2025環球影城萬聖節再升級！HALLOWEEN HORROR NIGHTS 萬聖驚魂夜恐怖登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年USJ萬聖驚魂夜再度升級！『躍入規模無與倫比的恐怖，絕望之夜開始了…..』從9月5日起，園區化身成恐怖的派對現場，結合人氣角色與限定設施，獨特恐怖體驗保證讓你尖叫連連，嚇你腦袋一片空白！快收下萬聖驚魂夜的邀請函，一起出發環球影城吧！

USJ HALLOWEEN HORROR NIGHTS 萬聖驚魂夜

街頭僵屍

淹沒在凶暴殭屍大軍中！ 在絕望的街頭驚聲尖叫吧

超超超兇暴的殭屍大軍又將出沒在夜晚的街頭，血腥與尖叫聲交織，在地獄般的街頭上你將隻身對抗，感受極限的崩潰邊緣！

活動時間：18:00～園區關閉

僵屍群舞

忘我狂舞。​King Gnu打造的殭屍盛宴，解禁。

當節奏響起，街頭瞬間化為黑暗狂熱舞台，在King Gnu創作的歌曲《SO BAD》中，人類與殭屍全都將忘我的盡情共舞，恐懼轉化為酥麻亢奮，全面沉浸終極體驗！

活動時間：依日期而有所不同，詳情請確認表演時間表

恐怖工廠～絕望的殭屍之旅～

無處可逃的恐怖極限！

戰慄的殭屍製造工廠，出現。

當導遊帶著你在充滿神秘面紗的「殭屍製造工廠」參觀時，突然發生了一連串陰謀的異變！殭屍們在密室裡朝你襲來，沒有救援也無處可逃，在被視為餌食的極限試煉裡，你可以平安的逃出嗎？

活動時間：10:00～園區關閉

恐怖熊的甜蜜慘叫派對！

全身沉浸於那場狂熱的宴會！！

NEW恐怖熊派對，開幕。

恐怖熊將和新加入既毒辣又甜蜜的極彩色新成員「恐怖熊糖果」，一起帶來令人心醉神迷的death狂熱派對！在獨一無二的異質空間裡與恐怖熊們心意相通，享受尖叫與狂熱交織的氣派盛宴！

活動時間：依日期而有所不同，詳情請確認表演時間表

活動期間還將販售恐怖熊爆米花桶、限定美食與周邊商品，來吧！和開腸破肚的逼真恐怖熊一起大步遊走萬聖節的園區！

詳細周邊商品與餐點：

https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025/hamikumas-sweet-scream-party

恰吉的混亂嘉年華

在瘋狂的嘉年華中，傳說中的殺人魔將肆意暴走！

未滿15歲禁止！恰吉的恐怖迷宮即將開啟血腥嘉年華。戴上專用眼鏡，踏入扭曲視界與紛亂色彩交織的地獄空間，體感失衡、心跳失序。殘忍無比的恰吉將從四面八方襲擊而來，殘忍等級超越極！

活動時間：10:00～園區關閉

鏈鋸人 The Chaos 4-D

超越恐怖，與惡魔對峙吧！

跳入鏈鋸人世界的終極體驗，解禁

為了觀賞萬聖驚魂夜熱門原創卡通角色「怪笑南瓜」，你造訪了電影4-D劇場，卻意外與淀治、秋、帕瓦和小紅相遇。就在你以為會開始播放的瞬間，怪笑南瓜暴露了真面目！無數殭屍撲襲而來，激烈戰鬥與血花飛濺交織，觀眾驚慌尖叫四散奔逃……在這場混亂的恐怖體驗裡，你能活著走出劇場嗎？

「萬聖驚魂夜」園區活動地圖

僵屍群舞：僵屍出沒區

街頭僵屍：僵屍出沒區

①【恐怖熊的甜蜜慘叫派對！】格拉梅西公園

②【恐怖工廠～絕望的殭屍之旅～】舞台22™

③【KATE PRESENTS 18號街的魔女～玩弄感情的魔女之館～】舞台18

④【Resident Evil™英雄之夜】路易紐約比薩餅舖背面

⑤【恰吉的混亂嘉年華】舞台18

⑥【鏈鋸人 The Chaos 4-D】電影4-D劇場

⑦【死了也要拍的death！恐怖熊迎賓攝影】42號街工作室

⑧【鏈鋸人×好萊塢美夢‧乘車遊～KICK BACK：日本刀VS鏈鋸～】好萊塢美夢‧乘車遊

⑧【鏈鋸人×好萊塢美夢‧乘車遊～KICK BACK～】好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～

⑧【King Gnu《SO BAD》×好萊塢美夢‧乘車遊】好萊塢美夢‧乘車遊

⑧【King Gnu《SO BAD》×好萊塢美夢‧乘車遊】好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～

⑨【更衣室】舞台18

想參加2025年環球影城「萬聖驚魂夜」，享受極致恐懼與腎上腺素飆升的快感嗎？不妨購買環球特快入場券，多種特殊票券可依照需求購買各種組合，幫助你大幅縮短等待時間！

活動期間：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動官網：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025

窩日本推薦閱讀： 2025京都車站拉麵小路攻略–店家名單、必吃推薦拉麵、前往方法一次告訴你~

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」