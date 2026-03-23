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東京必排這一餐！精選銀座、澀谷、新宿最強和牛燒肉名單

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
神戶牛燒肉 肉兵衛。
神戶牛燒肉 肉兵衛。

【FunTime小編群】來到日本大家第一個想吃的是什麼呢？對FunTime小編來說最不能放過的肯定非燒肉莫屬了！都到日本了怎麼能不好好品嘗一下和牛～今天小編就整理幾間位在東京評價超好的燒肉餐廳，不但能讓你吃飽飽還不怕踩雷～

【銀座】牛五郎 Ushigoro

用餐類型：套餐

牛五郎 Ushigoro。
牛五郎 Ushigoro。

只要講到東京燒肉推薦，牛五郎這個名字絕對會被提起，是許多人每到東京都必回訪的名品燒肉！牛五郎在tabelog上評分高達3.7，還連續多年獲得百名店殊榮，除了肉質嫩到沒話說，全程也有店員幫烤，完全不用擔心自己手拙不會烤，店內有提供包廂空間，記得要提前預約才不會撲空～另外牛五郎在東京的分店很多間，對於觀光客來說真的超級方便呀！

價格：午間套餐¥3,900-¥5,900／人、極致套餐 ¥13,020／人（皆含稅）

交通：銀座一丁目站步行約1分鐘

營業時間：平日17:00-23:30、假日11:30-23:30

【澀谷】BeBu-Ya燒肉

用餐類型：吃到飽

BeBu-Ya燒肉。
BeBu-Ya燒肉。

BeBu-Ya是一間和牛吃到飽燒肉店，店的宗旨就是可以看到客人在吃到好吃的肉品後，露出滿足的笑容。BeBu-Ya被譽為區域最高CP和牛燒肉店，總共有三種方案可以做選擇，有61-88種品項可以點，超豐富！另外有評論提到BeBu-Ya接受單人用餐，在東京獨旅的人也不怕吃不到好吃燒肉啦，小編非常推薦給大家喔！

價格：吃到飽方案 ¥4,000-¥8,500／人（含税）

交通：澀谷站A3b出口步行約5分鐘

營業時間：平日16:00-23:00、假日12:00-14:30／16:00-23:00

【新宿】ホルモン燒肉 緣

用餐類型：吃到飽

ホルモン燒肉 緣。
ホルモン燒肉 緣。

ホルモン燒肉緣除了賣一般的肉品也是一間內臟烤肉專門店。ホルモン（Horumon）燒肉就是所謂的內臟燒烤，用秘製的醬汁將肉品和內臟進行醃製，最後涮上以10多種蔬菜水果慢熬而成的烤肉醬，不只腥味減少還讓味道更加豐富呢！這裡除了吃到飽套餐以外也可以做單點，如果只是想淺淺嘗試一下吃內藏的朋友可以用單點的喔！他們也有中文菜單，所以不用擔心不知道部位啦～

價格：吃到飽方案 ¥3,080-¥11,000/人（含稅）

交通：JR新宿站東口步行約5分鐘

營業時間：週一至週四12:00–23:30、週五及假日11:30–04:00

【新宿】肉屋の台所

用餐類型：吃到飽

肉屋の台所。
肉屋の台所。

肉屋の台所有是一間和牛燒肉吃到飽店，有A4、A5黑毛和牛讓你大吃過癮。肉屋の台所的肉品皆由專門工匠直接處理，降低中間的加工費用，因此可以將這個成本直接回饋給顧客，不用花大錢就可以吃和牛吃到飽～肉屋の台的官網有一些優惠券，也可以事先訂位，有興趣的朋友們可以到官網去看看喔！

價格：吃到飽方案 ¥4,400-¥10,000/人（含税）

交通：新宿三丁目站15B出口步行約4分鐘

營業時間：12:00-23:00

延伸閱讀>>【東京必吃燒肉】銀座、澀谷、新宿和牛燒肉餐廳首選！

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