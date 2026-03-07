東京地鐵變身「百變怪紫色線」！半藏門線限時14天打卡，看東京巨蛋棒球順路找寶可夢

隨著世界棒球經典賽近期在東京巨蛋登場，吸引大批球迷湧入東京觀賽，城市觀光熱度持續升溫。東京地鐵也推出期間限定主題企畫，與寶可夢人氣角色百變怪合作，將東京Metro半藏門線打造成紫色主題地鐵與尋寶打卡路線，活動自3月2日至3月15日限時登場，讓旅客在搭乘地鐵移動時，也能展開尋找百變怪的城市小冒險。

圖／取自metro Japan官網

此次合作靈感來自百變怪的紫色外型與半藏門線路線代表色相同，再加上「メタモン（百變怪）」與「半蔵モン」名稱上的趣味連結，因此誕生出「半藏モン線」主題企畫。活動期間特別公開以百變怪變身為半藏門線路線標誌的限定設計，並透過車廂與車站空間佈置，讓乘客在移動過程中感受角色「變身」的趣味概念。

圖／取自metro Japan官網

最大亮點是半藏門線首次推出整列車廂包裝廣告，共有兩列18000系列車全面改裝。車廂內從天花板、吊環到座椅與車門皆換上百變怪代表性的紫色設計，營造宛如進入寶可夢世界的氛圍。車廂中還能看到在Nintendo Switch 2遊戲《Pokopia》中登場、變身成人類模樣的百變怪角色圖案，讓乘客在搭車途中也能一窺寶可夢的日常生活場景。

圖／取自metro Japan官網

除了列車本身，地鐵站內也設計了「尋找百變怪」互動打卡。押上站（晴空塔前）、半藏門站與澀谷站等三處站點的月台與站內空間，都藏有不同造型的百變怪裝置。旅客可以一邊搭地鐵、一邊尋找在站內各處「變身」出現的百變怪，為近期前往東京看球或賞春的旅程增添一段充滿童趣的城市探索體驗。 圖／取自metro Japan官網

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」