新展登場～東京「史努比博物館」換裝 自由行朝聖、粉絲快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食作者皓小月
圖／東京史奴比博物館IG
圖／東京史奴比博物館IG

位於東京町田市的史努比博物館，隨著春天的到來，也跟著換上全新的展覽內容見客啦！全新的主題與特展一次呈現，提供給安排東京旅程的你一個參考。

圖／東京史奴比博物館IG
圖／東京史奴比博物館IG

圖／東京史奴比博物館IG
圖／東京史奴比博物館IG

新展覽帶來軟呼呼的絨毛玩偶空間，柔柔軟軟的觸感帶來滿滿地療癒感，讓人不自覺陷入懶洋洋、慵懶日常；這次特展「Together with Linus」則精選多幅漫畫的珍貴原稿，讓人看了會心一笑；除了看展之外，博物館本身的商店也別忘了好好逛買一番（需門票，參觀後再購買，周邊商品可能限購），還能再到旁邊的咖啡館與史奴比享受餐點或是下午茶，度過與史奴比美好的一天。

圖／東京史奴比博物館IG
圖／東京史奴比博物館IG

圖／東京史奴比博物館IG
圖／東京史奴比博物館IG

要前往的粉絲們和訪客，建議先設定好到訪日，在官網或合作的售票網站上先購買預售票，才不會面臨到了現場、結果沒有入場名額的尷尬狀況唷！

圖／東京史奴比博物館IG
圖／東京史奴比博物館IG

東京博物館

地址：東京都町田市鶴舞3-1-4

開放時間

平日：10：00～18：00　（最後入場17：30）

六日、日本國定假日：10：00～19：00（最後入場18：30）

※4/30～5/1：10：00～19：00（最後入場18：30）

東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」(南町田 Grandberry Park 站)下車，步行約5 分鐘即可看見博物館。

編輯推薦

