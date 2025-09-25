紀念花生漫畫75周年，東京「史努比博物館」2025年9月開始全面升級！

快訊

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2024年在東京南町田重新開幕的史努比博物館於2025年9月6日全面升級！為紀念《花生漫畫》迎來75周年紀念，將帶來「更多滿滿的史努比」的全新體驗！

POWER UP！更多滿滿的史努比 75周年紀念展

① 紀念《花生漫畫》75 周年的特別企劃展

1950年10月2日開始在報紙上連載，75周年將展出75幅珍貴的原畫與當年的報紙資料，完整呈現史努比從初登場可愛小狗到至今的演變歷程。

「PEANUTS」誕生75周年紀念展「The Snoopy 展」成為全世界朋友的小狗

活動期間：9月6日～2026年3月1日

② 館內新增拍照熱點！入口區將充滿滿滿的史努比

三個全新拍照點登場，讓人完全沉浸在《花生漫畫》的世界觀中。入口區更是以「滿滿的史努比」迎接來訪的粉絲。

③ 鶴間公園新增「史努比公園雕像」

位於博物館旁的鶴間公園將設置兩座全新的史努比雕像，遊客可坐在長椅上與史努比一同合影。

④ 「史努比立體錯視藝術」與「史努比窗景」新登場！

博物館旁將設置「史努比錯視藝術」以及「史努比窗景」，讓粉絲能拍出彷彿與史努比和花生幫角色們同處的照片。深受喜愛的「史努比錯視藝術 PEANUTS 十字路口」也會持續在鶴間公園旁展出。

⑤ 館內布朗商店全新商品登場！

「全世界只有這裡才買得到」的布朗商店，在9月6日起推出眾多新商品！第二彈「NEW ERA®」第二彈聯名商品正式登場，從家居、服飾到文具應有盡有

特別企劃展「The Snoopy ～成為全世界朋友的小狗～」的全新周邊商品，將史努比的多種表情化為實體商品！

⑥ 「史努比吊飾工作坊」9 月 8 日（一）正式開跑！

獨一無二的「史努比吊飾」！「史努比吊飾工作坊」在9月8日全新登場。可以從「蓬鬆」、「毛茸茸」、「柔滑」三種不同質感的史努比中挑選一款，並搭配喜歡的顏色吊環，在吊飾部分加上英文字母或《花生漫畫》圖案布章進行設計，就完成屬於你自己的特別版史努比吊飾。

活動期間：

9月8日～9月10日、9月16日～9月19日、9月24日、9月25日、9月29日、9月30日

價格（含稅）：

・角色吊飾：2,750日圓

・角色造型貼布：每個330日圓

・字母貼布：每個220日圓

※僅購買角色吊飾（不加貼布）恕無法受理。

體驗時間： 最長30分鐘

⑦ 超人氣「史努比罐頭徽章」POWER UP 限定設計登場

隨機抽出一款設計後，可以貼上與漫畫相同「舒茲字體」的字母貼紙，並加入名字或喜愛的文字，打造專屬的原創徽章。此外，更於限定期間推出 全像亮面加工的升級款設計！

種類：一般款6種設計 ＋ 升級款4種設計

費用：500 日圓（含稅）

⑧ Peanuts Café 聯名餐點

配合史努比博物館全新企劃展「The Snoopy 展～成為全世界朋友的小狗～」，Peanuts Café 將推出特別菜單。以「更多史努比」為主題，設計了充滿角色元素的漢堡籃，以及“更多史努比”風格的升級版人氣料理。

⑨ 「SPECIAL FRIENDS 會員」全面升級！

2024年9月推出的「SPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP」將與本次活動進行全面升級！推出限定會員卡設計與更多專屬優惠，讓粉絲享受更豐富的權益。

全新升級的史努比博物館，將帶來嶄新的展覽、拍照點、商品與活動體驗。你最想參加哪一個活動呢？快帶上家人朋友，一起沉浸在滿滿的史努比世界，留下專屬回憶吧！

地址：東京都町田市鶴間3-1-4

營業時間：平日10:00～18:00、週末與國定假日10:00～19:00

提前預約票價：大學生以上1,800日圓、國中生&高中生800日圓、4歲～小學生400日圓

當日購票票價：大學生以上2,000日圓、國中生&高中生1,000日圓、4歲～小學生600日圓

窩日本推薦閱讀：日本必訪史努比Snoopy朝聖地7選推薦！史努比博物館、主題飯店、PEANUTS Cafe！還有…..　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

史努比 博物館 公園

窩日本

