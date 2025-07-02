從早玩到晚不喊累！大阪環球影城周邊最方便住宿攻略

【FunTime小編群】大阪環球影城在超級任天堂世界開幕之後吸引了更多粉絲前往朝聖，小編告訴你要怎麼比別人早到、比別人晚走，還能維持體力！那就是直接住在環球影城旁的飯店啦！但真的只有花大錢才能住得又近又方便嗎？小編這次介紹的飯店從平價到高價都有，即使不住在樂園旁邊也有交通方便又便宜的飯店可以選擇！除了讓你把園區玩透透之外，也幫你準備大阪旅遊全攻略，其他天的行程、景點、交通都不用煩惱啦！

環球影城住宿｜住宿區域分析導覽

如果你來大阪的目的就是環球影城，最推薦直接住在環球影城周遭，省下所有交通時間，用滿分的體力輕鬆從早玩到晚！但要是你有其他目標，或是想省一點錢的話，不少旅客也會選擇住在梅田、難波附近，前往樂園車程不用15分鐘，市區購物逛街、吃美食更方便，大家可以依照自己的需求做決定～

環球影城住宿距離：

1.環球影城附近住宿：走路或地鐵搭一站，路程約3-10分鐘

2.梅田前往環球影城：直達巴士或地鐵轉車一次，路程約10至15分鐘

3.難波前往環球影城：地鐵轉車一至兩次，路程約15至20分鐘

環球影城住宿｜環球影城附近飯店

環球影城附近飯店是最多人想住的地點，優點是能輕鬆的早去晚歸，周遭合作的飯店也會有聯名的主題房型，以及入園小優惠，像是提早15分鐘入園、販售特快入場券等，讓你能玩遍整個環球影城！缺點就是整體房價會貴一些，不過小編覺得可以省下交通時間，保存體力大玩特玩，非常值得啦～

大阪環球影城住宿地圖。 圖／FunTime

日本環球影城園前飯店｜樂園剪票口對面ｘ飯店內有超商

日本環球影城園前飯店。 圖／Agoda

日本環球影城園前飯店。 圖／Agoda

日本環球影城園前飯店(The Park Front Hotel at Universal Studios Japan)是許多網友們住過都力推的飯店，因為它不僅房間寬敞還離樂園超近！樂園的剪票口就在飯店大門的對面，而且有提早先訂房的話價格以樂園來說並不會特別貴～ 除了去樂園超方便之外，飯店附近還有Citywalk商店街讓你到處買買買，連飯店內都有一間 Lawson，半夜肚子餓也不擔心沒東西吃，甚至不用出門，超讚！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：環球城站步行約3分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

京阪環球影城塔樓飯店｜夜景泡湯池ｘ生活機能便利

京阪環球影城塔樓飯店。 圖／Agoda

京阪環球影城塔樓飯店。 圖／Agoda

京阪環球影城塔樓飯店(Hotel Keihan Universal Tower)的位置一樣位在樂園剪票口對面，同時也位在Citywalk商店街中。餐廳、藥妝店和便利店都在飯店附近，非常方便。飯店的31樓有天然的溫泉水療中心，不僅有天然溫泉浴場、SPA還有桑拿房。泡完澡後可以到休息區欣賞高空夜景，再倒杯飲料放鬆一下～ 浴場雖然需額外付費，但能夠邊泡溫泉邊欣賞夜景聽起來還是蠻棒的吧！而且在樂園玩了一整天，泡個澡也是放鬆的好方法喔！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：環球城站步行約3分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

環球影城近鐵飯店｜芝麻街主題房ｘ親子友善

環球影城近鐵飯店。 圖／Agoda

環球影城近鐵飯店。 圖／Agoda

有帶孩子來玩的話，小編私心推薦這間環球影城近鐵飯店(Hotel Kintetsu Universal City)，不僅位在City walk商店街中，飯店內處處都能看見芝麻街的角色們，房間還有幾間是聯名房，不僅牆上、浴室都能看見角色們的蹤影，連備品都是呢！兒童用品也有提供1歲以下兒童使用的嬰兒床和床邊護欄，6歲以下不佔床兒童也不用加價！飯店一出來隔壁還有麥當勞，住在這邊的話小朋友會很喜歡吧XD（推薦給你：大阪親子飯店特輯！兒童用品租借、同床免費住）

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：環球城站步行約3分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

環球城東方飯店｜樓下有超商ｘ藥妝店

環球城東方飯店。 圖／Agoda

環球城東方飯店。 圖／Agoda

環球城東方飯店(Oriental Hotel Universal City)一下樓就有Lawson和松本清，一出門就是商店街，超方便！雖然整體還是走商務飯店的路線，但大量使用木質家具，讓房間多了一些溫馨感～房間內除了基本的備品外還會附上入浴劑，玩了一整天最需要的就是泡澡放鬆，飯店真的是太貼心了！有些房型還會附上烘鞋機，即使遇到下雨也不用擔心要穿著溼答答的鞋子玩一整天。

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：環球城站步行約3分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

大阪LIBER酒店｜寬敞舒適ｘ夜景泡湯通通有

大阪LIBER酒店。 圖／Agoda

大阪LIBER酒店。 圖／Agoda

大阪LIBER酒店(LIBER HOTEL OSAKA)是目前大阪環球影城合作飯店中規模數一數二大的，大廳挑高的天花板和水晶燈都凸顯了飯店的高級感，房間內空間寬敞，而且某些房型還能看見對面的天寶山摩天輪，風景超好。飯店的三樓有健身房和露天天然溫泉澡堂，澡堂是不用額外付費的，除了溫泉外還有SPA和桑拿可以來好好放鬆一下。除了房間內的基本備品和烘鞋機外，還有可以額外向飯店免費租借離子夾、不同用途的枕頭、延長線、洗澡座椅，也有兒童用品可以免費租借，像是：嬰兒床、嬰兒浴盆、兒童馬桶座和床邊護欄等等，但數量有限，需要的話要盡早跟飯店申請。

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：櫻島站步行約1分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

環球影城Singulari天空水療飯店｜景觀漂亮ｘ大眾浴池免費泡

環球影城Singulari天空水療飯店。 圖／Agoda

環球影城Singulari天空水療飯店。 圖／Agoda

環球影城Singulari天空水療飯店(The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan)離環球影城走路不用5分鐘即可到達，從環球影城站也只需一分鐘就能到飯店，非常方便。飯店櫃檯便可購買環球相關票券，且還有電視顯示遊樂設施即時的排隊時間，飯店內還有大眾浴場跟露天浴池可使用，在環球影城玩一整天的疲憊都可以在這裡得到放鬆，隔天繼續衝刺。此外，房間內有提供牙膏和牙刷，其餘的備品可在大廳自取，是間重視環保的環球影城住宿。而且這間環球影城住宿的視野相當不錯，可眺望大阪灣五光十色的夜景，即使待在飯店也超舒適，絕對是不可錯過的環球影城住宿推薦！

小編偷偷說：附近有商店街，但記得不要挑閉園時間到商店街買東西或吃飯，會排非常久！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：環球站步行約2分鐘

附近景點：環球影城、Citywalk商店街

延伸閱讀>>【2025環球影城住宿】早去晚歸！12間大阪環球影城飯店

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