奏響起，街頭瞬間化為黑暗狂熱舞台，在King Gnu創作的歌曲《SO BAD》中，人類與殭屍全都將忘我的盡情共舞，恐懼轉化為酥麻亢奮，全面沉浸終極體驗！

活動時間：依日期而有所不同，詳情請確認表演時間表

恐怖工廠～絕望的殭屍之旅～

無處可逃的恐怖極限！

戰慄的殭屍製造工廠，出現。

當導遊帶著你在充滿神秘面紗的「殭屍製造工廠」參觀時，突然發生了一連串陰謀的異變！殭屍們在密室裡朝你襲來，沒有救援也無處可逃，在被視為餌食的極限試煉裡，你可以平安的逃出嗎？

活動時間：10:00～園區關閉

恐怖熊的甜蜜慘叫派對！

全身沉浸於那場狂熱的宴會！！

NEW恐怖熊派對，開幕。

恐怖熊將和新加入既毒辣又甜蜜的極彩色新成員「恐怖熊糖果」，一起帶來令人心醉神迷的death狂熱派對！在獨一無二的異質空間裡與恐怖熊們心意相通，享受尖叫與狂熱交織的氣派盛宴！

活動時間：依日期而有所不同，詳情請確認表演時間表

活動期間還將販售恐怖熊爆米花桶、限定美食與周邊商品，來吧！和開腸破肚的逼真恐怖熊一起大步遊走萬聖節的園區！

詳細周邊商品與餐點：

https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025/hamikumas-sweet-scream-party

恰吉的混亂嘉年華

在瘋狂的嘉年華中，傳說中的殺人魔將肆意暴走！

未滿15歲禁止！恰吉的恐怖迷宮即將開啟血腥嘉年華。戴上專用眼鏡，踏入扭曲視界與紛亂色彩交織的地獄空間，體感失衡、心跳失序。殘忍無比的恰吉將從四面八方襲擊而來，殘忍等級超越極！

活動時間：10:00～園區關閉

鏈鋸人 The Chaos 4-D

超越恐怖，與惡魔對峙吧！

跳入鏈鋸人世界的終極體驗，解禁

為了觀賞萬聖驚魂夜熱門原創卡通角色「怪笑南瓜」，你造訪了電影4-D劇場，卻意外與淀治、秋、帕瓦和小紅相遇。就在你以為會開始播放的瞬間，怪笑南瓜暴露了真面目！無數殭屍撲襲而來，激烈戰鬥與血花飛濺交織，觀眾驚慌尖叫四散奔逃……在這場混亂的恐怖體驗裡，你能活著走出劇場嗎？

「萬聖驚魂夜」園區活動地圖

僵屍群舞：僵屍出沒區

街頭僵屍：僵屍出沒區

①【恐怖熊的甜蜜慘叫派對！】格拉梅西公園

②【恐怖工廠～絕望的殭屍之旅～】舞台22™

③【KATE PRESENTS 18號街的魔女～玩弄感情的魔女之館～】舞台18

④【Resident Evil™英雄之夜】路易紐約比薩餅舖背面

⑤【恰吉的混亂嘉年華】舞台18

⑥【鏈鋸人 The Chaos 4-D】電影4-D劇場

⑦【死了也要拍的death！恐怖熊迎賓攝影】42號街工作室

⑧【鏈鋸人×好萊塢美夢‧乘車遊～KICK BACK：日本刀VS鏈鋸～】好萊塢美夢‧乘車遊

⑧【鏈鋸人×好萊塢美夢‧乘車遊～KICK BACK～】好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～

⑧【King Gnu《SO BAD》×好萊塢美夢‧乘車遊】好萊塢美夢‧乘車遊

⑧【King Gnu《SO BAD》×好萊塢美夢‧乘車遊】好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～

⑨【更衣室】舞台18

想參加2025年環球影城「萬聖驚魂夜」，享受極致恐懼與腎上腺素飆升的快感嗎？不妨購買環球特快入場券，多種特殊票券可依照需求購買各種組合，幫助你大幅縮短等待時間！

活動期間：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動官網：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025

窩日本推薦閱讀：2025京都車站拉麵小路攻略–店家名單、必吃推薦拉麵、前往方法一次告訴你~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

派對 拉麵 電影

窩日本

追蹤

延伸閱讀

結束好萊塢婚姻後勇敢帶頭發聲！電視名人揭開親密關係駭人真相

Jimmy Kimmel評論柯克槍擊案節目遭停播 好萊塢聲援

好萊塢名導確定來台！「宿怨」亞瑞阿斯特帶新作參金馬影展

科學人／9900萬年前就有殭屍真菌！昆蟲版恐怖片早在白堊紀上演

相關新聞

2025環球影城萬聖節再升級！HALLOWEEN HORROR NIGHTS 萬聖驚魂夜恐怖登場

2025年USJ萬聖驚魂夜再度升級！從9月5日起，園區化身成恐怖的派對現場，結合人氣角色與限定設施，獨特恐怖體驗保證讓你尖叫連連~

大阪關西世博進入倒數！ 「Labubuｘ脈脈」夢幻聯名公仔 會場購買方式詳細教學

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】大阪・關西世博會即將邁入閉幕倒數，今日官方宣布推出重磅限定周邊 －人氣角色 Labubu 與官方吉祥物 脈脈 聯名的限定商品「LABUBU x 脈脈 原創公仔」。 這

網路好評推薦！大阪必訪大阪燒、章魚燒，絕不能錯過的大阪美食

【FunTime小編群】大阪的大阪燒及章魚燒可以說是大阪這個天下廚房中最招牌的得意料理，每個大阪人心中都有一個屬於自己的名店排行。今天FunTime小編就要來介紹一下，在這眾多的大阪燒及章魚燒店當中，大家公認站立在頂點的大阪燒及章魚燒名店。安排完大阪美食，推薦到大阪旅遊全攻略看更多實用資訊，讓大阪自由行更完美！

大阪家庭旅遊首選！親子友善飯店讓你帶著小孩也能爆買不費力、輕鬆玩環球影城

【FunTime小編群】正在規劃大阪親子自由行嗎？相信各位爸媽多少都有帶小朋友出國的經驗，而住宿環境尤其重要，小編建議挑選標榜「親子住宿」的飯店，這些飯店除了附近機能好以外，最重要的是能讓小朋友住得開心滿意，爸媽也能樂得輕鬆！本期小編精選幾間位於大阪的親子旅館，住宿環境及交通位置都相當方便。如果想順便了解大阪景點、交通方式或是逛街攻略的話，也可以看看大阪旅遊全攻略，輕鬆排出完美行程，來趟全家都開心的大阪親子遊！

夏日限定流水麵！京都「貴船神社」參觀、交通攻略

【FunTime小編群】如果是夏天要前往日本京都遊玩的朋友，除了清水寺、八坂神社外，許多京都近郊景點也很值得造訪，這篇來跟大家介紹「貴船神社」！夏天是FunTime小編最推薦來到貴船神社的季節，可以在溪邊戲水、體驗吃流水麵，絕對能讓你消暑一下！如果是其他季節來到京都也免擔心，春天賞櫻、秋天賞楓、冬天賞雪，各個季節的推薦景點文章，都整理在京都旅遊全攻略！

40公尺高空的懸掛用餐體驗 大阪秋冬「最刺激的空中餐廳」9／26開張

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你可以想像被起重機吊起來在空中吃飯嗎？這次在大阪登場的特別體驗，或許會成為你旅途中最難忘的一刻。風靡全球的空中餐廳「Dinner in the Sky」即將於09/26起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。